La prima rassegna in Italia interamente dedicata al mondo del podcasting con focus sul mare, il Mediterraneo, le comunità isolane, l’ambiente. Grande chiusura con un vero e proprio LIVE PODCAST “Favignana, isola-mondo” con CORRADO FORTUNA con le musiche dal vivo di Angelo Sicurella. È previsto un collegamento in diretta con una delle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flottilla. Sabato 13 settembre – Piazza Europa – Favignana (Tp)

L’Egadi podcast Festival “Voci del Mare”, la prima rassegna in Italia di podcast sul tema del mare, dell’ambiente, del Mediterraneo, si conclude con un grande appuntamento: sabato 13 settembre, in Piazza Europa a Favignana (Tp), salirà sul palco Corrado Fortuna e darà vita al primo live podcast, dal titolo “Favignana, isola-mondo”, con le musiche dal vivo di Angelo Sicurella.Durante il live podcast, è previsto un collegamento in diretta con una delle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flottilla, un momento di partecipazione collettiva molto significativo in cui ci si unirà nella solidarietà, nel supporto agli attivisti che partecipano e si farà il punto sulle spedizione umanitaria verso Gaza, su che coinvolge oltre 40 Paesi di tutto il mondo, sulle difficoltà e sui prossimi passi, anche alla luce degli attacchi subiti nei giorni scorsi dalle imbarcazioni in Tunisia.

“Un evento di grande portata storica per le Egadi – spiegano i direttori artistici del festival, Diego Gandolfo e Angelo Sicurella – che dimostrano la loro importanza nel Mediterraneo, anche alla luce della recente decisione del Consiglio comunale di esporre la bandiera palestinese accanto a quella italiana ed europea nel balcone del Comune”.

L’attore e regista siciliano racconterà la sua carriera – da poco premiato a Venezia con il Premio come miglior attore non protagonista –, il suo rapporto conl’isola di Favignana, con cui è molto legato, e soprattutto sull’attualità e sui temi del Mediterraneo. L’attore, in merito, si è esposto sui social prendendo le difese di Gaza, della Palestina e sostenendo la Global Sumud Flottila, la flotta salpata con attivisti e aiuti umanitari verso Gaza.

Egadi Podcast Festival, in questa prima edizione, ha ospitato Giuseppe Pipitone, giornalista de Il Fatto Quotidianoe il suo “Mattanza”, il podcast sulle stragi del ’92, affiancato da Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano. Isabella De Silvestro, giornalista de “Il Domani” con “Gattabuia”, il podcast sulla vita in carcere. E “Dolos”, L’inganno del Greenwashing di Greenpeace, con Valentina Barresi, Press Officer di Greenpeace, in collaborazione con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, progetto collettivo e divulgativo sui rischi ambientali, gli oceani, l’impatto dell’industria fossile e la lotta per la giustizia climatica.

Inoltre, Limone Lunare insieme a Egadi Podcast Festival, ad ottobre organizzerà il laboratorio “Voci del mare” con i giovani dell’isola, per l’avvio di un progetto di raccolta delle voci anziane delle isole: Diego Gandolfo e Angelo Sicurella, insieme ad alcuni importanti ospiti, terranno un workshop in cui si insegneranno tecniche dell’intervista e della registrazione dal vivo, per avviare un progetto dal valore storico per le isole Egadi, la creazione di un grande archivio delle voci anziane dell’isola. Un progetto unico, necessario, che consentirà di raccogliere ai giovani le storie dei nonni, degli isolani più anziani. Un legame forte tra generazioni diverse, che renderà eterne le voci isolane.