Femminicidio: una lunga scia di sangue e violenza

Eri la sua principessa

E lui il tuo principe azzurro

Ma ora non sei più la stessa

Gli dici basta in un sussurro.

Scenate e botte ti hanno lacerata

E stavi zitta solo per i figli

Ma quando alfine te ne sei andata

La belva ti ha mostrato i suoi artigli.

Come una furia ti è saltato addosso

E ripetutamente ti ha colpito

Poi la carogna ha abbandonato l’osso

Ha visto il sangue a terra ed è fuggito.

Perché nelle separazioni

Le donne con la vita han da pagare?

Delitti, orrori, e loro – i mascalzoni –

Mi chiedo come possan continuare.

Dicono che lo fan per gelosia

Ma questa non può essere la scusa

“La donna ora ch’è morta è solo mia”

Son le parole che il vigliacco usa.

I figli cresceranno senza madri

E lo faran nell’odio e nel rancore

A loro volta quando saran padri

Si spera sol non cadan nell’errore.

Noi le dobbiam fermare queste furie

Giustizia e pena van commisurate

Donne ammazzate, coperte anche d’ingiurie

Che vengon solamente poi contate!

Maria Rosa Bernasconi