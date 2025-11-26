Femminicidio: una lunga scia di sangue e violenza

da | 26 Novembre 2025 | Attualità, Cinema, Libri

Eri la sua principessa
E lui il tuo principe azzurro
Ma ora non sei più la stessa
Gli dici basta in un sussurro.

Scenate e botte ti hanno lacerata
E stavi zitta solo per i figli
Ma quando alfine te ne sei andata
La belva ti ha mostrato i suoi artigli.

Come una furia ti è saltato addosso
E ripetutamente ti ha colpito
Poi la carogna ha abbandonato l’osso
Ha visto il sangue a terra ed è fuggito.

Perché nelle separazioni
Le donne con la vita han da pagare?
Delitti, orrori, e loro – i mascalzoni –
Mi chiedo come possan continuare.

Dicono che lo fan per gelosia
Ma questa non può essere la scusa
“La donna ora ch’è morta è solo mia”
Son le parole che il vigliacco usa.

I figli cresceranno senza madri
E lo faran nell’odio e nel rancore
A loro volta quando saran padri
Si spera sol non cadan nell’errore.

Noi le dobbiam fermare queste furie
Giustizia e pena van commisurate
Donne ammazzate, coperte anche d’ingiurie
Che vengon solamente poi contate!

Maria Rosa Bernasconi

Articoli correlati

La Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia accoglie l’opera “Santa Rosalia” dell’artista Neo-Stilnovista Carmelo Fabio D’Antoni

| | , , , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il 25 novembre 2025, la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” ha ufficialmente accolto nel proprio patrimonio artistico la nuova opera sacra “Santa Rosalia”, donata dal pittore siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, fondatore della corrente artistica contemporanea Neo-Stilnovista pittorica. La cerimonia di consegna si è…

Banksying: la tossica pratica di allontanarsi emotivamente dal partner sino alla sparizione

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Lei: “da un po’ di tempo ti sento distante… c’è qualcosa che non va?” Lui:  “no, no tutto ok”. E poi sparisce…(Ma non è ghosting) Amiche ed Amici carissimi, è impressionante constatare quanto l’incremento della superficialità, nelle relazioni sentimentali dilaghi sino ad assumere connotazioni ascrivibili alla…

Pin It on Pinterest

Share This