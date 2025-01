Damiana Natali al Teatro Pirandello per inaugurare Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025

Damiana Natali, eccellenza italiana della musica, direttrice d’orchestra e compositrice conosciuta a livello internazionale, ha diretto il Gran Galà al Teatro Pirandello di Agrigento inaugurando la nuova Capitale italiana della Cultura 2025 con il Coro Lirico Siciliano, l’Orchestra Filarmonica di Calabria e un nutrito parterre di voci soliste tra cui il soprano Leonora Presiyan Ilieva, e intenori Alberto Munafó e Lorenzo Papasodero.

Un vero tribudio di bellezza e musica per una magica serata che ha coinvolto l intero pubblico dimostrando ancora una volta la raffinatezza di Damiana Natali che con il suo grande talento sa coinvolgere ed appassionare in performances uniche ed entusiasmanti.

Il programma musicale ha spaziato in maniera ecclettica dall’opera alle colonne sonore: l Ouverture e la Casta Diva da Norma di Vincenzo Bellini, il coro Va pensiero del Nabucco, il coro dei Gitani del Trovatore e l immancabile Libiam di Traviata di Giuseppe Verdi. A seguire l omaggio a Giacomo Puccini con Nessun dorma da Turandot, Vissi d arte e Lucean le stelle da Tosca. Sono seguite alcune tra le piu conosciute canzoni d autore con straordinari e arrangiamenti sinfonici, tra queste anche un aria in lingua siciliana “E voi durmiti ancora” di Edoardo Calì, infine tre grandiose Suite tratte dai film Western, Mission di Ennio Morricone chiudendo con Il mondo e Se telefonando la Cura di Franco Battiato.

Damiana Natali ha dichiara to di amare la Sicilia e di provare una grande emozione a dirigere in questo antico teatro, la cui costruzione risale al 1880 intitolato prima alla Regina Margherita e successivamente a Luigi Pirandello. Damiana Natali è Consigliera Onoraria della Cattedra delle Donne Onu, un progetto internazionale a sostegno del talento delle donne, del loro successo, per la difesa della parità di genere e contro la violenza sulle donne; una donna dunque non solo brava musicalmente, ma di grande sensibilità impegnata nel sociale. La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il prefetto Salvatore

Caccamo, il sindaco Francesco Miccichè, il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Giacomo Minio, presidente della Fondazione Agrigento 2025, il colonnello Nicola De Tullio e l’onorevole Lillo Pisano. A fine serata Damiana Natali è stata omaggiata da Salvatore Prestia ha reso omaggio insieme ad uno splendido bouquet di fiori anche una borsa artigianale realizzata da Marinisa Bag, simbolo della maestria femminile artigianale.

Antonietta Micali