ESTATE a CORTE 2025: Foqus il grande cinema italiano ed internazionale

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano.

Al via da giovedì 3 luglio 2025 “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

ESTATE a CORTE 2025

Dopo il Festival di Cinema spagnolo e latino-americano da poco concluso, il Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli, su cui da dieci anni insistono i progetti di rigenerazione urbana della Fondazione guidata da Rachele Furfaro e Renato Quaglia, continua a proporsi come la grande arena del cinema in città dove, fino al 31 agosto, saranno proiettati i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Un programma che si rivolge a un pubblico più giovane che, con scelte mirate, punta sulla documentaristica, sulla musica e sulle retrospettive per riportare i giovani davanti al grande schermo.

Si parte il 2 luglio con la proiezione del documentario “El Rescate”, anteprima dell’Estate a Corte 2025, in collaborazione con l’Instituto Cervantes, con ingresso gratuito. Il film racconta la vita del diplomatico salvadoregno José Arturo Catsellanos attraverso un’esperienza cinematografica e musicale originale dal vivo.

Nel pieno della Seconda guerra mondiale, in qualità di console generale di El Salvador a Ginevra, José Arturo Castellanos (1893-1977) divenne un eroe anonimo aiutando decine di migliaia di ebrei a fuggire dall’Europa. I suoi nipoti, Boris e Álvaro Castellanos, hanno ricostruito le peripezie del nonno in questo documentario, accompagnato da musica classica afrocubana e jazz latino dal vivo.

Musica dal vivo a cura di Boris Castellanos (tastiere), Álvaro Castellanos (basso elettrico), Ernie Zamora (flauto) e Landy Trujillo (percussioni).

Tra gli appuntamenti del mese di luglio 2025 spiccano diversi film italiani come Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, dramma coprodotto con Belgio e Svizzera che ha ottenuto 1 Nastro d’Argento e 3 nomination; Diamanti, il nuovo film di Ferzan Özpetek, già celebrato come film dell’anno ai Nastri d’Argento e vincitore del David dello Spettatore; Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, imponente ritratto biografico con Elio Germano e ben 15 nomination ai David di Donatello; La città proibita di Gabriele Mainetti, che ha ottenuto 2 Nastri d’Argento e 7 nomination; L’Abbaglio, film storico di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone; Follemente di Paolo Genovese, commedia brillante con un cast corale e vincitrice di 2 Nastri d’Argento.

Accanto al cinema d’autore italiano, il festival propone anche alcuni tra i titoli internazionali più attesi. Here di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright; Piccole cose come queste di Tim Mielants, dramma con Cillian Murphy.

Molti gli incontri previsti prima degli spettacoli con i protagonisti delle pellicole scelte da Pietro Pizzimento. Saranno ospiti alla Corte di Foqus Francesco Lettieri, regista di Pino; Carlo Luglio e Fabio Gargano, registi di Dadapolis; Giuseppe Miale Di Mauro, regista di Nottefonda; Edgardo Pistone, regista di Ciao Bambino; Giovanni Esposito e Alessandro Cannavale, regista e produttore di Nero; Lorenzo Cioffi, produttore di Vittoria. Durante le serate di luglio saranno ospitate anche le presentazioni dei libri che riguardano il cinema e un dibattito. Ignazio Senatore presenterà il suo libro “Ciak! Magistrati e avvocati al cinema”; Pino Sondelli il suo “Il viaggio dell’attore. Manuale per aspiranti cineasti”.

“Le nuove sfide dell’informazione sul grande schermo – Il cinema come strumento di informazione sulle fragilità e le diversità” sarà il dibattito introdotto dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli al quale parteciperanno il giornalista Roberto Conte e i docenti universitari Maria Luisa Iavarone e Gennaro Catone.

Il programma di Estate a Corte 2025 – Luglio si articola in diversi cicli tematici, pensati per offrire uno sguardo ampio e curato sul cinema contemporaneo. “Campania e Dintorni” raccoglie opere legate al territorio e ai suoi autori. “Original Vision” propone film internazionali dallo stile innovativo, mentre “Family Life” esplora storie intime e relazionali. Il ciclo “È Cinema d’Autore Italiano” è dedicato ai grandi nomi del cinema nazionale. Due retrospettive celebrano Shin’ya Tsukamoto e Lars von Trier. Il reale è protagonista in “Uno Sguardo sul Mondo del Documentario e del Cinema Biografico”, mentre “Francia Oggi” porta in scena il meglio del cinema francese contemporaneo.

