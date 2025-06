Da oggi è online il videoclip di “Vantablack” singolo d’esordio del cantautore siciliano

A partire da oggi è disponibile online il videoclip di “Vantablack”, singolo d’esordio del cantautore siciliano Marco Amoroso. Ideato dallo stesso Amoroso e diretto da Graziano Molino, il video mostra un’ulteriore chiave di lettura del brano: “I pensieri ballano all’idea di una cosa bella che nasce ma che potrebbe non corrispondere a ciò che davvero desideriamo, calzandoci male, come un vestito troppo largo”.

Estratto da “Bar Amoroso”, Ep – in uscita nei prossimi mesi – che rappresenta la fusione delle influenze dell’artista: dalla canzone d’autore italiana, al pop-rock e all’ indie-rock britannico, fino al jazz e al folk mediterraneo, il brano “Vantablack” scritto da Marco Amoroso e prodotto artisticamente da Toti Poeta, è un chiaro riferimento al colore più scuro mai esistito e racconta il desiderio di emergere da un’oscurità emotiva autoimposta, per accogliere la luce di un sentimento sincero. Un arrangiamento funk-mediterraneo, che rimanda a quel cantautorato di fine anni Settanta, sostiene il testo poetico ed evocativo e dona al brano un groove trascinante.

Marco Amoroso è un cantautore e musicista siciliano, classe ’93. Diplomatosi al Conservatorio A. Corelli di Messina in chitarra Jazz, approfondisce i suoi studi presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna conseguendo una laurea magistrale in Discipline Della Musica e Del Teatro. É presente nel panorama musicale nazionale da diversi anni, suonando in contesti pubblici e privati, componendo e arrangiando (Countdown per il corto Il Ponte, Sonudtrack Fenomenologia dei Media Pubblicitari ecc.) e come busker accreditato dal comune di Bologna.

Palermo, 4 giugno 2025

