Evento al Campidoglio -Le donne in Cattedra fanno sentire la propria voce!

In occasione della XXV edizione del Premio Internazionale Cartagine 2.0, il Campidoglio ha ospitato l’evento “Donne in Cattedra”, una giornata di alto profilo dedicata alla valorizzazione del genio femminile nei campi della cultura, della ricerca e dell’impegno sociale. Un appuntamento che ha unito celebrazione e riflessione, con uno sguardo rivolto all’inclusione e agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030,

Organizzato dall’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, dall’Accademia Tiberina, dall’Università Guglielmo Marconi e dalla Cattedra delle Donne, con il patrocinio culturale di WikiPoesia e Studio 107 Milano, l’evento ha premiato figure di spicco del panorama culturale, scientifico e sociale.

Il Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi, presidente dell’Accademia Tiberina, ha aperto i lavori ringraziando le istituzioni capitoline, rappresentate dall’on. Fabrizio Santori. A seguire, i saluti istituzionali dell’ammiraglio Rinaldo Veri, del Dott. Alessandro Della Posta, del Dott. Marco Belli e del Dott. Renato Ongania, fondatore anche di WikiPoesia e della Cattedra delle Donne, hanno sottolineato il valore del dialogo tra cultura e istituzioni.

Il prestigioso Premio Marie Curie è stato conferito a donne ,che incarnano eccellenza ed impegno, fra loro la scrittrice Alessandra D’Egidio, la principessa Elettra Marconi (rappresentata dal principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del celebre inventore Guglielmo Marconi), la giornalista Ilaria Solazzo e Rossana Lanati, figlia dei fu stilista d’alta moda Leonardo Lanati e Luisa Catena, PR Woman e cugina della Contessa Gabriella Manzoni, entrambi mecenati nell’ambito artistico e culturale.

Rossana Lanati titolare della Redmatrix Public Relation, accompagnata dal marito, formatore e scrittore Rocco Lanata’, entrambi fondatori della Associazione Life Aps con sede legale a Palazzo Pignano in provincia di Cremona, associazione accreditata all’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e’ inoltre Co-Fondatrice di WikiPoesia e Partner della Cattedra delle Donne, ha dichiarato: “Sono molto onorata di ricevere questo premio che condivido con mio marito, compagno di vita e di ideali. Ringrazio di cuore le istituzioni e gli organizzatori: continueremo con ancora più determinazione il nostro impegno sociale, in Italia e all’estero.”

Ospite d’onore, S.E. Henri Okemba, Ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, ha portato il suo contributo come uomo di Stato e intellettuale, autore di opere come *L’Afrika Social-démocratie* e *Consolidation de la conscience nationale*.

Con un gesto innovativo, il riconoscimento è andato anche a due uomini: il campione paralimpico Comm. Stefano Gori e l’ingegnere Igor Ukman, a dimostrazione che la parità è inclusione e non esclusione.

Il Premio alla Carriera Cartagine 2.0 è stato assegnato allo stesso on. Fabrizio Santori, alla Direttrice della Cattedra delle Donne Prof. Antonietta Micali ed al Presidente dell’Accademia Tiberina Cav.Dott.Franco Antonio Pinardi , mentre il Premio alla Carriera G. Belli – F. Lami ha onorato il presidente dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0.

Al Dott. Ongania, che e’ il primo italiano selezionato dall’ONU per la “Minorities Fellowship OHCHR” 2025, e’ stato conferito da CIESART il diploma di riconoscimento per l’impegno dalla Spagna per la promozione dei Diritti Umani, un incoraggiamento a proseguire con ancora piu’ rigore sulla via dell’educazione, della cultura e della diplomazia sociale.

Tra gli interventi: Prof. Luigi Rossi, Prof.ssa Franca De Santis, Dott.ssa Laura Mazza, Prof. Tommaso Valentini, Prof. Francesco Scolaro, Dott.ssa Sabrina Morelli. La moderazione è stata affidata alla Prof.ssa Antonietta Micali, Direttrice della Cattedra delle Donne.

Uno dei temi centrali è stato il confine tra femminismo autentico e radicalismo. La Cattedra delle Donne ha ribadito la necessità di un femminismo costruttivo, capace di creare ponti e non muri.

“La parità non è un favore, ma un diritto da esercitare,” è stato il messaggio forte lanciato dal Campidoglio.

L’evento si inserisce pienamente nell’Agenda ONU 2030, in particolare nell’obiettivo 5: parità di genere. Senza giustizia tra uomini e donne, non può esserci futuro sostenibile.

Durante l’evento ed in chiusura, applausi anche per le esibizioni del cantautore romantico Giulio Nicolosi, con due brani tratti dal suo ultimo album È tutto un film. Nicolosi vanta due finali al Sanremo Rock sul palco dell’iconico Teatro Ariston, la sua partecipazione al Festivalbar, ed e’ co-autore del brano Abbracciami ancora una volta del gruppo storico dei Nomadi.

La Prof.ssa Antonietta Micali ha concluso con un messaggio potente: «La Cattedra delle Donne non è un trono, è una responsabilità. Senza assoluta parità non c’è futuro. La dignità non si regala e non si baratta, non ha genere: si vive, si difende, si pretende.»

