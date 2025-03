Daria Biancardi & Giuseppe Milici “Celebrano Mina!” al Teatro Al Massimo di Palermo

Da un’inedita e raffinata collaborazione tra Daria Biancardi e Giuseppe Milici nasce “Non Gioco Più – Mina Songbook”, un concerto unico che rende omaggio alla grande Mina con eleganza, passione e sonorità sorprendenti.

Due artisti straordinari, uniti in un viaggio musicale che esalta la magia senza tempo della “Tigre di Cremona”, tra arrangiamenti originali e interpretazioni indimenticabili. L’appuntamento, organizzato da Gianfaby Production in collaborazione con la Freedom Arte libera, è per l’8 maggio al Teatro al Massimo di Palermo, clicca qui per info biglietti:

Daria Biancardi Tickets – TicketOne

“’Non gioco più’– racconta Daria Biancardi – è un progetto che abbiamo creato con Giuseppe partendo dalla nostra passione per i brani di Mina. Io ero un po’ restia ad avvicinarmi al suo repertorio, alla stessa stregua della mia relazione con la musica di Aretra Franklin, perché si tratta di icone e bisogna andarci in punta di piedi. Proprio per questo ho fatto un lavoro di avvicinamento del mondo di Mina al mio; questa non vuole essere una imitazione bensì una sorta di minuzioso lavoro artigianale. Un po’ come quando l’orafo incastona le pietre preziose una alla volta all’interno di una sua creazione e per me questo progetto è un gioiello nel quale andare a incastonare i brani”.

“L’aver messo su, insieme alla mia amica e straordinaria cantante Daria Biancardi, un progetto interamente dedicato a Mina, indiscussa icona della musica italiana, è per me un piccolo sogno che si realizza – spiega Giuseppe Milici -. E il titolo, “Non Gioco Più”, mi riporta alla memoria la sigla, per me preziosa fonte di ispirazione, del programma “Milleluci” sigla in cui Mina duettava con Toots Thielemas maestro indiscusso dell’armonica”.

Oltre i due leader, Daria Biancardi e Giuseppe Milici fanno parte della band musicisti di alto profilo professionale, quali: Salvo Correri (chitarra), Aki Spadaro (piano), Gabriel Guarneri (basso) e Sebastiano Alioto (batteria).