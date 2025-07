Dall’Amazzonia a Buenos Aires: con Retrato Sudamericano gli Amici della Musica volano in America Latina

Protagonisti del concerto la cantante e violoncellista Eva Sola e il chitarrista Leo Andersen. L’appuntamento rientra nel cartellone nazionale del Festival “Musica con Vista”. Giovedì 17 luglio ore 21.00, Atrio di Villa Niscemi

L’Associazione Siciliana Amici della Musica giovedì 17 luglio alle 21.00 vola in America latina con Retrato Sudamericano, il concertoche vedrà protagonista nell’Atrio di Villa Niscemi il duo argentino formato dalla cantante e violoncellista Eva Sola e il chitarrista Leo Andersen. Il programma spazierà, attraverso un’accurata selezione di brani e canzoni, dal valzer peruviano a Chico Buarque, dalle Andes alla selva amazónica, dalla musica di radice più ancestrale al tango cittadino di Piazzolla, rincorrendo le diverse zone del Sudamerica, con i suoi universi musicali e le sue espressioni popolari, così varie e allo stesso tempo legate dal senso di appartenenza dell’essere latinoamericano, il frutto di un miscuglio unico di culture.

Eva Sola lascia la sua città di Salta da giovane per iniziare un percorso di formazione nel violoncello sotto la guida di rinomati maestri. Per tanti anni risiede in Italia dove si specializza in musica antica, facendo concerti in tutta Europa. Come cantante è legata alla musica folk di radice con particolare accento nel repertorio anonimo e popolare e al tango. Vincitrice di due Premios Gardel (2012 e 2022) per i suoi dischi “Vidala” e “Vidala en mi Zamba” con il duo Eva y Nadia. Il suo ultimo disco come solista “Tango Criollo” è stato pubblicato recentemente con grande accoglienza di critica e pubblico.

Premiato chitarrista e compositore argentino, Leonardo Andersen ha lasciato la sua impronta nella scena musicale internazionale, collaborando con artisti come Nicky Nicole, Abel Pintos e Franco Luciani. Con uno stile che unisce la tradizione e l’innovazione, Andersen si è consolidato come un riferimento nel mondo del tango. Nel 2021, insieme a Franco Luciani ed il pianista Pepe Colángelo, ha ricevuto il prestigioso Premio Gardel al Migliore Álbum di Tango strumentale.

Il concerto fa parte del Festival “Musica Con Vista”, manifestazione organizzata dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo.

Prossimo appuntamento il 31 luglio quando l’Atrio di Villa Niscemi ospiterà il recital dal titolo Il pianoforte romantico: da Clementi a Chopin del pianista Andrea Mariani, con un programma che prevede l’esecuzione della Sonata in Si minore n. 2 op. 40 di Muzio Clementi, i Deux nocturnes op. 37 e la Sonata in Si bemolle minore n. 2 di Chopin e la Ballata op. 9 di Roffredo Caetani.

I biglietti per i concerti (10€ intero, 8€ ridotto per over 65 e under 40) sono già in vendita sul circuito TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net. Gli abbonati alla Stagione 2024/2025 potranno acquistare il giorno stesso del concerto al botteghino di Villa Niscemi al costo promozionale di 5€ e, contestualmente, potranno rinnovare l’abbonamento alla Stagione 2025/2026.

INFO:

Biglietti disponibili su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

Box Office

Punto vendita principale

Box Office c/o MilleMondi

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091335566

dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Altri punti vendita

Di Piazza Cartoleria via Marchese di Villabianca 91

Borzì Viaggi – Tickets Sicilia via Gioacchino di Marzo 42

Siciliamando via dell’Autonomia Siciliana 116

Tabaccheria 291 via Franz Liszt 11

Di Maria Viaggi – Tickets Sicilia via dei Nebrodi 65

La tua edicola piazza Castelforte

Bar Rosanero piazzetta Porta Reale