Danylo Saienko porta agli Amici della Musica Scarlatti, Liszt, Ljatosyns’kyj e Ravel

Il giovane pianista ucraino, vincitore del Concorso Internazionale Domenico Scarlatti 2025, debutta in stagione con un programma che spazia dal Settecento al Novecento

Domenica 15 marzo ore 17.15, Politeama Garibaldi, Palermo

Biglietti su www.amicidellamusicapalermo.net

Un viaggio attraverso quattro secoli di musica per pianoforte, dalla scintillante brillantezza delle sonate di Domenico Scarlatti alle visionarie pagine di Maurice Ravel: è il programma con cui Danylo Saienko farà il suo debutto per l’Associazione Siciliana Amici della Musica domenica 15 marzo alle 17.15 al Politeama Garibaldi di Palermo, nell’ambito della 93ª stagione concertistica 2025/2026. Il giovane pianista ucraino, vincitore del Concorso Internazionale Domenico Scarlatti 2025 di Trapani, proporrà anche i Cinque preludi di Borys Ljatosyns’kyj — pagina rara e preziosa del Novecento ucraino — e la poderosa Fantasia quasi sonata di Franz Liszt ispirata alla Divina Commedia.

Danylo Sayenko nasce a Leopoli nel 1991 e compie i primi studi alla Mykola Lysenko Academy of Music della sua città natale con Jozef Ermin. Nel 2014 si trasferisce alla Hochschule di Amburgo, dove studia con Anna Vinnizka, e dal 2017 si perfeziona alla Hochschule di Rostock con Mattias Kirschnereit. Il suo percorso concorsistico annovera il primo premio al Concorso Maria Canals di Barcellona (2015), il terzo premio al Concorso Paderewski di Bydgoszcz (2022) e, nello stesso anno, la vittoria al Concorso “Île de France” di Maisons Laffitte. Nel 2025 si aggiudica il Concorso Internazionale Domenico Scarlatti di Trapani. Attivo come solista e con orchestra, si è esibito in Ucraina, Italia e in numerosi paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Svizzera, Grecia, Spagna, Romania, Francia, Slovacchia e Norvegia.

Il concerto per il pubblico palermitano si apre con sei Sonate di Domenico Scarlatti (K 132, 146, 98, 101, 9, 17), pagine fulminee e capricciose in cui l’inventiva ritmica e la vivacità timbrica del compositore napoletano di origini siciliane rivelano un’inesauribile fantasia. Segue l’Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata di Franz Liszt, brano di travolgente potenza evocativa ispirata alla lettura dantesca di Victor Hugo: un’opera che mette alla prova ogni risorsa tecnica ed espressiva del pianista, alternando abissi infernali e momenti di estatica contemplazione.

Nella seconda parte, i Cinque preludi op. 44 di Borys Ljatosyns’kyj offrono un’occasione rara di incontrare uno dei massimi compositori ucraini del Novecento. Scritti in un linguaggio che fonde tradizione romantica e tensioni espressive moderniste, i cinque movimenti — dal “Lugubre ma non troppo lento” all’“Impetuoso finale” — tracciano un arco emotivo di grande intensità. Chiude il programma il Gaspard de la nuit di Maurice Ravel, uno dei vertici assoluti della letteratura pianistica: tre quadri notturni ispirati alle poesie di Aloysius Bertrand, in cui Ondine, Le Gibet e Scarbo si susseguono come visioni di un sogno inquieto, tra raffinatezza impressionista e virtuosismo estremo.

I biglietti, da 5 a 15 euro, sono in vendita sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

