“fallita” è il nuovo singolo di essere

“Una dichiarazione di onestà artistica che restituisce autenticità a chi troppo spesso resta in silenzio”. Disponibile a partire da oggi.

Oggi esce “fallita” (Semplicemente Dischi / Ruderec), il nuovo singolo di essere: un grido sincero di una generazione fragile, tra disillusione, rapporti familiari complessi e desiderio di rinascita. Musicalmente, il singolo intreccia cantautorato contemporaneo e sonorità alternative, mantenendo la voce come elemento centrale: confessione intima, urlo graffiante e carezza al tempo stesso.

ASCOLTA BRANO

“Un racconto diretto e senza filtri, in cui la vulnerabilità si trasforma in forza: fallita affronta il disagio di una generazione cresciuta – racconta l’artista – tra contraddizioni, aspettative mancate e città ferite, ma ancora capace di resistere e sperare. Con immagini crude e un linguaggio viscerale, il brano mette in luce la ricerca di sé, i rapporti complessi con i genitori, il peso delle aspettative sociali e il difficile equilibrio tra errori, dipendenze e desiderio di rinascita. La figura della bambina fallita diventa emblema di chi si sente giudicato e incompreso, ma non smette di cercare amore e accoglienza”.

Il singolo “fallita” porta la firma di Enrico Cantaro come autore del testo, mentre la composizione e la produzione sono curate da Fabrizio Fortunato, che ne è anche produttore artistico. Il brano esce per le etichette Semplicemente Dischi e Ruderec, con distribuzione affidata a Believe.

essere è un progetto musicale nato a Palermo, dall’urgenza di trasformare fragilità ed esperienze personali in racconto universale. La scrittura è diretta, intima e viscerale: una voce che attraversa generazioni, capace di dare forma a emozioni crude ma autentiche. Tra cantautorato e sonorità alternative, essere si muove nello spazio in cui la vulnerabilità diventa resistenza, offrendo musica che è confessione, ricerca e identità.

INSTAGRAM