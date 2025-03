Due anime ribelli: il nuovo libro degli scrittori Milena Bonvissuto e Andrea Ansevini | di Giuseppe Storti

Milena Bonvissuto e Andrea Ansevini sono dei veri e proprio veterani della scrittura. Nel senso che il loro bagaglio culturale di testi prodotti è davvero nutrito.

Ansevini scrittore marchigiano, ha alle spalle ben 11 libri. Milena Bonvissuto, bravissima scrittrice siciliana, ha invece pubblicato già 5 libri. Due amici, uniti dalla passione per la cultura e la scrittura. In coppia animano una serie meritevole di salotti letterari, che danno spazio e tempo agli scrittori emergenti per presentare le proprie opere e farsi conoscere. Da evidenziare e sottolineare, in quanto non è per niente scontato, che il loro impegno a favore della diffusione della cultura dei libri è totalmente gratuito. Una sorta di volontariato a favore della cultura.

Ma veniamo al loro ultimo lavoro, appartenente al genere del fantasy, con incursioni nel romance, grazie ad una emozionante storia d’amore tra i due protagonisti principali del romanzo. Il libro presenta la prefazione di un altro scrittore: Eugenio Patticini, partner dei due scrittori di un altro format di successo del gruppo: Sagoradio24TV: una WebTV che trasmette contenuti culturali insieme ad altri scrittori. Il libro è autoprodotto. L’eterna lotta del bene contro il male è il filo conduttore della narrazione che va avanti in maniera decisamente incalzante.

MILENA BONVISSUTO CON LIBRO ANIME RIBELLI

Due regni contrapposti: l’uno della luce, quindi del bene, l’altro dell’oscurità: ergo del male. La convivenza tra i due mondi si snoda in un continuo inseguirsi di colpi di scena, che tengono il lettore sul filo del costante interesse e curiosità per vedere come va a finire l’avvincente storia. I due personaggi, principali Lilith e Andreis, con la loro tenerissima storia d’amore che parte dal passato e arriva ai giorni d’oggi, ci fanno capire e ci dimostrano che l’amore se è vero può vincere ogni difficoltà, dopo aver lottato contro traversie di ogni genere.

Libro che parte dal passato e arriva ai giorni nostri, libro dagli accenti dark e fantasy con risvolti d’amore nato dalla simbiosi di due amici di penna. Lavoro a quattro mani dove non mancano colpi di scena e battaglie. Una storia che passa dai confini di spazio e tempo, che consente al lettore di varcare insieme ai protagonisti il passaggio che porta ad altre dimensioni, fantastiche sì, ma ammantate di romanticismo e dolcezza, che appare, in tempi tristi come i nostri, una possibilità di distaccarsi dalla realtà per ritrovarsi. Perché come canta il mitico Lucio Battisti in una sua celebre canzone: “Amarsi un po’. È un po’ fiorire. Aiuta sai.

A non morire. Senza nascondersi. Manifestandosi. Si può eludere “La solitudine”. Immergersi nel fantastico mondo delle due anime ribelli, serve ad amarci un po’, vivendo insieme ai due ragazzi innamorati: Lilith e Andreis, in una dimensione irreale ma pregna di buoni sentimenti e di grandi emozioni. Tanto che il risveglio per affrontare la realtà, dopo il carico di dolcezza ricevuta, sembra meno gravoso. Questa la sensazione avuta leggendo il romanzo dei due superlativi scrittori: una coppia di promotori culturali di infaticabile impegno. Non siamo soliti “spoilerare” la storia, che va letta, proprio per carpirne il grande insegnamento. Solo arrivando alla fine del testo si riuscirà a riconoscere il vincitore della lotta senza esclusione di colpi tra il regno della luce e quello della oscurità. “Anime ribelli” è un libro che non può mancare nella nostra biblioteca, dopo averlo letto e gustato dall’inizio alla fine.

Una ulteriore nota di merito per le splendide illustrazioni contenute nel libro, che riproducono in maniera fedele le gesta dei personaggi. Una vera chicca che rende ancora più avvincente la narrazione.

ANDREA ANSEVINI CON LIBRO ANIME RIBELLI

Link di acquisto

Formato cartaceo su Amazon

Formato ebook su Amazon

Oppure contattando direttamente gli autori: Andrea Ansevini e Milena Bonvissuto