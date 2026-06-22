Dal cinema al teatro, fino alla musica: continua il sodalizio artistico tra Walter Nestola e LorianaLana

Un incontro nato sul set del film Briciole sul mare, (in concorso ai David di Donatello) firmato da Nestola per cui Lana ha composto la colonna sonora e proseguito con L’uomo dal fiore in bocca, originale rilettura dell’opera di Pirandello arricchita dalle musiche e dai brani dell’autrice romana.

Walter Nestola, che vive e lavora a New York, ha poi inciso “Dove capita”, canzone inserita nella colonna sonora del corto Roots, girato negli Stati Uniti e in corsa al Miami South Beach Festival e all’INWOOD Film Festival di New York.

Successivamente è arrivata la cover di “Sei ossigeno”, accompagnata da un videoclip girato a Central Park.

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme “Ballo distante”, il nuovo inedito che li vede insieme in un duetto intenso e contemporaneo, ancora una volta firmato dalla penna di Lana.

Una collaborazione artistica senza confini, da Roma a New York, che continua a trasformarsi in musica, immagini ed emozioni.

Master: Daniel Vargas – Classick Studios – New York

Mix: Greg Zola

Ballo distante è disponibile anche su Youtube: https://youtu.be/hTMDPrKxyxs?is=SVAp4psBHqj7ubJ7

Loriana Lana è su TikTok: https://www.tiktok.com/@loriana.lana.musica?_r=1&_t=ZN-97OemlGCygw

Walter Nestola è su TikTok: ciakanewyork