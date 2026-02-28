DOPO 35 ANNI, IL RITORNO DI ARIADNE AUF NAXOS AL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

David Hermann firma al Costanzi un nuovo allestimento,in scena dal 1° al 10 marzo 2026 in collaborazione con Semperoper Dresden

«Il mondo dell’opera visto dietro le quinte, con i suoi personaggi predominanti, i loro difetti, le loro aspettative, le loro fragilità di fronte agli imprevisti e il modo sempre eccessivo che hanno di esprimerli e superarli. Si parla anche di creatività, del posto dell’artista di fronte al mondo che lo circonda, della sua psicologia.»

Così racconta la sua visione di Ariadne auf Naxos David Hermann, che firma la regia dell’opera per il Costanzi con le scene di Jo Schramm, le luci di Fabrice Kebour e i costumi di Michaela Barth. Il titolo straussiano, dopo 35 anni d’assenza, torna nella programmazione del Teatro dell’Opera di Roma dal 1° al 10 marzo 2026. La prima rappresentazione è trasmessa in diretta su Radio3 Rai. –«Un’opera in due parti – racconta il regista, – Lo Strauss della violenza, della tragedia espressi attraverso il personaggio di Arianna», ma anche il rococò delle tele di Watteau, che «offrono una tavolozza di colori ed evocano una certa forma di serenità bucolica.» Hermann, al secondo titolo consecutivo nella stagione in corso dopo Inferno di Lucia Ronchetti, è attivo nei principali teatri europei, con un repertorio che attraversa il grande canone operistico e la creazione contemporanea. Il nuovo allestimento di Ariadne auf Naxos è una collaborazione con Semperoper Dresden, dove è andato in scena nel 2018 e 2023.

Sul podio Maxime Pascal, interprete di riferimento del repertorio novecentesco e contemporaneo. Pascal torna al Costanzi, dove nel 2017 aveva diretto un concerto dedicato a Thomas Adès (Danze da Powder Her Face), Luciano Berio (Rendering) e Francis Poulenc (La voix humaine, con Anna Caterina Antonacci). Nel 2008 ha fondato l’ensemble Le Balcon, avviando una carriera internazionale che lo ha portato a dirigere composizioni di Saariaho, Sciarrino, e Francesconi, fra le altre, nei principali teatri e festival europei, tra cui Deutsche Oper Berlin, Opéra national de Paris, Opéra national de Lorraine, Semperoper Dresden e Teatro alla Scala.

Il cast riunisce interpreti di primo piano e nuove voci emergenti. Axelle Fanyo è Ariadne, già apprezzata a Roma nella prima italiana di Adriana Mater di Kaija Saariaho firmata da Peter Sellars. Attivo su palchi internazionali quali Royal Opera House, Staatsoper Unter den Linden e Finnish National Opera Tuomas Katajala interpreta invece Bacchus. Ziyi Dai, giovane soprano premiata in concorsi internazionali, è Zerbinetta; a lei è affidata dunque la celebre aria “Großmächtige Prinzessin”. Angela Brower, già protagonista al Met e al Bayerische Staatsoper, presta voce al Compositore (Der Komponist), Äneas Humm è Harlekin. Completano il cast Charles Morillon (Haushofmeister), Adrian Eröd (Musiklehrer), Matteo Ivan Rašić (Scaramuccio), Karl Huml (Truffaldino), Manuel Günther (Brighella), Michela Guarrera (Dryade), Lukáš Zeman (Perückenmacher), Dan Karlström (Tanzmeister), Giovanni Di Deo (Offizier). Jessica Ricci, Sofia Barbashova e Dayu Xu, tutti talenti del progetto Fabbrica Young Artist Program, interpretano rispettivamente Najade, Echo e Lakai.

Strauss e Hofmannsthal concepirono Ariadne auf Naxos come una riflessione sul rapporto fra arte alta e intrattenimento “basso”. L’opera gioca sul contrasto fra opera seria e commedia, rappresentate da Ariadne e Zerbinetta. Ne nasce un intreccio in cui registri opposti convivono e si contaminano, dando forma a uno dei più originali esperimenti di teatro musicale del primo Novecento.

Dopo la prima rappresentazione di domenica 1° marzo alle 19, anche in diretta su Radio3 Rai, Ariadne auf Naxos di Strauss torna in scena mercoledì 4 (20), venerdì 6 (18), domenica 8 (16.30), martedì 10 (20).

INFO:

Info: www.operaroma.it

Biglietti: https://www.operaroma.it/spettacoli/ariadne-auf-naxos/

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

DOPPIO SOGNO – STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

Ariadne auf Naxos

Musica di Richard Strauss

Opera in un prologo e un atto

Libretto di Hugo von Hofmannsthal

Direttore Maxime Pascal

Regia David Hermann

Scene Jo Schramm

Costumi Michaela Barth

Luci Fabrice Kebour

PERSONAGGI e INTERPRETI

Der Haushofmeister Charles Morillon

Ein Musiklehrer Adrian Eröd

Der Komponist Angela Brower

Primadonna (Ariadne) Axelle Fanyo

Tenor (Bacchus) Tuomas Katajala

Zerbinetta Ziyi Dai

Harlekin Äneas Humm

Scaramuccio Matteo Ivan Rašić

Truffaldino Karl Huml

Brighella Manuel Günther

Najade Jessica Ricci*

Dryade Michela Guarrera

Echo Sofia Barbashova*

Ein Perückenmacher Lukáš Zeman

Ein Tanzmeister Dan Karlström

Ein Lakai Dayu Xu*

Ein Offizier Giovanni Di Deo

*dal progetto “Fabbrica” – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma

Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma

Nuovo allestimento in collaborazione con Semperoper Dresden

TEATRO COSTANZI

prima rappresentazione domenica 1 marzo, ore 19

repliche

mercoledì 4 marzo, ore 20

venerdì 6 marzo, ore 18

domenica 8 marzo, ore 16.30

martedì 10 marzo, ore 20