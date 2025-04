Fabrizio Campagna: “Un Imprenditore di successo, con idee innovative e la passione per il Turismo” | Intervista di Roberta Cannata e Andrea Giostra

Fabrizio Campagna, Conduttore e Showman. Editore di Radio Turismo e Fondatore delle Nazionali Italiane Cabarettisti e Tik Tokers

1.Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Fabrizio, negli anni’ 90 inizi la tua carriera lavorativa nel Turismo come Animatore di Punta per un famoso Tour Operator, che di talenti ne ha visti nascere come il grande Rosario Fiorello. La tua energia contagiosa ti ha portato a successi inaspettati ma meritati, dalla Televisione al Teatro, alla Radio e ai grandi Eventi. Ci racconti del tuo percorso artistico?

Grazie a Voi ber questa opportunità che mi date e per raccontare le mie tre vite!

Nasco a Cisterna di Latina nel Lazio, da ragazzino studiavo all’ Istituto D’Arte e oltre alla scuola lavoravo anche come disegnatore grafico in una Tipografia di Velletri. Un giorno al negozio entra un ragazzo che stava organizzando un concorso di bellezza dal titolo “IL PIÙ” BELLO DEL REAME”, le colleghe che lavoravano con me in tipografia, per scherzo, mi iscrissero al concorso e arrivai addirittura al 2° posto, vincendo una borsa di studio di Recitazione, Portamento e Danza. Mentre studiavo, creavo i miei primi spettacoli amatoriali e sfilavo per aziende di abbigliamento. Il destino volle che un giorno mi arriva casa a di mia madre una domanda prestampata della Valtur che cercava animatori peri villaggi turistici. Mamma e mia cugina compilarono la domanda e dopo una settimana parto per Roma destinazione “colloquio con il grande Peppe Quintale” che mi selezionò per lo stage di formazione ad Ostuni. Era il 1995 e da lì la mia carriera nei Villaggi fino al 2003. Poi una società di gestione che apriva i Villaggi per conto di Eden e Settemari, mi propone di girare il Mondo e curare tutta la parte di Intrattenimento, Spettacolo e la Formazione dello staff artistico e alberghiero.

L’estate facevo stagioni e l’inverno mi fermavo per continuare a studiare Teatro e a fare provini che poi mi hanno portato a lavorare in Rai con “Sanremo Giovani” dove ho avuto la possibilità in qualità Intrattenitore di lavorare con il mito Mike Buongiorno ed Ambra Angiolini, poi con Fabio Fazio e la Gialappa’s, devo dire tante belle esperienze.

Altra tappa importante Mediaset, facevo le telepromozioni nel programma “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo, Claudio Lippi e Paola Barale. Nel 1998 vengo convocato dalla Nazionale di Calcio “Attori Team”, squadra formata da attori delle soap opera e si giocava per eventi benefici in tutta Italia. Devo dire una bella gavetta ma tutto fatto con passione grande lavoro.

Fabrizio Campagna

2.Nel 2005 nasce Eventi Famosi, la tua agenzia di Intrattenimento e Spettacolo. Da Frontman decidi di muovere i primi passi come Imprenditore, quest’anno festeggi 20 anni di grandi eventi che hanno creato opportunità lavorative per molti Artisti e molti giovani Talenti.

Parlaci di Eventi Famosi e come candidarsi per lavorare con Voi?

Si nel 2005 apro l’agenzia “Eventi Famosi” con l’idea di fondere Animazione e Artisti nei villaggi turistici. L’idea funziona così tanto che dopo solo due anni mi trovo a gestire 27 Villaggi

di 7 Tour Operator differenti, 270 serate con Artisti e 350 Animatori sparsi per il mondo.

Da lì decido di struttura questa realtà con l’aiuto di professionisti del settore che si occupano di formazione, selezione del personale alberghiero e di nuovi artisti. Nel 2010 nasce un Laboratorio dedicato per la selezione degli Artisti che in seguito diventò anche un concorso dal nome “BORIS CABARET”, nome ispirato alla serie Tv di successo. Da lì sono felice di dire che sono usciti anche molti artisti come Santino Caravella di Made in Sud, Carmine del Grosso di Stand Up Commedy, anche il duo Ceccovecchi e Storti finalisti Italia’s Got e tanti altri.

Ad oggi la Eventi Famosi è specializzata in Formazione Aziendali ed Eventi, produzione Teatrali e Televisive.

3. La passione per il Calcio ti ha spinto nel 2006 a fondare, insieme all’attuale Presidente Antonio Giuliani, la Nazionale Cabarettisti www.nazionalecabarettisti.com e nel 2025 nasce l’attualissima Nazionale Tik Tokers www.nazionaleitalianatiktokers.it entrambe con uno scopo “Scendere in Campo per aiutare il Prossimo”. Raccontaci di più?

In questi 20 anni di attività della “Eventi Famosi” e vista la forte richiesta artistica nei Villaggi Turistici, nei Comuni e Grandi Eventi, nel 2007 decido di dar vita alla “Nazionale Italiana Cabarettisti”, insieme ad Antonio Giuliani, Maurizio Battista, Andrea Perroni, Angelo Pintus e tanti altri, giocando in Tutta Italia e per Beneficenza. Nel 2020 ci siamo dovuti bloccare per ovvi motivi e da qualche mese, vista la tendenza dei social, ho fondato la “Nazionale Italiana Tik Tokers” con dei Personaggi che superano i 32M di Follower a testa! Ovviamente non abbiamo abbandonato la Radio e la Tv e nei progetti non poteva mancare l’Agenzia di Viaggi e Tour Operator, entrambe nate da poco e che uniscono Viaggi, Spettacolo e intrattenimento.

