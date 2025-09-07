Egadi podcast Festival “Voci del Mare”

da | 07 Settembre 2025 | Esperienze, Eventi, Musica, Turismo, Viaggi

La prima rassegna in Italia interamente dedicata al mondo del podcasting con focus sul mare, il Mediterraneo, le comunità isolane, l’ambiente.

Prossimi appuntamenti:

il 9 settembre con Isabella De Silvestro e il suo “Gattabuia”

Il 10 settembre con “Dolos”, L’inganno del Greenwashing di Greenpeace, con Valentina Barresi.

La prima edizione dell’Egadi podcast Festival “Voci del Mare”, la prima rassegna in Italia di podcast sul tema del mare, dell’ambiente, del Mediterraneo, ospiterà, martedì 9 settembre (ore 21.00 – Piazza Europa – Favignana), Isabella De Silvestro, giornalista de “Il Domani” e il suo “Gattabuia”, il podcast sulla vita in carcere. Sul palco l’attrice Stefania Garello e tanti altri interventi di testimonianza sulla vita nel carcere di Favignana. Modera Diego Gandolfo.

In “Gattabuia”, Isabella De Silvestro esplora la realtà delle carceri italiane attraverso le voci di chi ci vive. Il suo sguardo, umano e penetrante, ci porta a riflettere sui concetti di marginalità e diritti nel carcere di un’isola – come Favignana – che è sempre stata anche luogo di reclusione e confinamento per chi il mare non lo vede mai.

Il giorno dopo, il 10 settembre (ore 21.00), sarà la volta di “Dolos”, L’inganno del Greenwashing di Greenpeace, con Valentina Barresi, Press Officer di Greenpeace, in collaborazione con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Un progetto collettivo e divulgativo sui rischi ambientali, gli oceani, l’impatto dell’industria fossile e la lotta per la giustizia climatica. Greenpeace offrirà una testimonianza sul mare come frontiera ecologica, con contenuti originali e testimonianze forti, per un pubblico trasversale che comprende anche i più giovani.

Limone Lunare insieme a Egadi Podcast Festival organizzerà il laboratorio “Voci del mare” con i giovani dell’isola, per l’avvio di un progetto di raccolta delle voci anziane delle isole: Diego Gandolfo e Angelo Sicurella, insieme ad alcuni importanti ospiti, terranno un workshop in cui si insegneranno tecniche dell’intervista e della registrazione dal vivo, per avviare un progetto dal valore storico per le isole Egadi, la creazione di un grande archivio delle voci anziane dell’isola. Un progetto unico, necessario, che consentirà di raccogliere ai giovani le storie dei nonni, degli isolani più anziani. Un legame forte tra generazioni diverse, che renderà eterne le voci isolane.

Locandina Egadi Podcast Fest

Articoli correlati

Mirai No Hagaki: in uscita His Black Orbit Never Ends

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il prossimo 26 settembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e su Bandcamp (ma non su Spotify). Il nuovo lavoro musicale di Mirai Ho Hagaki.  Da non perdere! Non lasciatevi ingannare dal termine ambient: ciò che Mirai No Hagaki propone con il suo nuovo lavoro non ha nulla…

Cina: Secondo Incontro con l’Accademia Dongba ǀ Intervista di Maria Teresa De Donato

| | , , , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Cari amici, Nella Prima Parte di questa intervista, abbiamo avuto la possibilità di incontrare nuovamente Lan Xin Sa Mei, scrittrice e poetessa di fama internazionale, che avevamo già conosciuto nelle nostre interviste Lan Xin Sa Mei – Scrittrice e poetessa cinese di fama internazionale e Diventare l’amore, la nostra più grande…

A Lussemburgo Kirill Petrenko e i Berliner Philharmoniker: una Nona di Mahler tra struggimento e perfezione. La recensione.

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Giovanni Zambito Ieri, sabato 6 settembre 2025, alla Philarmonie di Lussemburgo l’apertura di stagione si è rivelata una serata memorabile: il pubblico ha accolto con entusiasmo travolgente ogni fase dell’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re maggiore di Gustav Mahler. Applausi scroscianti hanno accompagnato l’uscita…

Pin It on Pinterest

Share This