«Estate a Corte è ormai un laboratorio permanente di visioni e pensiero critico. In un tempo che ridefinisce i modi di fruire il cinema, – ha dichiarato Pietro Pizzimento – questa rassegna restituisce alla collettività l’esperienza dello sguardo condiviso. Il programma 2025 si muove con intelligenza tra memoria e contemporaneità, intrecciando autori affermati e nuove voci, con una forte attenzione al documentario, alla musica, al cinema d’impegno. Puntiamo a una presenza costante del pubblico giovane che va a unirsi ai nostri affezionati che ormai da anni seguono le mie rassegne. In una città come Napoli, Estate a Corte non è solo un luogo, è un’arena dove il cinema non viene solo proiettato, ma discusso, attraversato, messo in relazione».

ESTATE a CORTE 2025

Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano

dal 3 luglio al 31 agosto

Anteprima il 2 luglio con il Documentario-Concerto El rescate

in collaborazione con l’Instituto Cervantes

a cura di Pietro Pizzimento

Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 3,50 serate cinema italiano ed europeo

Ingresso € 5,00 altre serate, se non diversamente indicato

LUGLIO

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 3 luglio – LE DÉLUGE – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (Italia/Francia, 2024, 101’) di Gianluca Jodice con Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin, Hugo Dillon, Tom Hudson, Roxane Duran, Anouk Darwin Homewood, Vidal Arzoni, Fabrizio Rongione, Jérôme Chappatte, Erwin Aureillan. 4 David di Donatello 2025 (Fotografia), 2 Nastri d’argento 2025, 4 nomination Nastri d’argento 2025. Drammatico, Storico

per il ciclo Original Vision

Venerdì 4 luglio – HERE (USA, 2024, 104’) di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Ophelia Lovibond, Dexter Sol Ansell, Ben Wiggins, Beau Gadsdon, Leslie Zemeckis, Jonathan Aris, Nikki Amuka-Bird, Billie Gadsdon. Drammatico V.O. sott. italiano

per il ciclo Family Life

Sabato 5 luglio – PICCOLE COSE COME QUESTE – Small things like these (USA/Irlanda/Belgio, 2024, 96’) di Tim Mielants con Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson (Miglior attore non protagonista al Festival di Berlino 2024), Clare Dunne, Ciarán Hinds, Amy De Bhrún, Joanne Crawford, Abby Fitz, Ian O’Reilly, Cillian O’Gairbhi, Tom Leavey, Louis Kirwan. In concorso al 74° Festival internazionale del Cinema di Berlino (2024). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 6 luglio – LE ASSAGGIATRICI (Italia/Belgio/Svizzera, 2025, 123’) di Silvio Soldini con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti, Marco Boriero, Nikolai Selikovsky, Peter Schorn. 1 Nastro d’argento 2025, 3 nomination Nastri d’argento 2025 (Film, montaggio). Drammatico

per il ciclo RETROSPETTIVA – Shin’ya Tsukamoto

Lunedì 7 luglio – TETSUO – The iron man (Giappone, 1989/2025, 71’) di Shin’ya Tsukamoto con Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka, Naomasa Musata, Tomoro Taguchi, Renji Ishibashi, Naosama Musaka, Shin’ya Tsukamoto. Horror V.M. 14 anni – V.O. sott. italiano

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario e del Cinema Biografico

Martedì 8 luglio – PINO (Italia, 2025, 91’) di Francesco Lettieri. Documentario

Interverrà durante la serata il regista Francesco Lettieri

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 9 luglio – IL CASO BELLE STEINER (Francia, 2024, 100’) di Benoît Jacquot con Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg, Kamel Laadaili, Pauline Nyrls. Drammatico, Thriller

Precede la proiezione alle ore 19.00: presentazione del libro “Ciak! Magistrati e avvocati al cinema” del critico cinematografico e saggista Ignazio Senatore, edito da “La valle del tempo edizioni”

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 10 luglio – DADAPOLIS – (Italia, 2025, 82’) di Carlo Luglio & Fabio Gargano con Viviana Cangiano, Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lino Musella, Dario Sansone, James Senese, Tonino Taiuti, Emanuele Valenti. Presentato alle Giornate degli autori 2024 nell’ambito della 81ma Mostra d’Internazionale d’Arte Cinematografica (2024). Docufiction

Interverranno durante la serata i registi Carlo Luglio e Fabio Gargano e parte del cast del film

per il ciclo Original Vision

Venerdì 11 luglio – BERLINO, ESTATE ‘42 – In liebe, eure hilde (Germania, 2024, 124’) di Andreas Dresen con Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, Alexander Scheer, Emma Bading, Sina Martens, Lisa Hrdina, Lena Urzendowsky, Hans-Christian Hegewald, Nico Ehrenteit. In concorso al 74° Festival internazionale del Cinema di Berlino (2024 Drammatico V.O. sott. italiano

