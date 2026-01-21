FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: IL 22 GENNAIO ESPERTI A CONFRONTO NEL CONVEGNO PROMOSSO DA TERZIARIO DONNA DI CONFCOMMERCIO PALERMO

Femminicidio e narcisismo patologico, una grave emergenza sociale e culturale che richiede risposte concrete alle quali Confcommercio sta lavorando in sinergia con le istituzioni pubbliche.

Per approfondire le cause strutturali e psicologiche della violenza di genere e in particolare il ruolo del narcisismo patologico nelle dinamiche relazionali violente, il gruppo Terziario Donna di Confcommercio Palermo organizza per domani, giovedì 22 gennaio, alle 16.30 nella sede di via Emerico Amari 11, un Convegno che vedrà la presenza di Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo, che insieme ad altre 19 persone è coautore del saggio dal titolo “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”.

Sarà un confronto qualificato tra esperti del settore psicologico, giuridico e sociale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, con l’obiettivo di individuare un percorso concreto di sostegno alle donne vittime della violenza di genere.

“L’analisi dei modelli comportamentali riconducibili al narcisismo patologico – spiega Giostra – consente di individuare precocemente segnali di rischio, contribuendo a una più efficace tutela delle donne, anche per prevenire i rischi di iniziare relazioni che si rivelano sempre pericolose e spesso mortifere, se non fisicamente, psicologicamente, moralmente, professionalmente, nelle relazioni sociali e nelle passioni della donna vittima o potenziale vittima”.

Il dibattito sarà introdotto dalla presidente di Terziario Donna, Margherita Tomasello, e vedrà la partecipazione dell’assessore comunale alle politiche di genere Mimma Calabrò e dei coautori del saggio Girolamo Lo Verso, ordinario di Psicoterapia f.r. presso UniPa, Rosa Maria Sciortino e Luigi Spinosa, avvocati penalisti. A moderare saranno Francesca Patricolo e Debora Guarnotta, avvocati e consiglieri dell’associazione.“Terziario Donna come rete di donne impegnate nel lavoro e nella vita sociale, vuole promuovere una cultura del rispetto, dell’autonomia e dell’attenzione alle relazioni – spiega Margherita Tomasello -. Promuovere una cultura del rispetto significa affermare la dignità di ogni persona, contrastare stereotipi e discriminazioni e favorire ambienti di lavoro e di vita fondati sull’ascolto, sulla valorizzazione delle differenze e sulla responsabilità reciproca”.

Le Donne di Terziaio Donna Palermo

Locandina Presentazione Saggio 22-01-2026

alcuni dei Coautori del Saggio Femminicidio e Narcisismo Patologico a Roma in occasione della premiazione per "III Edizione del Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace" tenuto a Palazzo Valentini il 16-09-2024

DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE”:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Andrea Giostra e AA. VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V edizione, novembre 2024

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

QUESTA LA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL SAGGIO:

https://www.facebook.com/FemminicidioENarcisismoPatologico

ALCUNE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ADOTTATO IL LIBRO:

“SIM CARABINIERI”:

https://simcarabinieri.com/news-dettaglio.php?id=560

“La Repubblica”:

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2024/03/08/news/molestie_ecco_come_riconoscere_il_narcisista_patologico_prima_che_sia_troppo_tardi_un_libro_ne_traccia_lidentikit-422278765

“4 Woman Health”:

“Cattedra delle Donne”, organizzazione affiliata all’ONU e alla Pontificia Accademia Tiberina:

“Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia”:

“Comune di Cefalù”

https://www.comune.cefalu.pa.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-un-volume-gratuito-per-prevenire-relazioni-pericolose

“Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi” di Palermo:

https://www.liceogaribaldi.edu.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-quale-correlazione-e-come-prevenire-relazioni-pericolose

Il Comune di Bagheria adotta il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può scaricare gratuitamente dal qui:

https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/bagheria-il-percorso-delle-scarpe-rosse-convegno-contro-la-violenza-sulle-donne-al-teatro-di-villa-butera-mercoledi-20-novembre-ore-15-00

Radio Una Voce Vicina in Blu adotta il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può scaricare gratuitamente da questo articolo (vedi piè di pagina dell’articolo):