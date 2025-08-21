Davide Shorty & Nuova Forma Army per la Rassegna Jazz del Brass Group allo Steri Hall

La Rassegna Jazz allo Steri 2025 che porta la firma della storica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group con la direzione artistica di Luca Luzzu, continua con successo. I riflettori dello Steri Concert Hall si accenderanno su un concerto pieno di ritmo e grinta con atmosfere sonore uniche che riprendono i temi ritmici dell’hip hop.

Il 25 agosto alle ore 21.30 Davide Shorty & Nuova Forma Army con il concerto L’Hip Hop che incontra il Jazz. S’intitola ‘Nuova Forma’ il nuovo album di Davide Shorty, tra sonorità hip hop, soul, jazz e canzone d’autore. Un viaggio, più che un semplice album, attraverso una mappa geografica che da Londra arriva fino a Budapest, passando da Palermo e Milano, alla ricerca di suoni dal sapore internazionale. “Una trasformazione – ha raccontato Davide Shorty, che proprio dieci anni fa si piazzava al terzo posto di X Factor Italia – è fondamentale ed è bello poterla accogliere, senza farsi spaventare dal diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Accettare il cambiamento significa riacquistare libertà. Il tutto è partito da un cambiamento radicale della mia vita, quando la miglior forma di resistenza è stato il non resistere, quanto l’accettare“. Il percorso di ‘Nuova Forma’ parte dalle ceneri di un incendio, che nel 2023 ha costretto Davide a lasciare la sua stanza e il suo studio a Londra. Da li, la necessità di trovare la bellezza anche nell’avversità. “È stato un trauma perdere un posto sicuro – ha ricordato la voce delle nuove ‘Essere uomo’, ‘Demone’ e ‘Fuorigioco’ – e ho dovuto elaborare un lutto, anche grazie alla terapia. A Palermo ho rimesso insieme un home studio vicino al mare. Da lì ho ricominciato“.

Prodotto interamente da Davide Shorty stesso, l’album rincorre le sonorità più diverse e riflette su temi universali, dalla mascolinità tossica alla depressione, passando per politica e disillusione. “Mi è sempre piaciuto il concetto che ‘nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma’ perché il mondo intorno a noi, e noi con esso, cambia costantemente: tutto è ciclico, nulla si svuota, cambia solo di forma. Io ho fatto pace con le mie imperfezioni, cercando di fare il mio meglio“. Nell’album ci sono anche le collaborazioni: una con Daniele Silvestri e le altre con Serena Brancale, Ainé, Casadilego e Giò Sada. “La musica è la celebrazione dell’amicizia e alla base di queste collaborazioni c’è proprio questo sentimento. Per uscire dalla propria zona di comfort, anche con la musica, è utile circondarsi di persone a cui si vuole bene e verso le quali si nutre una profonda stima“. Sul fronte delle note suonate dal vivo, le canzoni del nuovo album saranno tra le protagoniste di una serie di date dal vivo già annunciate. “Avevo nostalgia della dimensione della band dopo un periodo in tour da solo – ha detto l’artista – e questa volta avrò con una formazione al gran completo che si chiamerà Nuova Forma Army. Non utilizzeremo sequenze e tutto sarà suonato dal vivo“.

I biglietti sono disponibili su www.blueticket.it e possono essere prenotati anche tramite il numero di telefono +39 334 7391972. Informazioni www.thebrassgroup.it I biglietti sono disponibili anche presso il botteghino del Palazzo Chiaramonte Steri.

Disponibili biglietti singoli

#steri25 #rassegnajazz #ojs #brassgroup

Info biglietteria www.bluetickets.it