È uscito in questi giorni il nuovo CD di Philippe Leon

di Meri Lolini

L’artista poliedrico Philippe Leon ci parlerà del suo nuovo disco “Una Medicina “che è uscito il 2 maggio. Lui è un compositore, uno scrittore ed anche un paroliere della musica italiana.

Infatti oltre a vantare di aver scritto testi per grandi nomi di artisti come Mina, Celentano, Loredana Bertè e tanti altri, lui è un grandissimo artista sia nella musica che nella pittura. Il video di questa composizione è ben articolato tra le immagini e la musica. Nel testo dice che il “lui “è in cerca della medicina per curare il “suo corason” In questo periodo così complesso e purtroppo ricco di situazioni brutte sia sociali che internazionali ci vuoi suggerire la qualità della medicina che serva per curare il cuore e tutti i sentimenti?

Questo brano fa riferimento all’amore ed a tutto ciò che fa bene al cuore, io scrivo molte canzoni con tematiche sociali, sono molto attento agli eventi. Per questo penso che la musica possa dare un contributo speciale, come quello di divulgare messaggi d’amore e perché no! Anche di passione.

Nel testo canti con molta musicalità che la vita è una delusione ed anche una passione. Quando queste due situazioni si presentano e come si potrebbero affrontare?

Ognuno di noi ha tanti desideri da realizzare, obiettivi da raggiungere ed ognuno di noi può imbattersi in situazioni non facili. La vita ci mette sempre di fronte a dure sfide e non dobbiamo mollare! Mai farlo e chi mi conosce, sa che sono un’artista molto tenace e vorrei incoraggiare tutti i giovani a non perdere mai la speranza.

Sarebbe interessante che tu ci parlassi della composizione musicale e della ritmica del pezzo.

ll Brano “Una Medicina” nasce sulla base di ritmi calzanti in stile afro, ritmi che tirano fuori atmosfere mediterranee. In questo brano viaggia la metafora del testo in cui si specifica che non esiste nulla di così importante quanto una bella parola detta con amore, che possa guarire le ferite del cuore. Anche le frequenze della musica possono coinvolgere lo stato d’animo e rallegrano l’umore, incoraggiandoci ad essere positivi e felici. Le canzoni possono avere un ruolo molto forte nell’anima della gente, rinforzano lo stato d’animo e aiutano a sorridere.

Il video è molto coinvolgente con immagini con luci molto cupe che si illuminano nei primi piani dell’interprete. Ora due parole sul video.

Il video è stato realizzato dal bassista Fabio Colasante, non c’è un protagonista specifico. Io parlo d’amore e di passione. Il video cattura un insieme di immagini molto sensuali e forti, immagini che simboleggiano la necessità e il bisogno di essere amati, perchè l’amore oggi potrebbe essere l’unica medicina.

Tutte le immagini si susseguono in ambientazioni diverse ed alla fine c’è il serpente che appare in primo piano. E’ stato un modo molto artistico per coinvolgere lo spettatore? Due parole sul messaggio che invia il cast al pubblico.

In questo video il serpente rappresenta la provocazione di osare, spesso si ha paura di scegliere e di prendere decisioni importanti, il serpente rappresenta la follia, il compiere qualcosa di diverso. E’ la provocazione, la novità. Banda Leon è un progetto che si lega alla collaborazione di tanti altri artisti che avranno modo di esprimersi in corso d’opera, tra gli artisti vi è Linda Edelhoff, cantante, autrice e scultrice.

Ringraziamo Philippe di averci dedicato la sua attenzione ed averci parlato di questa sua nuova opera, che potrete ascoltare e vedere in questo link