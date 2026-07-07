Dalla Calabria ai grandi eventi letterari: il 2026 della scrittrice Antonella Aversente

Un anno intenso, ricco di traguardi e di importanti riconoscimenti. Il 2026 sta segnando una tappa significativa nel percorso di Antonella Aversente, tra prestigiosi appuntamenti letterari, nuove pubblicazioni e un rapporto con i lettori che continua a rafforzarsi, confermando il crescente interesse attorno alle sue opere.

Il primo grande appuntamento dell’anno è stato “Casa Sanremo Writers”, prestigiosa rassegna dedicata alla narrativa contemporanea, dove ha presentato “Revence”, il suo romanzo d’esordio. Un’esperienza che ha rappresentato un’importante occasione di confronto con i lettori, contribuendo a dare ulteriore visibilità al suo percorso artistico.

Successivamente è stata protagonista al “Salone Internazionale del Libro di Torino”, dove ha presentato “Whispers and Dust of Love”. La partecipazione si è trasformata in uno dei momenti più significativi dell’anno: numerosi lettori hanno raggiunto Torino anche da diverse regioni italiane esclusivamente per incontrarla, ricevere una dedica e condividere qualche istante con lei.

Tra firmacopie, fotografie e momenti di dialogo, ciò che ha colpito maggiormente è stata la naturalezza con cui ha accolto ogni persona. Ha dedicato tempo e attenzione a ciascun lettore, senza mai sottrarsi a una richiesta di autografo, o a un semplice momento di confronto. E, quando qualcuno le ha chiesto un abbraccio, ha risposto con quella spontaneità che da sempre caratterizza il suo rapporto con il pubblico, trasformando ogni incontro in un ricordo destinato a rimanere.

Il percorso editoriale è proseguito nel mese di giugno con la pubblicazione della novella “La veranda di nonna Lily”, accolta con entusiasmo fin dai primi giorni. Le numerose recensioni positive hanno evidenziato la delicatezza della narrazione, la profondità delle emozioni raccontate e la capacità dell’autrice di dare voce ai sentimenti con una scrittura intensa e coinvolgente.

A luglio è arrivato un altro progetto particolarmente significativo: “Le sere d’estate”, opera dedicata alla biografia del noto giornalista Salvino Cavallaro. Un libro nato dal desiderio di raccontarne alcuni sprazzi di vita con sensibilità, rispetto e attenzione ai dettagli, restituendo ai lettori una testimonianza di grande valore culturale.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà il 5 agosto 2026, quando Antonella sarà ospite a Milazzo, in Sicilia, su invito dell’Associazione Culturale Teseo, che ha fortemente voluto la sua presenza per la presentazione del suo romanzo di successo “Whispers and Dust of Love”. Per l’occasione partirà dalla Calabria per raggiungere la città siciliana e incontrare il pubblico in un evento dedicato alla letteratura e al dialogo con i lettori, a conferma di un percorso che continua ad attraversare territori e a raccogliere consensi.

Il 2026 racconta così molto più di una semplice successione di eventi. Racconta la crescita di un’autrice che, attraverso la forza delle sue storie e la genuinità del rapporto con i lettori, sta costruendo un cammino sempre più solido nel panorama letterario italiano. Ogni presentazione diventa un’occasione di incontro, ogni libro un nuovo tassello di un percorso fondato sulla passione, sulla costanza e sull’autenticità.

Con nuove pubblicazioni, importanti appuntamenti culturali e altri progetti già all’orizzonte, Antonella continua a guardare al futuro con entusiasmo, confermando che la letteratura, quando nasce da emozioni autentiche e dal desiderio di condividerle, riesce a creare legami destinati a durare nel tempo.

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