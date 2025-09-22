“Falstaff” apre la stagione alla Monnaie di Bruxelles: un debutto scintillante tra ironia e raffinatezza

di Giovanni Zambito

La nuova stagione della Monnaie di Bruxelles si è aperta ieri pomeriggio al Théâtre de la Monnaie con un titolo emblematico: Falstaff, l’ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, portato in scena dal direttore musicale Alain Altinoglu e dal regista Laurent Pelly.

Cavaliere in declino, amante del buon vino, seduttore incallito e sempre a corto di denaro, Sir John Falstaff cerca un modo per rimediare ai propri debiti e pensa di sedurre due ricche borghesi, Alice Ford e Meg Page, con lettere d’amore tanto appassionate quanto ridicole. Ma le donne, ben lungi dall’essere ingenue, smascherano l’inganno e decidono di vendicarsi, trascinando l’eroe in una serie di avventure che oscillano tra comicità e malinconia.

Verdi, scegliendo di chiudere la sua carriera con un personaggio tra i più affascinanti del teatro shakespeariano, consegna al pubblico un’opera teatrale e musicale di straordinaria complessità, dove leggerezza e introspezione convivono. La lettura di Pelly esalta questa duplicità: il suo allestimento elegante e curato, riesce a restituire la ricchezza dei diversi momenti narrativi con una scenografia ingegnosa e mai scontata.

Il successo della serata si deve in gran parte alla prestazione dell’orchestra della Monnaie, guidata da Altinoglu con energia costante e contagiosa: una forza che si irradiava verso il pubblico e allo stesso tempo tornava agli interpreti sul palco.

Straordinario Sir Simon Keenlyside, che ha dato vita a un Falstaff perfettamente riconoscibile, ironico e disincantato, fedele tanto all’immaginario collettivo quanto alla letteratura. Accanto a lui, le quattro donne si sono rivelate irresistibili: Sally Matthews (Alice Ford), Benedetta Torre (Nannetta), Marvic Monreal (Meg Page) e Daniela Barcellona (Mrs. Quickly) hanno punito il protagonista e gli altri uomini che ancora credono di poter gestire le donne a proprio piacimento.

La nostra Benedetta Torre ha portato in scena una Nannetta fresca e luminosa, sottolineando l’anima giocosa e affettuosa del personaggio. «Un sorriso ti permette di ridere di te stesso, di mettere in discussione ciò che fai e ciò che fanno gli altri, e porta a risultati migliori che non la convinzione di essere sempre perfetti», ha raccontato il soprano, spiegando il lato ironico e vitale di questa figura femminile.

La serata è stata anche l’occasione per confermare le parole della sovrintendente Christina Scheppelmann pronunciate alla stampa prima della rappresentazione e che sottolineano il senso profondo di questa scelta inaugurale:

«Presentare Falstaff è un ottimo modo per avviare la stagione. Tendiamo tutti a prenderci troppo sul serio – soprattutto i politici – e credo che un sorriso sia qualcosa che dovremmo ricordare più spesso. Un sorriso ti permette di ridere di te stesso, di mettere in discussione ciò che fai e ciò che fanno gli altri, e porta a risultati migliori che non la convinzione di essere sempre perfetti».

Un inizio di stagione brillante, divertente e pieno di energia, che lascia presagire mesi di grande musica e teatro alla Monnaie.

Foto ©Javier Del Real