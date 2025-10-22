Elena Mossuto: un’artista capace di trasformare la materia grezza in opere che risuonano con l’anima di chi le osserva

“Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull’Anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’Anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare,”scriveva Wassily Kandinsky, e mai citazione fu più adatta a descrivere la visione creativa di 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐨𝐬𝐬𝐮𝐭𝐨, un’artista capace di trasformare la materia grezza in opere che risuonano con l’anima di chi le osserva.

Sin da bambina ha coltivato una profonda passione per la creatività, un dono innato che l’ha spinta a esplorare il mondo dell’arte sotto ogni sua forma. Dopo aver frequentato la scuola d’arte a Comiso e aver conseguito una laurea in Conservazione dei beni culturali all’università della Tuscia di Viterbo, è diventata uno storico dell’arte. Ma il richiamo della manualità, quel bisogno di creare con le mani, non l’ha mai abbandonata.

Le sue prime creazioni risalgono a più di ventisei anni fa: bambole in terracotta decorata a freddo, piccoli capolavori che già racchiudevano la sua sensibilità artistica e il suo amore per i dettagli. Negli ultimi quattro anni, ha deciso di spingersi oltre, immergendosi nel mondo complesso e affascinante della ceramica. Con determinazione e curiosità, da autodidatta, ha sperimentato tecniche come engobbi, smalti e cristalline, imparando dagli errori e affinando il suo talento.

Oggi, Elena lavora l’argilla con una maestria che trasforma ogni pezzo in un’opera unica: dai pesci e vasi da parete alle sue inconfondibili bambole, richieste anche come bomboniere, fino a oggetti decorativi e persino gioielli. L’argilla, materiale antico e versatile, è per lei un mezzo per raccontare storie, per portare bellezza e significato nella quotidianità. Come le sue creazioni, anche lei sembra intrecciare corpo e anima, colore e forma, in un’armonia che vibra e risuona.

Attraverso le sue pagine social:’Lealidiele’ su Facebook e Instagram, condivide il suo mondo creativo, fatto di sperimentazione, passione e poesia visiva. Ogni opera è un invito a guardare oltre la superficie, a lasciarsi ispirare e a scoprire quel legame profondo tra l’arte e l’anima, come se ogni pezzo fosse la chiave di un pianoforte che aspetta solo di essere suonato.

L’engobbio, un’antica tecnica di decorazione, viene reinterpretata con sensibilità contemporanea, mescolandola ad altre tecniche per dar vita a creazioni che sposano armoniosamente tradizione e modernità. Ogni pezzo sembra raccontare una storia, come se l’argilla stessa portasse con sé un’eco di mani antiche, ma con una voce nuova, vibrante e attuale.

Da maggio di quest’anno, Elena è entrata a far parte dell’Associazione Liberi Artigiani/Artisti Balarm (ALAB), un collettivo che riunisce circa 300 talenti uniti dalla passione per l’arte e l’artigianato. ALAB nasce nel 2010 da un progetto di Pietro Muratore, attuale presidente, ed è un crocevia di anime creative, un mosaico di artigiani, artisti, studenti e appassionati dell’arte artigianale, che si dedica a creare uno spazio di iniziativa culturale fertile, dove la conoscenza dell’arte artigianale possa crescere e fiorire. L’artista lavora con impegno e dedizione per difendere e incentivare l’arte e l’artigianato, illuminando il percorso degli artisti e degli appassionati verso l’eccellenza.

Insieme a tre compagne di percorso, Elena ha dato vita a uno spazio unico, chiamato _Manufatto_, situato a Modica, sul Corso Umberto 198. Il nome stesso richiama l’essenza del “fatto a mano”, celebrando il valore del pezzo unico e originale. Questo spazio, dove il laboratorio e l’esposizione si fondono in un dialogo continuo, ha come missione quella di preservare e far rivivere le tecniche tradizionali, impedendo che si perdano nel silenzio del tempo. L’artista è convinta che la fusione di arte e artigianato possa creare un’esperienza unica e indimenticabile.

In questo spazio, le creazioni sono il risultato di un lavoro artigianale che porta con sé l’impronta irripetibile dell’artista. Ogni pezzo è un viaggio, un frammento di anima plasmato nella materia, pronto a vibrare nelle mani e negli occhi di chi lo accoglie. La fusione di arte e artigianato crea un’esperienza unica e indimenticabile, che si rinnova ad ogni incontro.

E così, l’arte artigianale diventa un ponte tra il passato e il presente, un legame tra le mani dell’artista e il cuore di chi apprezza la bellezza. Acquistare un’opera d’arte artigianale significa sostenere l’artista, la sua storia e la sua passione. Significa tenere tra le mani un pezzo di umanità, un pezzo di cultura, un pezzo di tradizione. Come diceva Paul Klee, “L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. Acquistare un’opera d’arte artigianale è un modo per rendere visibile la propria anima, per dare forma ai propri pensieri e sentimenti. È un modo per possedere non solo un oggetto, ma un’esperienza che continua a vivere e a crescere con noi.

Stefania Lo Piparo