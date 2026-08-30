Dignità. Il passo dell’umanità

Esiste un sostantivo il cui significato sembra espandere il senso di ogni verità umana. È un termine che vibra di forza e che si collega al livello più alto tanto dell’intelletto quanto della coscienza:dignità. Nominarla significa accedere a uno spazio dell’essere che non ammette compromessi.

Estranea alle logiche del denaro e del privilegio, la dignità si sottrae a qualsiasi tentativo di misura. È la consapevolezza profonda del proprio valore, quella soglia oltre la quale l’uomo comprende che esistere non significa semplicemente occupare uno spazio nel mondo, ma avere la forza di difendere ciò che gli appartiene nel punto più intimo della propria identità.

È proprio questa idea di dignità che ritrovo neIl quarto stato, 1901. Olio su tela, 2,85 x 5,43 m.diGiuseppe Pellizza da Volpedo. Milano, Museo del Novecento.

La storia del dipinto è lunga e articolata. Inizia nel luglio del 1895 e attraversa anni di studi, ripensamenti e trasformazioni. Le figure che nelle prime stesure apparivano ancora quasi abbozzate acquistano progressivamente corpo, presenza, identità. Nella versione definitiva non abbiamo più semplicemente una folla… c’è un’umanità che avanza.

Per la prima volta nella storia dell’arte italiana, l’ascesa del movimento operaio viene rappresentata con una forza straordinaria. Ma osservando il dipinto oggi, oltre la sua dimensione storica e sociale, è possibile scorgere qualcosa che appartiene a ogni tempo: il momento esatto in cui l’essere umano prende coscienza di sé e decide di non lasciarsi calpestare.

La massa di uomini e donne avanza immersa in una luce dorata che sembra raccogliersi intorno a loro, sostenendone il passo. Non c’è frenesia né disperazione. Non c’è la violenza di una corsa. C’è un cammino fiero, consapevole.

Scavando tra le linee del dipinto emergono i volti, uno dopo l’altro. Non sono profili indefiniti. Sono persone. Ognuna porta con sé la propria storia, la propria fatica, la propria esistenza… eppure camminano insieme.

È nelle posture che Pellizza da Volpedo consegna alla tela la sua intuizione più potente. Le schiene sono dritte. I corpi non si piegano davanti a nessuno. Le giacche appoggiate sulle spalle, le mani infilate nelle cinture, diventano simboli di sicurezza. Una sicurezza che non nasce dalla forza esercitata sugli altri, ma da quella conquistata dentro di sé. È una dignità che emerge lentamente, figura dopo figura, fino a farsi collettiva. Ogni gesto, ogni particolare, partecipa alla costruzione di una libertà condivisa.

Non è soltanto una folla che protesta, è una folla che si riconosce.

Tra tutte le figure, quelle centrali custodiscono il cuore simbolico dell’opera. C’è una donna che cammina a piedi nudi, con un bambino in braccio. Una mano cinge il corpo di quell’anima innocente, inun gesto che sembra proteggere non soltanto la creatura, ma la purezza stessa di ciò che ancora non è stato corrotto, piegato, venduto.Con l’altra mano, la donna esorta la folla a proseguire.

Ma sono quei piedi nudi sul terreno a contenere il significato più profondo della dignità. Essi non hanno bisogno di protezioni per avanzare, sono nudi, ma non vulnerabili. Sono a contatto diretto con il suolo, con la materia, con la fatica del cammino. Forse proprio per questo sembrano dirci che nessuna battaglia autentica può essere vinta senza il coraggio di percorrere una strada il cui unico appoggio sia l’integrità del proprio valore. Non ci sono privilegi a sostenere il passo; ci sono il corpo, la terra, la coscienza di essere uomini.

Probabilmente è proprio questo il senso più alto del dipinto. Quando un essere umano riconosce il proprio valore, diventa difficile da schiacciare. Quando un popolo lo riconosce insieme, diventa impossibile da ignorare. Il quarto Stato non racconta soltanto l’ascesa di una classe sociale. Racconta l’ascesa dell’essere umano.

La dignità non è un posto in prima fila. Non è il lavoro che permette all’uomo di esistere rispetto al mondo. Non è il riconoscimento sociale, il denaro, il potere, né lo sguardo con cui gli altri decidono di guardarci.

La dignità è molto più in alto.

È quel valore assoluto che porta l’uomo a comprendere il senso infinito della propria esistenza. È la forza di avanzare quando l’unico terreno rimasto è la nostra consapevolezza. In quei piedi nudi risiede una potenza senza tempo, il segreto del nostro valore intrinseco da cui sorge la vera civiltà.

Perché dinanzi a questo, la storia ci pone una sola, ineludibile domanda:può mai esistere un popolo civile che non abbia dignità?

Namasté

Franca Spagnolo

Franca Spagnolo

https://pavedizioni.it/prodotto/mi-vengo-incontro

https://www.lafeltrinelli.it/mi-vengo-incontro-libro-franca-spagnolo/e/9791259732859?srsltid=AfmBOoqVFu-5F1yDjMEpJRFG2wAQW4ytmpLZigGPHr1SaFigzvpao61j