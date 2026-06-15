Il trio francese della nuova house-pop europea in concerto il 14 novembre allo Spazio Zero – Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo. Da oggi disponibili i biglietti su Dice e Ticketone.

Dopo aver conquistato il pubblico europeo con una serie di concerti sold out e una proposta artistica che fonde elettronica, libertà espressiva e cultura mediterranea, Dov’è Liana arriva a Palermo per un’unica data siciliana, organizzata da Django Music in collaborazione con GoMad Concerti. Il trio francese sarà protagonista venerdì 14 novembre allo Spazio Zero (Cantieri Culturali alla Zisa, clicca qui per info biglietti: ticketone e dice), portando in città uno spettacolo che va oltre il semplice concerto per trasformarsi in una vera e propria esperienza collettiva, fatta di musica, danza e condivisione.

Nato dall’incontro tra il French Touch e le suggestioni raccolte durante i numerosi soggiorni in Sicilia, il progetto Dov’è Liana ha sviluppato negli anni un linguaggio sonoro immediatamente riconoscibile, dove house-pop, elettronica, influenze rock e immaginario mediterraneo convivono in equilibrio tra sensualità e istinto. Non a caso il legame con Palermo occupa un posto centrale nella loro storia artistica: è proprio tra le strade e le notti del capoluogo siciliano che prende forma “Perché Piangi Palermo”, il primo brano del gruppo, scritto e pubblicato quasi d’impulso e diventato in breve tempo un piccolo fenomeno capace di aprire loro le porte dei principali club italiani.

Più che semplici concerti, quelli di Dov’è Liana sono esperienze collettive costruite attorno all’idea di libertà, inclusione e condivisione. Sul palco il trio francese trasforma ogni live in uno spazio aperto, dove cadono convenzioni e barriere sociali per lasciare posto all’espressione individuale e alla celebrazione della diversità. Una visione che attraversa tanto la loro estetica quanto la loro proposta musicale, diretta, sensuale e priva di filtri. In questo contesto, la data di Palermo assume un valore speciale: la città, che ha profondamente influenzato l’immaginario e il percorso artistico della band fin dagli esordi, rappresenta ancora oggi uno dei luoghi simbolo della loro identità musicale e umana.

Dopo l’uscita del primo album Love 679 e oltre quaranta concerti sold out in Europa, nel 2025 il trio inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con la firma per Carosello Records. Tra le pubblicazioni più recenti figurano il rework di “(Siamo tutti) animali notturni” realizzato insieme a Malika Ayane, il singolo “Cip Cip”e “Cookie’s Party”, brani che confermano la capacità della band di mescolare immediatezza pop, spirito clubbing e una forte identità visiva e culturale.