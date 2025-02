Dacia Maraini a Palermo: successo per l’incontro alla libreria “Modus Vivendi”

Grande partecipazione all’evento che si è tenuto ieri, alle 18:30, presso la libreria “Modus Vivendi” di Palermo, dove la celebre scrittrice Dacia Maraini ha incontrato i suoi lettori per un firmacopie e un brindisi in suo onore. L’incontro ha rappresentato un’occasione speciale per dialogare con una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea.

Nata a Fiesole nel 1936, Dacia Maraini è una scrittrice, poetessa, drammaturga e saggista tra le più influenti del panorama culturale italiano. Cresciuta tra Italia e Giappone, ha vissuto un’infanzia segnata dall’internamento in un campo di concentramento giapponese durante la Seconda guerra mondiale. Tornata in Italia, ha iniziato la sua carriera letteraria negli anni Sessanta, affrontando tematiche legate alla condizione femminile, alla memoria storica e all’emarginazione sociale.

Tra le sue opere più celebri si annoverano L’età del malessere (1963), La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990, Premio Campiello), Voci (1994), Buio (1999, Premio Strega) e Trio (2020). Oltre alla narrativa, ha scritto testi teatrali, saggi e sceneggiature, distinguendosi per il suo impegno civile e culturale.

Durante l’incontro, Maraini ha parlato del suo ultimo romanzo, “Vita mia”, Giappone, 1943.Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia. Un’opera intensa e profondamente autobiografica, nella quale rievoca il periodo vissuto in Giappone durante la guerra e il legame con la sua famiglia: “un viaggio nella memoria, un racconto che esplora il dolore e la forza di chi è stato costretto a sopravvivere in condizioni estreme”.

L’evento si è concluso con una lunga sessione di firmacopie, durante la quale la scrittrice ha dialogato con il pubblico, rispondendo a domande e condividendo aneddoti sulla sua carriera e sulla sua scrittura. L’entusiasmo e la partecipazione dei lettori hanno confermato il grande affetto che il pubblico nutre per Maraini, testimoniando ancora una volta l’importanza della sua opera nel panorama culturale italiano.

«Ai giovani di oggi consiglio di credere di più in se stessi – ha dichiarato la scrittrice -, di rimboccarsi le maniche e di impegnarsi nella costruzione del futuro, lasciando spazio alla creatività e all’immaginazione. Il mondo è in continuo mutamento e ha bisogno della nostra capacità di sognare e innovare. Non tutti i giovani amano la lettura, ma una parte di loro, in particolare le ragazze, vi si dedica con maggiore assiduità.»

«Nel mio libro “Vita mia” ho raccolto riflessioni su temi di grande attualità: il ruolo della donna nella storia, la guerra, i femminicidi… Sono argomenti cruciali, che ci toccano da vicino e sui quali è indispensabile soffermarsi a riflettere» conclude la scrittrice.