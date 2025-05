Ecco una selezione di libri da non perdere in questo mese, scelti direttamente per voi!

di Antonella Di Moia

“La ragazza dei colori” di Cristina Caboni

Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero. Credeva davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma per lei non è più così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella casa dell’anziana prozia Letizia, trova una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici, infantili, ma l’impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar via dalla carta. Stella ha quasi paura a guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto tempo, i colori non sono più solo sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole.

“Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri

«Carlotta mia,

io dell’arancio amaro conosco solo le spine e ormai non mi fanno più male.

Ma il profumo del suo fiore bianco è il tuo, è quello della libertà.»

A cosa serve essere giovane e piena di progetti, se sei nata nel tempo sbagliato?

Tre protagoniste straordinarie fronteggiano la sfida più grande: trovare il senso del proprio essere donne in un mondo che vorrebbe scegliere al posto loro.Nardina, dolce e paziente, che sogna di laurearsi ma finisce intrappolata nel ruolo di moglie. Sabedda, selvatica e fiera, che vorrebbe poter decidere il proprio futuro ma è troppo povera per poterlo fare. Carlotta, orgogliosa e determinata, che vorrebbe diventare avvocato in un mondo dove solo i maschi ritengono di poter esercitare la professione. E un segreto, che affonda nella notte in cui i loro destini si sono uniti per sempre.

Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento, Sabedda, Nardina e Carlotta lottano e amano sullo sfondo di un mondo che cambia, che attraversa il Fascismo e la guerra, che approda alla nuova speranza della ricostruzione. Per ciascuna di loro, la vita ha in serbo prove durissime ma anche la forza di un amore più grande del giudizio degli uomini.

Partendo da una storia vera, Milena Palminteri esordisce con un romanzo maturo e travolgente, scritto con una lingua ricca di sfumature, popolato di personaggi memorabili per la dolente fierezza con cui abbracciano i propri destini.clientelismo, indo

lenza, maschilismo sfrenato, Georgiana, femminista consapevole, scopre che il passato della Romania di Ceauşescu e il presente della Romania post-comunista si somigliano e che il futuro stenta ad arrivare; scopre che le facciate ridipinte delle case nascondono un volto antico e antiquato.

“Il profumo della morte” di Riccardo Braccaioli

Un furgone pieno di cadaveri parcheggiato davanti alla stazione di polizia. Un serial killer che diffonde il panico tra gli abitanti di Barcellona. Pacchetti misteriosi che arrivano alla polizia e innescano un macabro gioco.



Quanto pericoloso può essere aprire un pacco?



Un giovane ispettore si troverà coinvolto in una corsa contro il tempo per fermare un assassino perturbato e calcolatore, cercando di fermare una macabra catena di omicidi mentre affronta una serie di indizi falsi e calcolati.



Ogni pacco ricevuto svelerà un pezzo del puzzle, avvicinando sempre di più l’agente all’imboscata finale. Scoprirà che Barcellona è una città ermetica e che nasconde facce inimmaginabili.



Un romanzo poliziesco che ruota attorno all’ossessione per il protagonismo, il mistero che celano gli omicidi, infanzie violente e la solitudine di una grande metropoli.



L’assassino spingerà il giovane ispettore al limite, facendolo pentire di aver accettato il posto alla stazione di polizia di Barcellona.



“Il Profumo della Verità” è un thriller psicologico, un’indagine poliziesca che percorrerà gli angoli più bui di Barcellona e della miseria umana.

“I fiori di Narciso” di Bia Clay

Alhena è una ragazza solare, intelligente e un po’ maldestra. Nella vita ha imparato a nascondere sé stessa sotto un paio di guanti di lana e un sorriso che inganna tutti. Per lei l’amore è sempre stato un concetto etereo, quasi irraggiungibile, almeno finché si accorge di guardare diversamente il ragazzo che conosce fin da quando è bambina e con cui non vorrebbe avere niente a che fare. Se Alhena è la luce, Adriel, da lei soprannominato non a caso Narciso, è il buio. Enigmatico e scostante, è il bello e dannato che nasconde segreti oscuri e sconosciuti. Quando l’odio che provano l’uno per l’altra si scontra con una scintilla

di desiderio inaspettata, i due saranno costretti a fronteggiare verità mai dette e ferite mai guarite, e a cedere alla pericolosa attrazione da cui sono sempre fuggiti. Tra incontri clandestini, pericoli inaspettati e l’eco di emozioni troppo a lungo taciute, Alhena dovrà decidere se fidarsi di chi l’ha sempre ferita o continuare a combattere contro tutto ciò che prova. Proprio allora i due si ritroveranno sul ring a combattere la più grande delle battaglie: quella con i loro sentimenti.

“Il frutteto di Damasco” di Camille Neveux

Siria, 1995. Aissa ha sette anni e trascorre le sue giornate estive in compagnia di sua sorella Fulla e del suo migliore amico, Majed, nello splendido frutteto di famiglia. La spensieratezza dei tre ragazzi, tuttavia, finisce con l’inizio della scuola, perché il regime militare di Hafiz Al-Assad impone un’istruzione fondata sulla propaganda e sul terrore. Animato da sentimenti di libertà, come tanti giovani siriani, Aissa non accetta la dittatura e,

sedici anni dopo, si unisce agli shabab Daraya, un gruppo di attivisti, per protestare contro il regime. È il 2011 e scoppia la rivoluzione: Majed e Fulla vengono arrestati, mentre Aissa, in pericolo di morte, fugge in Francia, portando con sé un inconfessabile segreto. Libano 2023. Nermine è un’adolescente siriana, costretta a vivere in un Paese straniero con la madre Fulla e il nonno Mustafa. Non ha mai conosciuto suo padre e questo pensiero la tormenta. Ma quando un giorno, casualmente, s’imbatte in un misterioso messaggio sul telefono della madre, Nermine capisce che è giunto il momento di conoscere tutta la verità su suo padre e sulla sua famiglia… Attraverso la storia di Aissa e di Nermine, Camille Neveux, con grande coinvolgimento emotivo, ci racconta il dramma di un popolo martoriato dalla guerra e celebra il coraggio di chi, come i protagonisti del suo romanzo, ha scelto di non arrendersi e di lottare per la pace e la libertà.

