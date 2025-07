“Fermate la Campanella” di Marco Petruzzella: un inno all’inclusione premiato in Campidoglio

Un brano nato da una poesia diventa simbolo di inclusione e vince il Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea

Lo scorso 6 giugno, nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è tenuta la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea, patrocinata dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e inserita nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Ministero della Cultura.

Tra i vincitori, Marco Petruzzella è stato premiato nella sezione “Testi di Canzone” per il suo video punk rock “Fermate la Campanella”, un brano che porta con sé un messaggio coinvolgente e attuale, oggi più che mai necessario.

Nato come poesia dedicata al figlio dell’autore e poi trasformato in canzone con la collaborazione del poeta e musicista Alessio Miglietta, “Fermate la Campanella” vuole essere un simbolo di sensibilità e consapevolezza. Il brano, con sonorità punk rock, parla d’amore, ma anche di libertà, inclusione e rottura degli stereotipi.

“Vorremmo farne una bandiera per tutte le persone con difficoltà particolari nei luoghi della musica, dell’arte, della letteratura” – racconta Petruzzella – “È un invito ad ascoltare, condividere e sentirsi parte di un messaggio più grande. Fermate la campanella è un brano che può generare cose molto belle.”

Il brano è disponibile su Spotify e YouTube, ed è parte di un percorso artistico che intreccia poesia, attivismo e impegno civile.

Chi è Marco Petruzzella

Nato a Milano nel 1972, di origini meridionali, Marco Petruzzella è stato attivista per i diritti umani per oltre un decennio, in Italia e all’estero.

Consulente aziendale di professione, è autore di poesia per vocazione.

Nel 2023 pubblica la sua prima raccolta, “DiStanze” (Edizioni Progetto Cultura), con prefazione di Oreste Castagna. L’opera viene presentata alla Fiera “Più Libri Più Liberi” di Roma e contiene la poesia “Altrove”, vincitrice del Premio dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli.

Nel 2024 pubblica la silloge “Incudini & Farfalle” (Edizioni La Gru) e firma il suo primo racconto illustrato per bambini, Le Mirabolanti Avventure di Pazzerello.

Il Premio

Il Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea è promosso dall’Associazione Letteratura Cultura Editoria in collaborazione con Laura Capone Editore, casa editrice NoEap attiva dal 2010 nel rilancio della letteratura italiana in Italia e all’estero.

La premiazione del 6 giugno 2025 ha visto la partecipazione della Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli, e si è tenuta alla presenza dei clown del reparto di oncologia pediatrica, incaricati della consegna dei premi.

