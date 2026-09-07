Eugenia Tamburri, il talento e la sensibilità di una pianista completa

Eugenia Tamburri è una pianista di grande sensibilità, interprete raffinata e musicista dalla formazione prestigiosa.

Avvicinatasi alla musica sotto la guida di Andreina Di Girolamo, si è distinta fin da giovanissima vincendo numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Si è diplomata precocemente e con lode in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di Campobasso.

Ha perfezionato la propria preparazione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, alla Scuola di Musica di Fiesole e alla Hochschule der Künste di Berna.

Alla carriera concertistica ha affiancato un solido percorso accademico, conseguendo con lode la laurea in Discipline musicali e due lauree presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Apprezzata interprete di musica da camera, ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra i quali Calogero Palermo, Massimo Mercelli, Enrico Bronzi, Luciano Ganci e Roberto Abbondanza.

È pianista stabile del Trio Mariozzi e si esibisce anche in duo pianistico con Corrado Nicola De Bernart.

Ha collaborato con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Accademia Italiana del Flauto e gli Studios Forum di Roma.

In ambito teatrale è stata pianista di scena per personalità come Franca Valeri, Isa Danieli, Ugo Pagliai e Valerio Binasco.

Ha inciso dischi da solista per la Digital Records di Roma e condotto programmi musicali per Radio Vaticana.

La sua attività si estende anche alla televisione, alla cinematografia documentaria, alla ricerca etnomusicologica e all’analisi geopolitica.

Oggi è docente di Musica da camera in Conservatorio, ruolo nel quale trasmette alle nuove generazioni competenza, passione e una visione della musica aperta al dialogo con le altre arti.

EUGENIA TAMBURRI, CURRICULUM VITAE

Impara a conoscere la Musica con Andreina Di Girolamo e vince numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Si diploma molto presto e con lode in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di Campobasso.

Frequenta il corso di Alto perfezionamento in Musica D’Insieme presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, diplomandosi nella classe di Rocco Filippini. Segue corsi internazionali di perfezionamento a Siena col Trio di Trieste presso l’Accademia Musicale Chigiana, a Fiesole con Bruno Canino presso la Scuola di Musica di Fiesole, a Berna con Rada Petkova presso la Hochschule Der Künste Bern. Si laurea con lode in Discipline Musicali. Si laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo e in Teatro Danza Cinema e Arti Digitali con tesi in mediologia applicata alla filosofia dei linguaggi musicali presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con Giovanni Ragone. Maestro collaboratore dell’Accademia Italiana del Flauto, è assistente pianista di Angelo Persichilli, Antonio Amenduni, Calogero Palermo, Matteo Caramaschi, Michele Marasco. Assistente pianista nella classe di Violoncello di Giovanni Gnocchi per i Corsi internazionali del Castello Caetani di Sermoneta, suona stabilmente col violoncellista Michele Chiapperino, col baritono Roberto Abbondanza, col flautista Massimo Mercelli, con la violinista Sinn Yang, col tenore Luciano Ganci e in duo pianistico con Corrado Nicola De Bernart. Collabora con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e il violoncellista Enrico Bronzi.

In qualità di conduttrice,

collabora con diverse emittenti radiofoniche e televisive, occupandosi di cinematografia documentaria e di ricerca etnomusicologica nonché di geopolitica del mondo moderno per la rivista European Affairs Magazine.

Per le stagioni teatrali, e’ pianista di scena per Valerio Binasco, Ugo Pagliai, Isa Danieli, Franca Valeri, Alarico Salaroli.

Registra dischi da solista per la Digital Records di Roma.

Collabora con gli Studios Forum di Roma in qualità di pianista.

È la pianista stabile del Trio Mariozzi con Vincenzo Mariozzi e Francesco Mariozzi.

Ha condotto i programmi musicali della radio vaticana con Luigi Picardi e Stefano Corato. È docente di musica da camera in Conservatorio.