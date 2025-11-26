Femminicidio: una lunga scia di sangue e violenza

Eri la sua principessa
E lui il tuo principe azzurro
Ma ora non sei più la stessa
Gli dici basta in un sussurro.
Scenate e botte ti hanno lacerata
E stavi zitta solo per i figli
Ma quando alfine te ne sei andata
La belva ti ha mostrato i suoi artigli.
Come una furia ti è saltato addosso
E ripetutamente ti ha colpito
Poi la carogna ha abbandonato l’osso
Ha visto il sangue a terra ed è fuggito.
Perché nelle separazioni
Le donne con la vita han da pagare?
Delitti, orrori, e loro – i mascalzoni –
Mi chiedo come possan continuare.
Dicono che lo fan per gelosia
Ma questa non può essere la scusa
“La donna ora ch’è morta è solo mia”
Son le parole che il vigliacco usa.
I figli cresceranno senza madri
E lo faran nell’odio e nel rancore
A loro volta quando saran padri
Si spera sol non cadan nell’errore.
Noi le dobbiam fermare queste furie
Giustizia e pena van commisurate
Donne ammazzate, coperte anche d’ingiurie
Che vengon solamente poi contate!
Maria Rosa Bernasconi