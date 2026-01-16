Due giovani medici siciliani faranno un’esperienza di un anno di specializzazione (fellowship) in Cina presso “The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University”

Due giovani medici siciliani, il Dott. Francesco Traina e la Dott.ssa Lucia Campo, della Scuola di Specializzazione in Urologia, diretta dal Prof. Nicola Pavan dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, a febbraio prossimo inizieranno una fellowship di un anno, ovvero, un periodo di specializzazione, presso “The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University”, un ospedale universitario cinese di grande rilievo a Guangzhou, in Cina, collegato alla Guangzhou Medical University, università medica pubblica in Guangdong, che funge da ospedale clinico e centro di insegnamento, cura e ricerca.
Il programma di specializzazione dei due giovani medici è stato approvato dalla Endourological Society e, una volta completato correttamente, potrà ottenere la certificazione dalla stessa Endourological Society. Il programma di formazione pone l’accento sulle procedure endourologiche e di chirurgia robotica e laparoscopia urologica, oltre ad alcuni lavori di ricerca.
Dichiara a tal proposito il Dott. Francesco Traina: “Siamo molto entusiasti ed emozionati di intraprendere questo percorso formativo internazionale, nell’ottica di poter acquisire competenze da poter sfruttare nel nostro territorio. Siamo molto grati alla nostra scuola di specializzazione, nella persona del professore Nicola Pavan, e al direttore dell’UOC di Urologia del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, nella persona del professore Alchiede Simonato, Professore Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Palermo.”
Conclude la Dott.ssa Lucia Campo: “Questa esperienza ci darà occasione di crescere sia dal punto di vista professionale che personale. Anche da parte dell’università cinese abbiamo ricevuto un grande entusiasmo nell’intraprendere questo percorso.”