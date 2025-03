“Emma Smith” la celebrazione della vocalità jazz per Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group porta un progetto con vibrazioni sonore al Real Teatro Santa Cecilia . 14/15/16 marzo con doppio turno ore 19.00 e 21.30 venerdì e sabato, 18.00 e 20.30 domenica – Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group porta uno spettacolo con la celebrazione della vocalità jazz con Emma Smith Quartet, Grande attesa per l’appuntamento di questo fine settimana della Stagione Concertistica “Brass in Jazz 2024 – 2025 le Musiche del nostro tempo” che vedrà protagonista il gruppo sul palco del Real Teatro Santa Cecilia. Un fine settimana, da venerdì 14 e sabato 15 marzo con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 16 marzo sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del puro jazz che il Brass Group offre oramai da più di 50 anni con le musiche del nostro tempo.

Ben conosciuta ed apprezzata perché fa parte del gruppo The Puppini Sisters, celebre trio vocale anglo-italiano specializzato nel repertorio swing della prima metà del Novecento, da tempo Emma Smith ha parallelamente avviato una brillante carriera come solista, imponendosi come una delle voci più emozionanti della sua generazione, collezionando una lunga serie di premi e riconoscimenti e accumulando collaborazioni internazionali tra le più prestigiose, accanto ad artisti del calibro di Michael Bublé, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Robbie Williams, Cyndi Lauper, Seal, Georgie Fame e Gregory Porter. Con le Puppini Sisters, ovviamente, il versante interpretativo fa riferimento all’epopea frizzante e ricca di swing degli anni dai Trenta ai Cinquanta ed a ineludibili modelli stilistici rappresentati da gruppi femminili come le statunitensi Boswell Sisters ed Andrew Sisters; da leader del proprio gruppo, invece, l’orizzonte di Emma Smith si apre maggiormente all’attualità del pop e, soprattutto, alla tradizione del jazz e ad una vocalità ricca di verve improvvisativa, di qualità acrobatiche e capace di esplodere in virtuosismi scat di pura vertigine. Dotata di consumata presenza scenica e di una versatilità che le consente di dominare con efficacia e perentorietà un repertorio assai ampio, Emma Smith dopo “The huntress” del 2012, debutto discografico come solista, ha pubblicato nel 2022 “Meshuga baby”, album ricco di standard, tra cui “Makin’ woopee” e “But not for me”, e l’anno dopo “Jazz standards vol 1”, ancor più incentrato su famosi classici della tradizione jazz, come “I only have eyes for you”, “Misty”, “I get a kick out of you”, “Smile” ed altri ancora.

La Stagione Brass in Jazz 2024-2025 prosegue con i seguenti concerti:

– 14-15-16 marzo: L’Emma Smith Quartet presenterà From Puppini Sister to Now, una celebrazione della vocalità jazz contemporanea.

– 28-29-30 marzo: Alfredo Rodriguez, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture.

– 4-5-6 aprile: Joscho Stephan si esibirà con Djangology, un tributo al grande Django Reinhardt.

– 11-12-13 aprile: Gabrielle Cavassa, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, con il concerto “The Woman Sings the Blues: Gabrielle Cavassa sings Billie Holiday Music”, un viaggio tra emozioni e sonorità coinvolgenti.

Un cartellone ricco di eventi imperdibili che promette di coinvolgere appassionati e neofiti del genere. La stagione di Brass in Jazz non è solo un’opportunità per ascoltare grandi artisti, ma anche un’occasione per vivere l’arte e la cultura in un’atmosfera unica.

