Donne che odiano le donne

di Franca Spagnolo

“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”

Questa domanda, apparentemente ingenua, è una dichiarazione di dipendenza.

La Regina non chiede chi è la più giusta, la più saggia, la più libera. Chiede chi è la più bella. E lo chiede a uno specchio, non a sé stessa, e neppure al mondo, ma a una superficie che riflette uno sguardo esterno impersonale, giudicante.

Lo specchio delle brame è il simbolo perfetto della condanna femminile: il desiderio di esistere solo se viste, scelte, confermate.

Apparire, non essere.

Le fiabe lo insegnano presto, la donna è bella o è invisibile, è scelta o scartata. Se nessuno la salva, è destinata a perdersi.

Cresciamo così. Con l’idea che l’amore arrivi dall’esterno, che il riconoscimento passi dallo sguardo di qualcun altro — spesso maschile — e che un’altra donna, inevitabilmente, sia una rivale. Perché nelle fiabe non c’è spazio per tutte. C’è una sola regina, una sola prescelta, una sola “più bella del reame”.

È qui che nasce la frattura. Non tra donne forti e donne deboli, ma tra donne educate a competere per sopravvivere.

Molto prima che la religione mettesse parole sacre sulla subordinazione femminile, l’immaginario aveva già fatto il suo lavoro. Poi sono arrivate frasi come quella attribuita a San Paolo — “La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione […] Essa potrà essere salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione, con modestia” — che chiedono silenzio, obbedienza, modestia. È così che il cerchio si chiude. La donna deve tacere, deve servire, deve redimersi attraverso il corpo e la maternità. E se sbaglia, se cade, se desidera, la colpa è sua!

Ma il danno più profondo non è solo ciò che gli uomini hanno fatto alle donne.

È ciò che le donne hanno imparato a fare tra loro.

Quando per secoli ti insegnano che il tuo valore è fragile, condizionato, revocabile, allora l’altra donna non è una sorella ma una minaccia. Una che può rubarti lo sguardo, il posto, la legittimità.

Giotto, intorno al 1306, nel ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova, ha dato forma all’Invidia in un affresco che ancora oggi parla con lucidità spietata. Il pittore rappresenta l’invidia con una figura femminile dal volto deformato, una lingua-serpente che le esce dalla bocca e si ritorce contro di lei. È una donna che non crea, non desidera per sé, non costruisce, si limita a guardare. E quello sguardo la avvelena. La lingua che si trasforma in serpente non colpisce l’altra, ma torna indietro e avvelena l’invidiosa.

L’invidia non nasce dall’assenza di valore, ma dall’educazione al confronto. È la stessa logica dello specchio delle fiabe… non chiedersi chi si è, ma chi è “meglio”. Le donne finiscono per rivolgere lo sguardo non verso la propria profondità, ma verso l’altra donna, trasformandola in nemica.

Donne che odiano le donne, non perché cattive, ma perché addestrate.

Addestrate a cercare consenso da uno specchio.

Addestrate a credere che l’amore sia una concessione.

Addestrate a pensare che per valere bisogna primeggiare, piacere, essere scelte.

Forse è tempo di rompere lo specchio, di smettere di chiederci chi è la più bella del reame e iniziare a guardarci senza dover vincere su qualcun’altra.

Alle donne che hanno creduto allo specchio e a quelle che lo hanno già rotto… la bellezza non è un trono da conquistare, ma uno spazio abbastanza grande da contenerci TUTTE.

Namasté

Franca Spagnolo

