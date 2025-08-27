Francesco Buzzurro e l’Orchestra Jazz Siciliana allo Steri per una notte di magia musicale diretta dal M° Domenico Riina

Un atteso ritorno del Maestro per la Rassegna Jazz allo Steri, dopo gli ultimi successi in tournée in tutta Italia, con il concerto Fuego Latino.

Steri Hall – 31 agosto alle ore 21.30

Info biglietteria www.bluetickets.it

La Rassegna Jazz allo Steri 2025 che porta la firma della storica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, con la direzione artistica di Luca Luzzu, continua con un tanto atteso concerto del Maestro Francesco Buzzurro che omaggia la musica latino-americana tra virtuosismo e poesia musicale accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina. I riflettori dello Steri Concert Hall si accenderanno su un concerto che spazia tra cifre stilistiche densi di note rese da un vivace dinamismo della parabola artistica dell’appartenenza musicale latino-americana per dipanarsi in armoniose vibrazioni tipiche di chi si destreggia con maestria nel suono delle strings. Palazzo Chiaromonte Steri di Palermo sarà il luogo ideale per vivere con il concerto Fuego Latino l’emozione della grande musica sotto le stelle con un concerto imperdibile tra le suggestioni del jazz e le emozioni della chitarra.

Appuntamento il 31 agosto alle ore 21.30 Francesco Buzzurro e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina con il concerto Fuego Latino. Oltre a sottolineare in modo esplicito il carattere latino e mediterraneo dell’universo espressivo del compositore e chitarrista taorminese (ma agrigentino per adozione), il titolo scelto “Fuego” è anche un brano contenuto nel disco “Il quinto elemento” del 2015, ha il valore di vivace e incisivo compendio di una carriera luminosa che è cominciata all’inizio degli anni Novanta ed è ancora in splendida ascesa. Il programma rilegge composizioni tratte da album appartenenti ad epoche diverse e quindi riepiloga un cospicuo arco della sua parabola artistica, da “Latinus” a “Naxos”, da “Un mondo, due chitarre” a “Heart of the emigrants” (entrambi col chitarrista statunitense Richard Smith), da “Il quinto elemento” al recente “The persuaders” (quest’ultimo col clarinettista siciliano Nicola Giammarinaro). La scelta dei brani è stata determinata dal gusto personale del chitarrista il quale, però, ha voluto tenere in debito conto anche la propensione di ciascuna composizione ad essere riletta in chiave orchestrale. E quello con l’Orchestra Jazz Siciliana è un rapporto d’antica passione e sinergia che Buzzurro periodicamente non manca mai di rinfrescare. In questa speciale occasione il legame tra il chitarrista e la big band è particolarmente intenso e stimolante perché il compito di scrivere gli arrangiamenti originali che rendono unica ed esclusiva questa nuova produzione musicale del Brass Group è assolto alternativamente dai Maestri Antonino Pedone e Domenico Riina, quest’ultimo chiamato anche a dirigere. Musicista di solida formazione classica e strumentista di tecnica superlativa, Buzzurro da sempre possiede della musica una percezione quanto mai ampia, inclusiva e priva di steccati di genere. Una virtù, questa, che gli permette di sfoggiare una smagliante proprietà di linguaggio non solo nell’ambito del rigore accademico ma anche in quella lussureggiante panoplia di suoni che il suo strumento è capace di parlare: dagli standard del jazz alle seduzioni della musica brasiliana, dalle radici più genuine della tradizione siciliana alla sensualità del tango argentino, dalle atmosfere ora struggenti ora spumeggianti dello swing tzigano alla passionalità del flamenco andaluso, dalla new age più trasognata e impalpabile a suggestioni etniche di varie parti del globo terracqueo.

I biglietti sono disponibili su www.blueticket.it e possono essere prenotati anche tramite il numero di telefono +39 334 7391972. Tutte le info sul sito web www.thebrassgroup.it. I biglietti sono disponibili anche presso il botteghino del Palazzo Chiaromonte Steri.