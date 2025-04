Dal 15 aprile disponibile in audiolibro il romanzo true crime Rosso profondo di Paolacci & Ronco

A distanza di pochi giorni dall’uscita di Rosso profondo di Paolacci & Ronco per Ubagu Press, il Narratore il 15 aprile ne fa uscire la versione in audiolibro con la voce di Alberto Bergamini.

Il 14 settembre 1991, sotto un viadotto della tangenziale torinese, viene ritrovato il corpo senza vita di una donna vestita con un abito rosso in chiffon di seta. I giornali la chiamano subito la “signora in rosso”, citando il titolo di un film di qualche anno prima, e così ancora oggi è ricordata. Il suo nome vero è Franca Demichela, ha 48 anni, è figlia di un dirigente Fiat ed è sempre stata considerata una persona stravagante. Il caso, rimasto irrisolto, vede tra i principali sospettati il marito Giorgio Capra, 49 anni, impiegato Fiat, e un gruppo di tre “slavi” che Franca ha incontrato la sera prima della morte. Inquirenti e opinione pubblica si dividono presto in due fazioni opposte, simboleggiate dalla rivalità accesissima tra polizia e carabinieri, che si ritrovano entrambe a indagare con convinzioni molto diverse.

Paolacci e Ronco

Trent’anni dopo, scavando fra testimonianze e archivi, una coppia di scrittori inizia a raccontare quel caso proprio quando la procura decide di riaprirlo. Ne nasce un’indagine su un omicidio (o forse un femminicidio) che va oltre la sola ricerca di un colpevole e diventa uno straordinario romanzo dal vero.

“Rosso profondo è nato da un’ossessione singola, quella di Paola, quindicenne nel 1991 che ha seguito il caso sui giornali e nel tempo non ha mai smesso di cercare notizie e aggiornamenti sull’omicidio di Franca Demichela – hanno dichiarato i due autori. Dal 2021 l’ossessione ha contagiato anche Antonio, spingendo entrambi ad addentrarci in un genere relativamente inedito per noi. Relativamente perché insieme scriviamo romanzi fiction di genere crime, ma abbiamo anche pubblicato un saggio proprio sulla narrazione dei delitti realmente avvenuti, per cui il true crime era in qualche modo nel nostro destino.

Da anni sosteniamo che la narrazione del crimine è anche un modo per conoscere la società in cui quei delitti avvengono. Questo vale anche per la fiction, ma per i delitti realmente accaduti è assai più evidente, perché raccontarli significa inevitabilmente indagare il contesto sociale e storico.

Per questo diciamo che Rosso profondo non parla solo dell’evento in sé ma anche di una società in evoluzione, quella italiana negli anni cruciali che sono stati i primi Novanta.

Durante il lavoro abbiamo avuto la possibilità di parlare con parecchie persone legate al delitto, e inoltre abbiamo avuto accesso agli atti ufficiali delle indagini. Abbiamo così potuto ripercorrere le varie tappe di una vicenda durata oltre tre decenni, che si è conclusa – forse per sempre – soltanto nei giorni in cui abbiamo finito di scriverla, con l’archiviazione definitiva del caso”.

“Quando ho letto Rosso profondo, sono rimasta colpita dalla potenza narrativa con cui Paolacci & Ronco ricostruiscono un cold case torinese intrecciando memoria, cronaca e inquietudine sociale – ha sottolineato l’editrice Cristiana Giacometti. È un true crime d’autore che va oltre la ricerca del colpevole: un’indagine sull’Italia, sull’ossessione, sul tempo che deforma la verità. Per questo ho fortemente voluto che diventasse un audiolibro. La voce di Alberto Bergamini, capace di restituire gravità, ritmo e tensione, è perfetta per accompagnare l’ascoltatore nel cuore di questo mistero. Siamo felici di produrre questo progetto in collaborazione con Ubagu Press, il nuovo e promettente marchio editoriale nato da 66thand2nd e nottetempo, con cui condividiamo l’idea di un racconto profondo, necessario, coinvolgente”.

“Leggere e poi incidere Rosso profondo è stata un’esperienza intensa – ha spiegato Alberto Bergamini. Il libro mi ha colpito su due piani: gli autori vivono a Genova, la mia città, e alcune descrizioni urbane mi hanno fatto sentire subito parte della loro inchiesta; il delitto si svolge a Torino, città natale di mia madre, evocando ricordi d’infanzia attraverso atmosfere nebbiose, odori e una misteriosa cappa che avvolge quella “Parigi” italiana.

Sin dalle prime pagine ho sentito una forte empatia per Franca Demichela. Il racconto è rigoroso, coinvolgente, e porta il lettore nel cuore del caso, riaccendendo domande e indignazione. Non conoscevo il fatto di cronaca, ma dopo la lettura ho iniziato a cercare ogni fonte possibile sul web. I personaggi hanno preso un volto, i luoghi una geografia, e tutto è diventato reale.

Interpretare i due autori è stato naturale. Antonio ha preso una voce baritonale, più piena e riflessiva, mentre Paola ha trovato espressione in un timbro chiaro e diretto. Con esperienza si modula la propria voce senza forzature: basta conoscere i propri risuonatori per restituire coerenza e varietà.

La scrittura è limpida, precisa nel ricostruire cronologie e atti giudiziari, ma anche capace di restituire umanità. Accanto alla cronaca ci sono emozioni, dettagli psicologici, ironia lieve, respiro quotidiano. Un equilibrio perfetto per un romanzo che tocca corde profonde”.

Partendo dagli anni in cui tutto iniziava a cambiare e dal cuore oscuro di Torino, città simbolo del sistema economico italiano, nonché capitale dell’esoterismo e dell’occulto, Rosso profondo racconta infatti una storia oltre il prisma distorto dei luoghi comuni e degli stereotipi, una storia misteriosa come ogni delitto e impietosa come un’inchiesta sull’anima inquieta di questo paese.

Il tour di presentazione partirà il 16 aprile a Genova alle ore 18.00 presso la Libreria Coop Porto Antico.

Dati tecnici Audiolibro

Titolo: Rosso profondo

Autori: Antonio Paolacci & Paola Ronco

Lettura di: Alberto Bergamini

Codice ISBN: 9788868165512

Copyright audio: il Narratore, 2025

Copyright a stampa: Ubagu Press, 2025

Prezzo: € 9,99

Link per ascoltare l’anteprima e acquistare l’audiolibro (valido dal 15 aprile 2025): https://www.ilnarratore.com/it/antonio-paolacci-paola-ronco-rosso-profondo-download/

Biografia

Antonio Paolacci (Maratea, 1974) e Paola Ronco (Torino, 1976) vivono a Genova e sono compagni di vita. Dopo diverse pubblicazioni da solisti, hanno esordito a quattro mani con Nuvole barocche (Piemme, 2019), il primo della serie di Paolo Nigra, vincitore dei premi NebbiaGialla, Giallo al Centro e Glauco Felici, seguito da Il punto di vista di Dio (Piemme, 2020), finalista al Premio Fedeli, Tutto come ieri (Piemme, 2022) e La notte non ha bisogno (Piemme, 2024). I romanzi, opzionati per una serie tv, sono pubblicati o in via di pubblicazione in Francia (Rivages Noir) e Danimarca (Forlaget Mellemgaard). Nel 2023 è uscito il loro primo saggio, Tu uccidi. Come ci raccontiamo il crimine (effequ).

Nel 2025 è uscito il romanzo true crime Rosso profondo (Ubagu Press).