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 12 luglio – DIAMANTI (Italia, 2024, 135’) di Ferzan Özpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari (nomination David di Donatello 2025), Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak. Film dell’anno ai Nastri d’Argento 2025, David dello spettatore 2025, 2 nomination ai David di Donatello 2025. Commedia, Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Domenica 13 luglio – NOTTEFONDA (Italia, 2024, 86’) di Giuseppe Miale Di Mauro con Francesco Di Leva, Mario Di Leva, Adriano Pantaleo, Dora Romano, Giuseppe M. Gaudino, Valeria Colombo, Chiara Celotto. 1 nomination Nastri d’argento 2025 Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Giuseppe Miale Di Mauro e parte del cast del film

per il ciclo RETROSPETTIVA – Shin’ya Tsukamoto

Lunedì 14 luglio – A SNAKE OF JUNE – UN SERPENTE DI GIUGNO – Rokugatsu no Hebi (Giappone, 2002/2025, 77’) di Shin’ya Tsukamoto con Shin’ya Tsukamoto, Asuka Kurosawa, Yuji Koutari, Tomoro Taguchi, Susumu Terajima, Teruko Hanahara Premio speciale della giuria alla 59.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2002). Drammatico V.O. sott. italiano

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario e del Cinema Biografico

Martedì 15 luglio – BECOMING LED ZEPPELIN (UK, 2025, 137’) di Bernard MacMahon con Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham, John Paul Johnes. Documentario

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 16 luglio – IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA (Italia, 2024, 121’) di Margherita Ferri con Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado Fortuna, Barbara Bovoli, Maurizio Jiritano. 2 nomination David di Donatello 2025 (Sceneggiatura non originale), 1 Nastro d’argento 2025. Drammatico

Precede la proiezione alle ore 19.30 l’incontro-dibattito: “Le nuove sfide dell’informazione sul grande schermo – Il cinema come strumento di informazione sulle fragilità e le diversità”. Introduce il presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli; intervengono: il giornalista Roberto Conte e i docenti universitari, Maria Luisa Iavarone e Gennaro Catone. Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 17 luglio – CIAO BAMBINO (Italia, 2024, 95’) di Edgardo Pistone con Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk, Luciano Pistone, Pasquale Esposito, Salvatore Pelliccia, Sergio Minucci, Luciano Gigante, Attilio Peluso. Miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma 2024, 2 nomination David di Donatello 2025 (Produzione, regista esordiente), 1 nomination Nastri d’argento 2025 (Regista esordiente). Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Edgardo Pistone e parte del cast del film

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 18 luglio – BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE (Italia, 2024, 122’)di Andrea Segre con Elio Germano (David di Donatello 2025, nomination Nastri d’argento 2025), Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi, Roberto Citran (nomination David di Donatello 2025), Pierluigi Corallo, Paolo Pierobon (nomination Nastri d’argento 2025), Fabrizia Sacchi, Elena Radonicich, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi. 2 David di Donatello 2025 (Montaggio), 15 nomination David di Donatello 2025 (Film, regia, sceneggiatura), 5 nomination Nastri d’argento 2025, (Film, montaggio). Biografico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 19 luglio – LA CITTÀ PROIBITA – (Italia, 2025, 137’) di Gabriele Mainetti con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli (nomination Nastri d’argento 2025), Chunyu Shanshan, Luca Zingaretti, Sheena Hao, Daniela Glasgow. 2 Nastri d’Argento 2025 (Regia), 7 nomination Nastri d’argento 2025 (Montaggio, fotografia). Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Domenica 20 luglio – NERO (Italia, 2025, 105’) di Giovanni Esposito con Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno, Marius Bizau, Riccardo Ciccarelli, Emmanuel Dabone, Gennaro Di Biase, Vittorio Ciorcalo, Peppe Lanzetta, Roberto De Francesco, Cristina Donadio, Alessandro Haber. 1 nomination Nastri d’argento 2025 (Regista esordiente). Drammatico

Interverranno durante la serata il regista ed attore Giovanni Esposito, il produttore A. Cannavale e parte del cast del film

per il ciclo RETROSPETTIVA – Shin’ya Tsukamoto

Lunedì 21 luglio – HOKAGE – OMBRA DI FUOCO – (Giappone, 2023, 95’) di Shin’ya Tsukamoto con Shuri, Ouga Tsukao, Hiroki Kôno, Mirai Moriyama, Gô Rijû, Tatsushi Ohmori. Presentato nella sezione Orizzonti della 80.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2023), Toronto International Film Festival 2023. Drammatico V.O. sott. italiano

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario e del Cinema Biografico

Martedì 22 luglio – A COMPLETE UNKNOWN (USA, 2024, 141’) di James Mangold con Timothée Chalamet (nomination Oscar 2025, nomination Golden Globe 2025), Edward Norton (nomination Oscar 2025, nomination Golden Globe 2025), Elle Fanning, Monica Barbaro (nomination Oscar 2025), Boyd Holbrook, P.J. Byrne, Scoot McNairy, Will Harrison, Joe Tippett, Dan Fogler, Charlie Tahan, Laura Kariuki, David Alan Basche. 8 nomination Oscar 2025 (Film, regia, sceneggiatura non originale), 3 nomination Golden Globes 2025 (Film drammatico), 6 nomination premi BAFTA 2025 (Film, sceneggiatura non originale). Biografico, Drammatico, Musicale

