Dal travolgente sound dell’OJS alle atmosfere cameristiche che vedrà il trio pianistico di Jany McPherson al Santa Cecilia

26 febbraio ore 21.15 | 27 febbraio ore 21.30 | 28 febbraio ore 19.00

Dall’irruenza, dall’esuberanza sonora dei mastini della big band dell’OJS, alla dimensione raccolta e cesellata di un trio pianoforte: è nel contrasto che si rivela tutta la ricchezza della stagione della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Con la rassegna Brass Extra Series, il suono si fa cameristico, intimo, vibrante. Le masse orchestrali lasciano spazio al respiro, al dettaglio, alla varietà infinita di colori e atmosfere che solo un trio jazz sa evocare. È un viaggio che attraversa dinamiche sottili, improvvise accensioni ritmiche, ballads di intensa liricità e progressioni armoniche travolgenti. Protagonista del concerto “A Long Way”, che arriva a Palermo grazie alla straordinaria presenza di Jany McPherson, pianista, compositrice e performer di carisma magnetico. Con lei sul palco Tony Sgro al contrabasso ed Ernesto Simpson alla batteria: un trio che unisce eleganza, potenza espressiva e una profonda sintonia musicale.

L’innato senso ritmico della natìa Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads e l’energia delle sue costruzioni melodiche fanno della McPherson un’artista dalla firma inconfondibile. È una trascinatrice naturale, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Nata a Guantánamo, dopo una brillante carriera a Cuba — dove ha ricevuto il prestigioso premio “Adolfo Guzmán” e collaborato con artisti del calibro di Omara Portuondo e il Buena Vista Social Club — si trasferisce in Francia, a Nizza, dove attualmente risiede.

Il suo talento viene notato dal celebre producer francese Yves Chamberland, con cui incide l’album d’esordio Tres Almas, che ottiene nel 2013 la nomination ai Cubadisco Internacional come “Miglior album di canzoni contemporanee”, riconoscimento replicato nel 2014 per Blues Side Live.

Di grande rilievo la recente collaborazione con John McLaughlin, che l’ha voluta con sé sul palco del North Sea Jazz Festival e del Montreux Jazz Festival durante il tour estivo 2022.

Il suo lavoro discografico più recente, Solo Piano!, raccoglie undici brani — dieci originali — e include una personale rilettura di “Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, omaggio raffinato alla grande tradizione melodica italiana.

Con “A Long Way”, la Brass Extra Series conferma la propria vocazione alla pluralità dei linguaggi: dalla forza orchestrale alla dimensione cameristica, dalla potenza collettiva al dialogo intimo tra tre strumenti. Una stagione che esplora l’intero spettro sonoro del jazz contemporaneo, offrendo al pubblico palermitano esperienze sempre diverse, ma accomunate dalla qualità e dall’eccellenza artistica.

INFO BIGLIETTI

È possibile abbonarsi alla stagione concertistica tramite acquisto online oppure contattando il botteghino al numero 334 7391972.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale della Fondazione o la pagina Facebook.

La musica cambia forma, si trasforma, si contrae e si espande.

Dall’irruenza della big band al respiro profondo del trio: un lungo viaggio, “A Long Way”, che approda a Palermo.