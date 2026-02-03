Elena Piccinini incanta il Castello

Il grande successo di pubblico del 25 gennaio 2026 al Castello Mina della Scala – Casteldidone (CR) ha convinto i Conti Angelo e Ottone Persico Licer, a proporre la replica dell’evento “Incontro col FANTASMA” interpretato dall’attrice e poeta Elena Piccinini. Il noto e talentuoso specialista dei video marketing Mauro Cabrini ha documentato in un Video la performance dell’attrice. Domenica 1 febbraio 2026 il Castello Mina della Scala di Casteldidone si prepara a riaprire le sue stanze a una presenza che non ha mai davvero lasciato questo luogo.

Tra ombre e luci soffuse, il racconto prenderà forma. La bravissima attrice Elena Piccinini nei panni del fantasma della Dama Schizzi, darà corpo e voce alla leggenda, trasformando la narrazione in un’esperienza suggestiva, capace di farvi dubitare del confine tra storia e mistero.

La guida Elisa Bozzetti condurrà i presenti tra sale, scaloni e ambienti carichi di memoria, raccontando una delle leggende più inquietanti del territorio: il fantasma appare solo nella notte della luna piena di gennaio e soltanto alle donne della famiglia che per secoli hanno abitato il castello. Storia di peste, isolamento e di due figure femminili legate da un destino tragico, da cui nasce una presenza che ancora oggi sembrerebbe vagare tra le scale e le torri.

Al termine della visita, un buffet finale, per condividere, meraviglia, sensazioni, emozioni e brividi. Art Director Vice Presidente della “Casa Museo Antonio Ligabue” Claudia Fragni. Ritrovo alle ore14.30 primo turno – ore 16 inizio secondo turno – Durata 1h30′ circa.