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 23 luglio – IL QUADRO RUBATO – Le tableau volé (Francia, 2024, 91’) di Pascal Bonitzer con Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte, Arcadi Radeff, Laurence Côte, Matthieu Lucci, Ilies Kadri, Vincent Nemeth, Alexandre Steiger, Doug Rand, Peter Bonke, Adrien de Van. Drammatico

Precede la proiezione alle ore 19.00: presentazione del libro “ Il viaggio dell’attore. Manuale per aspiranti cineasti” del docente dell’Accademia di Belle Arti e direttore della fotografia, Pino Sondelli; edito da Giannini editore

per il ciclo Family Life

Giovedì 24 luglio – FAMILIA (Italia, 2024, 120’)di Francesco Costabile con Francesco Gheghi (nomination David di Donatello 2025), Barbara Ronchi (nomination David di Donatello 2025), Francesco Di Leva (David di Donatello e Nastro d’argento 2025), Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia (nomination David di Donatello 2025), Enrico Borello. 1 David di Donatello 2025, 8 nomination David di Donatello 2025 (Sceneggiatura non originale, 2 Nastri d’Argento 2025 (Montaggio), 5 nomination Nastri d’argento 2025 (Regia). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 25 luglio – L’ABBAGLIO (Italia, 2025, 131’) di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Tommaso Ragno, Giulia Andò, Leonardo Maltese, Clara Ponsot, Pascal Greggory, Giulia Lazzarini, Vincenzo Pirrotta, Aurora Quattrocchi, Filippo Luna. Storico

per il ciclo Family Life

Sabato 26 luglio – QUEER (Italia/USA, 2024, 135’) di Luca Guadagnino con Daniel Craig (nomination Golden Globe 2025, nomination European Film Award 2024), Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henry Zaga, Omar Apollo, Andra Ursuta, Andrés Duprat, Ariel Schulman, Drew Droege, Colin Bates, Simon Rizzoni, Ford Leland, Ronia Ava, Radu Murarasu. 1 nomination Golden Globes 2025, 1 nomination European Film Awards 2024. Drammatico, Biografico V.M. 14 anni

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 27 luglio – FOLLEMENTE (Italia, 2025, 97’) di Paolo Genovese con Edoardo Leo (nomination Nastri d’argento 2025), Pilar Fogliati, (Nastro d’argento 2025), Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. 2 Nastri d’argento 2025 (film commedia), 5 nomination Nastri d’argento 2025. Commedia

per il ciclo RETROSPETTIVA – Lars von Trier

Lunedì 28 luglio – DOGVILLE – (Danimarca/Francia/Svezia/Norvegia, 2003/2025, 165’) di Lars von Trier con Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Siobhan Fallon Hogan, Chloë Sevigny, Patricia Clarkson, Jeremy Davies, Philip Baker Hall, Paul Bettany, Lauren Bacall, James Caan, Blair Brown, Ben Gazzara. In concorso al 56° Festival di Cannes (2003), David di Donatello 2004, nomination Nastri d’argento 2004, 2 European Film Awards 2003 (Regia, fotografia). Drammatico V.O. sott. italiano

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario e del Cinema Biografico

Martedì 29 luglio – NO OTHER LAND (Palestina/Norvegia, 2024, 96’) di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor. Oscar 2025, nomination Premio BAFTA 2025, miglior documentario nella sezione Panorama al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino (2024), miglior documentario agli European Film Awards 2024 (documentario – prix art). Documentario

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 30 luglio – SOTTO LE FOGLIE – Quand vient l’automne (Francia, 2024, 102’) di François Ozon con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent (nomination César 2025), Ludivine Sagnier, Pierre Lottin, Marie-Laurence Tartas, Vincent Colombe, Sophie Guillemin, Malik Zidi, Sidiki Bakaba, Michel Masiero, Isabelle Mazin. 1 nomination César 2025, 4 nomination premi Lumiere 2025 (Regia, sceneggiatura). Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 31 luglio – VITTORIA (Italia, 2024, 89’) di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman con Marilena Jasmine Amato, Gennaro Scarica, Marilena Amato. 1 nomination David di Donatello 2025 (Produzione), 1 nomination Nastri d’argento 2025 (Soggetto), presentato nella sezione Orizzonti – extra della 81.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2024). Drammatico

Interverranno durante la serata il produttore Lorenzo Cioffi e parte del cast del film

Servizi e Accesso per disabili

Bar e Ristorante

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter