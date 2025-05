Dentro Maggio

di Maria Rosa Bernasconi

Il mese di Maggio è finalmente ritornato

Lui della primavera ha l’onore e il clima

Di verde e d’azzurro il paesaggio ha pitturato

Dei dodici fratelli occupa il posto in cima.

Inizia sempre con un giorno di festa

Per i fortunati lavoratori ancora attivi

In giovani e disoccupati l’ira funesta

Ché da troppo tempo ne sono privi.

Di lavoro non si muore, vero è il contrario

L’impiego agognato come cura all’infelicità

Ché quando non si trova si esce dal binario

Non può restare un sogno, è una necessità.

E’ il mese dedicato alla Vergine Maria

Con preghiere e fioretti a lei ci rivolgiamo

Lei, fra tutte le donne, è benedetta e pia

Madre di Dio e nostra che tutti veneriamo.

Anche la Mamma pur viene festeggiata

Vera consolazione e gran tesoro sulla terra

D’amore e di perdono sempre ammantata

Nel cuore materno è ogni figlio anche se erra.

Natura lussureggiante e rigogliosa

Cascate di fiori e sui muri rampicanti

Nell’aria c’è il buon profumo della rosa

Che ha colori e sfumature emozionanti.

Mese che ci fa volare pur senza le ali

Cieli azzurri, verdi prati e aiuole fiorite

Albe, tramonti e orizzonti senza eguali

Il sole ci accarezza con il suo raggio mite.

Poetico, generoso, fresco canto

Papaveri rossi, fa la spiga il grano

I frutti sui rami odorano di vento

Musica è il ruscello che scorre piano.

Fa amare la vita ché pieno di promesse

Frulli e cinguettii d’uccelli tra le fronde

Fili d’erba nuova e una ricca messe

Che la pioggerellina fitta non confonde.

I contrasti della vita urlano grida silenziose

Gli acquazzoni improvvisi sono provvidenziali

Sanguinosi conflitti mutano il corso delle cose

Viviamo in tempi che non sono più normali.

I fiori più belli sbocciano proprio a Maggio

E se son rose – come vien detto – fioriranno

Rimbocchiamoci le maniche con coraggio

E che nessun trucchi le carte con l’inganno.

Le rose non si colgono senza spine

Stop a tutti i privilegi dei tanti parassiti

Che sia un buongiorno vero tutte le mattine

Che il caldo dell’estate non ci trovi inviperiti.

Maria Rosa Bernasconi