La Fondazione OJS – The Brass Group inaugura il 2026 tra poesia e confini sonori con un avvolgente viaggio musicale.

Daniele Di Bonaventura e Peo Alfonsi protagonisti per Brass extra Series con un caldo vento musicale che dal “Sudamerica” attraversa confini, culture e tradizioni.

3 e 4 gennaio 2026 doppio turno – Real Teatro Santa Cecilia

Biglietti disponibili su www.bluetickets

La Fondazione OJS – Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group inaugura il 2026 all’insegna della poesia musicale e dell’esplorazione sonora con il secondo appuntamento in programma nella rassegna Brass Extra Series, in programma con doppio turno il 3 e 4 gennaio 2026, rispettivamente alle ore 19 e 21.30 e alle ore 18 e 20.30, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo.

Il concerto, dal titolo From Sudamerica, apre l’anno nuovo con un vento sonoro caldo e avvolgente che soffia dal Sudamerica e attraversa confini, culture e tradizioni musicali, trasformandosi in un racconto senza barriere. Protagonisti di questo viaggio sono Daniele Di Bonaventura e Peo Alfonsi, due anime musicali affini che, pur provenendo da mondi diversi, si incontrano in un dialogo intenso fatto di ascolto, libertà e profonda intesa artistica.

Virtuoso del bandoneón, Daniele Di Bonaventura unisce una tecnica scintillante a una profonda ricchezza espressiva, dando vita a una musica intensa, lussureggiante e fortemente emozionale, capace di coinvolgere l’ascoltatore in un’esperienza intima e immersiva.

Al suo fianco, le corde di Peo Alfonsi, chitarrista dalla solida formazione classica e dalla raffinata sensibilità jazz, artista eclettico e compagno di viaggio di alcuni tra i più grandi nomi della scena musicale internazionale. Insieme costruiscono paesaggi sonori in continuo movimento, dove ogni nota diventa racconto e ogni silenzio spazio di respiro.

From Sudamerica è un concerto che sorprende e coinvolge sin dal primo ascolto, segnando simbolicamente l’inizio del nuovo anno con una musica capace di unire mondi, emozioni e linguaggi diversi.

INFO:

Orari dei concerti:

3 gennaio 2026 – doppio turno ore 19.00 e ore 21.30

4 gennaio 2026 – doppio turno ore 18.00 e ore 20.30

Info orari, turni & biglietti singoli:

www.brassgroup.it

www.bluetickets.it

Botteghino: 091 7782860 +39 334 7391972

Un appuntamento imperdibile per inaugurare il 2026 con la magia della musica dal vivo e un viaggio sonoro senza confini.