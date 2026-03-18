Energia pura e groove internazionale: arrivano a Palermo i The Funky Knuckles per la stagione Brass in Jazz

Da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026 con doppio turno al Real Teatro Santa Cecilia.

Biglietti disponibili su www.bluetickets.it



Un’ondata di energia, groove e innovazione sonora sta per travolgere il palco del Real Teatro Santa Cecilia. La stagione Brass in Jazz della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana accoglie uno degli ensemble più esplosivi della scena contemporanea: i The Funky Knuckles, protagonisti di un concerto intenso, spettacolare e fuori dagli schemi.

Direttamente dai circuiti internazionali, la band porta a Palermo un sound inconfondibile, dove il jazz incontra il funk, l’elettronica e le più avanzate forme di interplay contemporaneo. I The Funky Knuckles sono una vera e propria macchina musicale, capace di unire precisione tecnica, libertà improvvisativa e una carica scenica travolgente. Le loro performance sono celebri per l’impatto emotivo e la straordinaria energia che riescono a sprigionare: groove incalzanti, architetture armoniche complesse e momenti di improvvisazione che spingono il pubblico in un viaggio sonoro ipnotico e coinvolgente. Ogni concerto è un’esperienza immersiva, in cui virtuosismo e divertimento si fondono in un linguaggio musicale moderno e accessibile.

La formazione riunisce musicisti di altissimo livello, attivi sulla scena internazionale e protagonisti di importanti collaborazioni artistiche.

Sul palco:

Wes Stephenson – basso

Cedric Moore – batteria

Phill Aelony / Ethan Ditthardt – chitarra

Ben Bohorquez – sax

Evan Weiss – tromba

Kwinton Gray – tastiere

Nati a Dallas e cresciuti tra groove travolgenti, improvvisazione audace e una straordinaria intesa collettiva, i Funky Knuckles hanno costruito negli anni un sound inconfondibile, capace di fondere jazz, funk, fusion e libertà creativa in un’esperienza live potente e imprevedibile. Con musicisti che hanno collaborato, tra gli altri, con Janet Jackson, Stanley Clarke e Larry Carlton, la band si è imposta come una delle realtà più interessanti della nuova generazione di improvvisatori, conquistando pubblico e critica anche con album di grande impatto come Meta-Musica e The Way It Is.

Con i The Funky Knuckles, la stagione Brass in Jazz conferma la sua vocazione internazionale e la capacità di intercettare le tendenze più innovative del jazz contemporaneo, offrendo al pubblico palermitano un cartellone sempre più aperto alle contaminazioni e ai linguaggi del presente. Il concerto rappresenta un’occasione unica per assistere a uno degli spettacoli più coinvolgenti del panorama jazz-funk attuale: un’esplosione di ritmo e creatività capace di conquistare tanto gli appassionati quanto un pubblico più ampio, grazie a un equilibrio perfetto tra complessità musicale e immediatezza comunicativa. Un appuntamento per chi ama il jazz che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici, e per chi è alla ricerca di un’esperienza live intensa, energica e sorprendente.

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.