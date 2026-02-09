DEBUTTA ATTESISSIMA SUL PODIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA LA DIRETTRICE UCRAINA OKSANA LYNIV

Ospite il violinista Andrii Murza interprete del Concerto di Freidlin insieme al pianista Riccardo Scilipoti quindi La mer di Debussy e un arrangiamento di Parsifal preparato da Claudio Abbado,

Politeama Garibaldi

venerdì 13 febbraio, ore 20.30

sabato 14 febbraio, ore 17.30

Un debutto molto atteso a Palermo, una prima europea e cento anni di musica osservati come in un gioco di riflessi, con il Novecento che guarda all’Ottocento e ne rielabora linguaggi, forme e timbri. Questi gli elementi di maggior interesse dell’appuntamento settimanale con la 66ª Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi. I concerti, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20.30 e sabato 14 febbraio alle ore 17.30, segnano infatti il debutto in città di una delle direttrici d’orchestra più note della scena internazionale, Oksana Lyniv, affiancata dal violinista Andrii Murza e dal pianista palermitano Riccardo Scilipoti.

Il programma si apre con il Concerto per violino, archi e pianoforte di Jan Freidlin, composto nel 1980 ed eseguito a Palermo in prima europea. Nato in Siberia e formatosi a Odessa prima di trasferirsi in Israele, Freidlin ha sempre rivendicato una poetica libera da appartenenze stilistiche rigide, affidando al materiale musicale la definizione del linguaggio di ogni singola opera. Il Concerto, concepito in un unico movimento articolato in sezioni contrastanti, alterna episodi di intenso lirismo ad altri più spiccatamente ritmici e virtuosistici.

Segue La mer di Claude Debussy, capolavoro assoluto del primo Novecento e una delle opere più rappresentative del simbolismo in musica. Composti tra il 1903 e il 1905 i tre “schizzi sinfonici” – De l’aube à midi sur la mer, Jeux de vagues e Dialogue du vent et de la mer – non furono subito accolti positivamente. Debussy non vi descrive il mare in senso naturalistico, ma ne evoca il movimento continuo attraverso un flusso sonoro in costante trasformazione. L’orchestrazione, di straordinaria raffinatezza, utilizza armonie mobili, timbri cangianti e figure ritmiche che suggeriscono l’ondulazione dell’acqua, dando vita a una forma aperta, a un vero e proprio “divenire sonoro” che ha profondamente influenzato la musica del XX secolo.

Nella seconda parte del concerto, una suite sinfonica da Parsifal di Richard Wagner, nell’arrangiamento realizzato nel 1998 da Claudio Abbado per i suoi concerti con i Berliner Philharmoniker. Ultima opera teatrale di Wagner, Parsifalrappresenta la sintesi estrema del suo pensiero musicale e filosofico, incentrato sul tema della redenzione attraverso la compassione. La suite proposta riunisce alcune delle pagine più emblematiche del dramma sacro – dal Preludio all’Incantesimo del Venerdì Santo, dalla Musica della trasformazione alla Processione dei cavalieri fino al Coro finale – consentendo l’esecuzione in forma concertistica di una partitura di altissima spiritualità. La scelta di Parsifal rivela inoltre un legame profondo con Palermo, città in cui Wagner soggiornò a lungo e compose alcune pagine dell’opera, rendendo questo appuntamento particolarmente significativo per il pubblico locale.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sale per la prima volta Oksana Lyniv, figura di riferimento del panorama musicale internazionale. Prima donna a dirigere al Festival di Bayreuth, Lyniv ha costruito una carriera di altissimo profilo che l’ha portata sui podi dei principali teatri e orchestre internazionali. Già Direttore Musicale del Teatro Comunale di Bologna, è stata la prima donna a ricoprire questo incarico in una fondazione lirico-sinfonica italiana. Accanto all’attività concertistica e operistica, è fortemente impegnata nella formazione dei giovani musicisti, come testimonia la fondazione della Youth Symphony Orchestra of Ukraine.

Con lei, Andrii Murza, violinista di fama e direttore artistico dell’Odessa International Violin Competition, membro della Düsseldorfer Symphoniker e Konzertmeister della Tekfen Philharmonic Orchestra di Istanbul, e Riccardo Scilipoti, pianista, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e direttore del coro di voci bianche dell’istituzione palermitana.

Prossimi concerti da non perdere: venerdì 20 (ore 20.30) e sabato 21 (ore 17.30) febbraio tutto Beethoven con la Settima Sinfonia e il Concerto per violino con la bacchetta di Francesco Angelico e la violinista Ellinor D’Mellon.

PROGRAMMA

Jan Freidlin

(Čita 1944)

Concerto per violino, archi e pianoforte (prima esecuzione in Europa)

Adagio. Allegro. Cadenza. Adagio. Vivo. Cadenza. Adagio

Durata: 18’

Claude Debussy

(Saint-Germain-en-Laye 1862 – Parigi 1918)

La mer (“Il mare”), tre schizzi sinfonici

De l’aube à midi sur la mer (“Dall’alba a mezzogiorno sul mare”)

Jeux de vagues (“Giochi d’onde”)

Dialogue du vent et de la mer (“Dialogo del vento e del mare”)

Durata: 25’

°°°

Richard Wagner

(Lipsia 1813 – Venezia 1883)

Parsifal, suite (arrangiamento di Claudio Abbado)

Prelude (“Preludio”)

Karfreitagszauber (“Incantesimo del Venerdì Santo”) – atto II

Verwanglungsmusik (“Musica della trasformazione”) – atto III

Ritterzug (“Processione”) – atto III

Schlusschor (“Coro finale”) – atto III

Durata: 43’

Direttrice Oksana Lyniv

Violino Andrii Murza

Pianoforte Riccardo Scilipoti

Orchestra Sinfonica Siciliana

