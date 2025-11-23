Ecco, la musica è finita… ciao Ornella!

Novembre: questo è il mese dei morti e dei lutti

Forse il più adatto al commiato, quello definitivo

Ma quando ci lascia un personaggio sopra tutti

Ti squarcia l’anima e poco importa il ruolo da divo.

Ornella Vanoni, se ne è andata via per sempre da noi

Forse nel modo giusto, come avrebbe voluto che fosse

Senza troppo clamore, come spesso accade agli eroi

All’improvviso, nella sua Milano, un’uscita di gran classe.

La Signora della musica italiana, così naturale e ironica

Con quella voce calda da brividi addosso, così sensuale

Intelligente, generosa, pungente e colta, figura iconica

Una carriera lunghissima e fino all’ultimo istante vitale.

Immensa, con sessantacinque milioni di dischi venduti

Regina della canzone d’autore, fuori da mode e dal tempo

Colonna sonora della nostra vita i suoi brani son divenuti

Sempre vera e sincera, la donna speciale senza inciampo.

Né tigre né pantera ma la regalità di una vera leonessa

Che aveva chiesto al sindaco di dedicarle teatro o aiuola

“Mi hanno detto che bisogna morire per averlo” confessa

“Allora aspetterò”. Ma toccherà ai milanesi l’ultima parola.

Sofisticata cantante “intellettuale” impegnata della “Mala”

Un vero e proprio repertorio le hanno cucito addosso

Ma resta un capitolo chiuso che nei récital più intercala

Impossibile tenerle testa ché non si passa: semaforo rosso.

Il primo grande amore fu Giorgio Strehler in giovane età

Poi quello tormentato e difficile con Gino Paoli è stato

Un marito, un figlio, altri amanti, depressione e ansietà

“La tua voce che scalda i cuori non scalda te stessa” citato.

Ciao Ornella e grazie per le emozioni che ci hai saputo dare

“Cercare di vivere di più è una cretinata” detto in quell’intervista

Il nostro ricordo con te è un appuntamento senza fine e amare

Quel filo di trucco e di tacco che hai indossato da vera artista.

Maria Rosa Bernasconi

“Ma mi, ma mi, ma mi

Quaranta dì, quaranta nott

Sbattuu de su, sbattuu de giò:

Mi sont de quei che parlen no!”