Due giovani medici siciliani faranno un’esperienza di un anno di specializzazione (fellowship) in Cina presso “The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University”

Buongiorno Maria Abagnale, sono onorata di poterti intervistare. Hai da raccontare una storia molto coinvolgente e so che sarà di aiuto e di conforto a quanti si riconosceranno nella tua esperienza. Buongiorno Caterina; eccomi a scrivere la storia di mio padre, di nome Giuseppe Abagnale, nato…