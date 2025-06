Domenico Iannacone ospite a Roma del progetto GLOCAL–Urban Edition

Lunedì 16 giugno ospite del progetto GLOCAL–Urban Edition, iniziativa artistica e culturale multidisciplinare, ideata e diretta da Gino Auriuso e curata da Artenova in linea con le finalità del bando Artes e Jubilaeum 2025, Domenico Iannacone, giornalista, autore e documentarista italiano tra i più significativi nel panorama dell’informazione sociale contemporanea.

La sua cifra stilistica si contraddistingue per uno sguardo empatico, profondo e mai sensazionalista verso le fragilità umane e le ingiustizie sociali. Nel corso della sua carriera, Iannacone ha dato voce a storie spesso ignorate dai media tradizionali, mettendo al centro del suo racconto gli “ultimi”, coloro che vivono ai margini della società o in condizioni di forte vulnerabilità.

Attraverso trasmissioni come Che ci faccio qui e I dieci comandamenti, ha saputo costruire un linguaggio narrativo originale e intimo, fondato sull’ascolto autentico e su una narrazione rispettosa e partecipata. Le sue inchieste e i suoi ritratti umani non si limitano a descrivere il disagio, ma lo attraversano con uno sguardo poetico e politico insieme, offrendo al pubblico strumenti per comprendere la complessità del reale. A condurre la conversazione il Direttore Artistico Gino Auriuso.

Il progetto GLOCAL-URBAN EDITION che accende i riflettori in vari luoghi del Municipio XII ma principalmente su un quartiere periferico della Capitale come quello Pisana, nasce dal desiderio di osservare il mondo attraverso una lente locale, valorizzando l’identità del territorio con un’offerta culturale gratuita, inclusiva e accessibile a tutti. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie e alle comunità multiculturali del Municipio XII, con l’obiettivo di favorire l’incontro, la partecipazione e il senso di appartenenza, trasformando strade, piazze e cortili in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, dove la città diventa teatro di comunità e luogo vivo di espressione condivisa.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – e è realizzato in collaborazione con SIAE.

La manifestazione è completamente gratuita e nasce dalla consapevolezza che la cultura è un diritto fondamentale. In un territorio popolare e densamente abitato offrendo accesso gratuito ad attività artistiche e ricreative significa davvero includere, coinvolgere e creare comunità.

Come raggiungere i luoghi:

Sala Consiliare del Municipio XII: 44, 791,792, 870,982, Tram 8

INFO:

GLOCAL – Urban Edition

Arte e cultura dal quartiere al mondo

Dal 4 al 29 giugno 2025 – Quartiere Pisana, Roma

Un progetto di Artenova per il Giubileo 2025

INCONTRO CON DOMENICO IANNACONE

16 giugno 2025 – ore 17

Sala Consiliare Municipio Roma XII

Via Fabiola 14 – 00152