Dal cinema al teatro, fino alla musica: continua il sodalizio artistico tra Walter Nestola e LorianaLana

da | 22 Giugno 2026 | Musica

Un incontro nato sul set del film Briciole sul mare, (in concorso ai David di Donatello) firmato da Nestola per cui Lana ha composto la colonna sonora e proseguito con L’uomo dal fiore in bocca, originale rilettura dell’opera di Pirandello arricchita dalle musiche e dai brani dell’autrice romana.

Walter Nestola, che vive e lavora a New York, ha poi inciso “Dove capita”, canzone inserita nella colonna sonora del corto Roots, girato negli Stati Uniti e in corsa al Miami South Beach Festival e all’INWOOD Film Festival di New York.

Successivamente è arrivata la cover di “Sei ossigeno”, accompagnata da un videoclip girato a Central Park.
Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme “Ballo distante”, il nuovo inedito che li vede insieme in un duetto intenso e contemporaneo, ancora una volta firmato dalla penna di Lana.

Una collaborazione artistica senza confini, da Roma a New York, che continua a trasformarsi in musica, immagini ed emozioni.
Master: Daniel Vargas – Classick Studios – New York
Mix: Greg Zola

Ballo distante è disponibile anche su Youtube: https://youtu.be/hTMDPrKxyxs?is=SVAp4psBHqj7ubJ7

Loriana Lana è su TikTok: https://www.tiktok.com/@loriana.lana.musica?_r=1&_t=ZN-97OemlGCygw
Walter Nestola è su TikTok: ciakanewyork

Briciole sul mare

Articoli correlati

Piano Day 2026: il Conservatorio Alessandro Scarlatti celebra il pianoforte e i suoi giovani talenti

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn SALA FERRARA, SALONE MANNINO, SALA SOLLIMA – 20 GIUGNO DALLE ORE 9.00. Ingresso libero sino ad esaurimento posti Una giornata interamente dedicata al pianoforte, alla musica e alla condivisione artistica. Il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo presenta Piano Play 2026, l’evento che vedrà protagonisti studenti…

Pin It on Pinterest

Share This