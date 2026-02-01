Dentro Febbraio

Scioglie la neve il tiepido sole

Scorre il torrente e precipita a valle

Nel bosco sognano di fiorire le viole

Ma lo scialletto è ancor sulle spalle.

FEBBRAIO è dei dodici il più monello

Corto, pagliaccio, fatto di scherno

Un giorno è brutto e l’altro è bello

Promette primavera ma è ancora inverno.

Le primule sono già fiorite nei vasi

E qualche filo d’erba spunta nel prato

Sprazzi d’azzurro in cielo e dolci frasi

Ma vivere in pace, il mondo s’è scordato.

C’è la voglia di festeggiare il Carnevale

Con le frittelle, gli scherzi e le mascherine

Ogni costume, sia del passato che spaziale

È già esposto in bella mostra nelle vetrine.

È il tempo di quotazioni massime dell’oro

Storico è il record dell’argento da reucci

E poi Sanremo irromperà col suo bel coro

Con personaggi strapagati e sol bellocci.

Il Festival nel Belpaese sarà della canzone

Per qualche dì la musica è padrona

Dai mali italici si sposta l’attenzione

Ma il più bel brano non sempre s’incorona.

Impulso verrà dato anche ai consumi

Cioccolatini, cuori e rose rosse a mazzi

Cene romantiche, candele e profumati lumi

San Valentino non è soltanto pei ragazzi.

Festa degli Innamorati sempre molto attesa

Credere all’AMORE è tutto quel che resta

Questa è l’unica e sola vera larga intesa

Che non scatena mai alcuna forma di protesta.

Maria Rosa Bernasconi