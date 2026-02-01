Dentro Febbraio

Scioglie la neve il tiepido sole

Scorre il torrente e precipita a valle
Nel bosco sognano di fiorire le viole
Ma lo scialletto è ancor sulle spalle.

FEBBRAIO è dei dodici il più monello
Corto, pagliaccio, fatto di scherno
Un giorno è brutto e l’altro è bello
Promette primavera ma è ancora inverno.

Le primule sono già fiorite nei vasi
E qualche filo d’erba spunta nel prato
Sprazzi d’azzurro in cielo e dolci frasi
Ma vivere in pace, il mondo s’è scordato.

C’è la voglia di festeggiare il Carnevale
Con le frittelle, gli scherzi e le mascherine
Ogni costume, sia del passato che spaziale
È già esposto in bella mostra nelle vetrine.

È il tempo di quotazioni massime dell’oro
Storico è il record dell’argento da reucci
E poi Sanremo irromperà col suo bel coro
Con personaggi strapagati e sol bellocci.

Il Festival nel Belpaese sarà della canzone
Per qualche dì la musica è padrona
Dai mali italici si sposta l’attenzione
Ma il più bel brano non sempre s’incorona.

Impulso verrà dato anche ai consumi
Cioccolatini, cuori e rose rosse a mazzi
Cene romantiche, candele e profumati lumi
San Valentino non è soltanto pei ragazzi.

Festa degli Innamorati sempre molto attesa
Credere all’AMORE è tutto quel che resta
Questa è l’unica e sola vera larga intesa
Che non scatena mai alcuna forma di protesta.

Maria Rosa Bernasconi