Oggi inoltre stiamo collaborando con la AS Roma per progetti formativi per i Social e i Ragazzi del Camp. Non ci fermiamo mai!

4. Avevi un altro sogno nel cassetto che realizzi il 3 Maggio 2021, insieme a Roberto Galliani autore televisivo. Nasce Radio Turismo la Radio per Viaggiare www.radioturismo.it

un emittente tecnica di settore, la prima web-radio dedicata interamente al turismo e successivamente nasce anche la rivista Radio Turismo Magazine. Avete un palinsesto molto interessante! Dovete sapere che ,nel 2020 mentre eravamo chiusi in casa, mi viene l’idea vista la mia esperienza turistica di fare le Dirette Radio su Facebook con un Programma dal titolo “Turisti nel Caos”, nato con l’idea di fare da collante tra i Tour Operator, le Compagnie Navali, Aeree e le Agenzie di Viaggio, che in quel momento erano chiuse e in grande difficoltà. Anche qui l’idea funzionò così tanto che avevamo picchi di 20.000 collegamenti al giorno. Sull’onda dell’entusiasmo insieme al mio socio Roberto Galliani abbiamo trasformato TURISTI NEL CAOS in “RADIO TURISMO” la prima Radio Turistica in Italia, con ascolti così alti da decidere di portarlo anche in Tv sul canale nazionale 128 del digitale terrestre. E oggisiamo già alla 4°Stagione Radio! Siamo diventati anche Testata Giornalistica ufficiale registrata con un Direttore Editoriale che segue da ormai 1 anno Radio Turismo Magazine. Una rivista che ha l’intento di parlare di turismo ma anche di curiosità nel mondo. Il Magazine viene inviato mensilmente a tutte le nostre agenzie che ci seguono che ad oggi sono arrivate a circa 7.200. Ovviamente non contenti visto l’arrivo del Giubileo abbiamo creato un Magazine e un Portale dedicato www.giubileomagazine.it con tutte le informazioni sempre aggiornate sul tema Giubileo a Roma.

5. Parlando di Turismo non potevamo non chiederti i tuoi Tre Viaggi del Cuore?

Il mio primo viaggio del cuore è Cuba nel lontano 1997, dove ho lavorato come Capo Villaggio e senza dubbio sono stati i 7 mesi più belli della mia vita, ho conosciuto una popolazione che nonostante le difficoltà affronta la vita con il sorriso e con il loro ballo contagioso…soprattutto bravi collaboratori sul lavoro. Ci tornerei a vivere!

Il secondo viaggio è Tenerife durante il Giubileo del 2000, sono partito per imparare bene lo spagnolo, dopo due giorni ho trovato come cameriere e sempre in due giorni un appartamento dove vivere. A Tenerife ho trascorso 4 mesi, un posto unico con il clima mite tutto l’anno, mare meraviglioso e basta percorrere soltanto 80 km e si ha la possibilità di trovare la neve e sciare. Non dimentichiamo che hanno il secondo Carnevale più bello al mondo dopo il Brasile! E il terzo viaggio lo devo ancora fare e sarà con i miei due Figli che ho un po’ trascurato in questi anni e sto programmando di farlo a settembre!

Dove? Alla prossima intervista ve lo dirò!

6. Fabrizio Campagna, se dovessi consigliare ai nostri lettori 3 film e 3 musical da vedere, che magari hanno formato la vostra vita professionale, quali consigliereste e perché?

Per i tre film che consiglio “Novecento” di Alessandro Baricco, che ho portato anche in scena nei Villaggi e in Teatro, poi “The Greatest Showman”, un film che ti insegna la forza di volontà e come creare dal nulla un sogno meraviglioso. Per ultimo vi consiglio di guardare una Commedia All’italiana ma quelle dei grandi miti come Totò e Alberto Sordi. Per i Musical invece, ho citato due film che sono diventati grandi Show anche in Teatro, a questi aggiungerei uno spettacolo che non potrò mai fare ed è con il grande Gigi Proietti.

Le sue pause che riempivano il Teatro, le smorfie senza parlare ma che strappavano gli applausi senza fine, le gocce di sudore che seguivi sul viso del Maestro e che facevano parte dello spettacolo stesso… Si confermo questi tre!

7. Per collaborare con Eventi Famosi, con Radio Turismo e con le Nazionali di Calcio Cabarettisti e Tik Tokers dove e come possono contattarvi?

Grazie per avermi dato la possibilità di poter parlare della mia realtà imprenditoriale e faccio un appello: ”Se qualcuno ha voglia di collaborare o di tirare fuori dal cassetto il suo sogno noi siamo ben lieti di aiutarvi a realizzarlo! Sei un Artista, un Comico, un Attore, Speaker o un Tik Toker? Ti aspetto per lavorare insieme, scrivimi a fabrizio@eventifamosi.it

Oppure visita il nostro portale www.eventifamosi.it

Se vuoi chiamare ecco il numero dell’agenzia 320 163 8014

Fabrizio Campagna

Roberta Cannata

Youtube: @RobertaCannataTV

Facebook: Roberta Cannata

Instagram: @RobertaCannata1

Skincare: https://filume.it/

Outfit: https://elmasphil.it/

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg