Dalla rima alla pittura con Cat Carol e Giulio Pettinato

di Meri Lolini

Dal 27 al 29 giugno si terrà la mostra intitolata “DA UN TRATTO CHE VIBRA AD UN TRATTO CHE RACCONTA” con Cat Carol e Giulio Pettinato.

Qui si realizza il dialogo che dalla poesia porta alla rappresentazione visiva. Cat Carol è una poetessa e Giulio Pettinato è uno scenografo che dipinge. Ora per conoscere sia i due artisti ed anche le loro opere organizzerò qualche domanda ad entrambi. Cat Carol considera la poesia qualcosa che nasce dentro l’anima e per lei scrivere è un po’ come giocare con il tempo che passa, ma non dimentica. La sua fonte ispirativa è la natura nelle sue varie forme e quindi chiediamo a Cat,che ci parli delle sensazioni che prova ammirando la natura e come sbocciano i suoi versi.

DA UN TRATTO CHE VIBRA AD UN TRATTO CHE RACCONTA

Quali sono state le tue rime ed i temi che hanno portato alle realizzazioni di queste opere pittoriche in sinergia con le tue poesie?

Sono ispirate entrambe sia la poesia che il collegamento con la pittura alla natura, la bellezza ,le emozioni umane, l’identità. Le rime e i temi poetici spesso si intrecciano con le immagini visive per creare un’armonia tra parole e colori, portando a opere che comunicano emozioni profonde e riflessioni.

Giulio Pettinato è uno scenografo e per conoscerlo e presentarlo vorremmo che ci parlasse del Centro Arte Castel Gandolfo delle sue attività e della sua professione in questa realtà artistica poliedrica.

L’Associazione culturale no profit “Centro Arte Castel Gandolfo”, nata nel 2013 con l’obiettivo di coniugare tutte le arti in un unico progetto, ha al suo attivo ben 209 eventi di promozione culturale a livello nazionale, nel territorio dei Castelli Romani e nell’hinterland della città di Roma, eventi che hanno di volta in volta riguardato pittura, scultura, fotografia, design, installazioni, reading letterari, convegni .

Dal mese di marzo del 2020 al “Centro Arte Castel Gandolfo” si è affiancato il “ Club BLUOLTREMARE International arts”, nato in questo periodo così difficile della nostra storia da un’idea di Giulio Pettinato, già fondatore del “Centro Arte Castel Gandolfo”. Scopo del movimento diffondere sempre di più l’arte contemporanea articolandola in vari dipartimenti, per formare una rete di intenti e di prospettive in vista dell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali.

Vorremmo conoscere quali sono state le emozioni che hai provato dalle letture delle poesie di Cat e quale è il legame con le tue opere pittoriche.

Queste poesie mi hanno portato a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di apprezzare i momenti di bellezza e di dolore. Ogni verso sembra invitare a considerare le proprie esperienze e a trovare un senso in esse. Ho pensato a come le parole possano essere un potente strumento di comunicazione e di comprensione, trasferendo con i colori le mie emozioni.

Quali sono le tecniche impiegate per realizzare le pitture e quali sono i tipi di colori impiegati?

Le tecniche impiegate sono delle fusioni realizzate con i pigmenti naturali in polvere, con la fusione degli acquarelli.

Ora per salutarci ci volete raccontare qualcosa della vostra arte e dei vostri impegni?

I nostri prossimi impegni sono mostre online di arte figurativa, la quarta edizione Donna 2025,incontri letterari, chiusura eventi per il 2025 in corso di pianificazione.

Ringraziamo Cat e Giulio di averci dedicato il loro tempo destando molta curiosità in tutti noi con la loro arte veicolante dalla penna al pennello.

La mostra si terrà NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO