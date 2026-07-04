“Cura la psiche, guarisci la vita”: l’integrazione tra scienza e spiritualità

Intervista alla Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti -Psicologa – Psicoterapeuta e Presidente ANPIF Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia

Oggi è con noi l’Amica, Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti per illustrare e testimoniare quanto l’integrazione tra scienza, conoscenza e spiritualità, costituisca la base fondamentale del Suo metodo di lavoro: un approccio innovativo con protocolli di comprovata efficacia, orientato al benessere globale della persona.

Sorgeranno molte domande alle quali Fiorella, risponderà con la Sua proverbiale competenza e

cordialità…

Daniela Cavallini:

Carissima Fiorella, grazie di essere con noi per illustrarci la Tua innovazione che inizia col portare la psicologia fuori dagli studi professionali – nelle farmacie – con l’obiettivo di essere più vicini alle persone e, successivamente, con il metodo che hai sviluppato ed apportato nell’ambito del Tuo lavoro di Psicoterapeuta identificabile nella scienza, integrata alla spiritualità, ossia “il mistero dell’inconscio”, da cui ne deriva un connubio d’indiscussa efficacia, che si rivela attraverso la Tua guida rigorosamente professionale.

Mi permetto altresì di annoverare la Tua personale esperienza di vita, poiché fu la condizione embrionale dalla quale nacquero successivamente i Tuoi preziosi progetti atti ad apportare grande arricchimento nel Tuo lavoro, che si concretizza nell’offrire aiuto al Prossimo.

Riferire la Tua personale storia di guarigione, testimoniando e divulgando l’integrazione tra scienza e spiritualità, richiede un’importante precisazione: le tante persone che si sono affidate alla Tua professionalità, per merito dell’intuizione stimolata ed indotta sotto l’egida della Tua guida, hanno risolto annosi problemi di rilevante difficoltà, talvolta istantaneamente. Non è magia…è scienza, coadiuvata dalla spiritualità.

Dott.ssa Fiorella Palombo:

Per me è davvero una gioia riferire a te e ai nostri lettori la mia personale esperienza. E’ la prima

volta che decido di divulgarla pubblicamente e la nostra amicizia di lunga data si sta manifestando

propedeutica. Un’esperienza drammatica ma che si è rivelata il seme della mia rinascita. Rinascita che oggi scelgo di celebrare con il video che ho preparato per l’occasione.

https://youtube.com/shorts/sODd6uzLFCA

Al momento dell’incidente stradale gravissimo, tanto che mi ritengo “miracolata”, anche a detta degli stessi medici, ero già laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia, ma, dopo essermi ripresa, ho avvertito in me ancor più forte il desiderio di portare avanti una missione e di aiutare il prossimo.

Dopo anni di studio, di analisi personale, decisi di approfondire ancor di più gli studi, con una ulteriore specializzazione di quattro anni in una seconda scuola in Psicoterapia e in Ipnosi, ma non era ancora abbastanza e mi sono avvicinata ad un percorso spirituale personale spaziando dalla meditazione buddhista con i Laici e con i Monaci Tibetani, fino al Reiki e Ipnosi medica e regressiva.

Cosa cercavo? Risposte. Dalla perdita è nato il risveglio.

Daniela Cavallini:

“Consapevolezza e fiducia, scevri da pregiudizi”… questo è quanto percepito dai Tuoi pazienti che Ti considerano una persona particolare che può aiutarli nel manifestare il raggiungimento dei loro obiettivi ed è documentato da molte testimonianze, ma soprattutto, come tieni a raccontare, dal fatto che spesso ti chiedono un abbraccio al termine del percorso… È davvero notevole!

Il punto focale del Tuo metodo in realtà è l’incontro di due anime, la Tua in quanto Terapeuta e

l’anima del Paziente che ha bisogno di essere ascoltato, approccio che richiede di instaurare una relazione di intima e profonda fiducia, un “patto di alleanza”affinché possa percepirsi accolto in connessione e fiducia tale da sentire qualcosa che va oltre… Infatti, asserisci: “è come se io fossi il ponte magico che parla all’anima, prima ancora delle parole e la conduce dall’altra parte, dall’ombra alla luce”.

Oltre alle sedute private, perseguendo uno dei Tuoi obiettivi che, ricordo essere “portare la psicologia fuori dallo studio”, già da tempo organizzi Ritiri Spirituali in cui spesso si verificano eventi sorprendenti, correlati alla risoluzione di annosi problemi . Cortesemente, vuoi illustrarli?

Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti:

Sì Daniela, si tratta di un percorso in cui le tecniche scientifiche si integrano in un dialogo interiore in cui la Psiche incontra le proprie difficoltà e le supera, non è magia. Il vissuto in gruppo apre le porte al risveglio spirituale, integrato con pratiche meditative e di ipnosi regressiva.

Nasco come Junghiana e ipnoterapeuta Ericksoniana per poi scegliere l’approccio cognitivo comportamentale più scientifico ed ecco perché la trasformazione dall’incidente stradale è stata decisiva.

L’accettazione, il perdono, la compassione diventano spinta motivazionale per lavorare su di sé con fiducia completa, praticare l’ipnosi regressiva curativa, le pratiche di riequilibrio energetico e la stimolazione bilaterale somatica con Emdr.

Il mio approccio psicoterapico si basa anche sull’analisi del profondo, sull’uso di un linguaggio

indiretto,metafore e comunicazione conversazionale, meditazione centrata sulla consapevolezza dell’esperienza personale presente ed invita all’osservazione della stessa con atteggiamento aperto e non giudicante.

Tuttavia ho riscontrato benefici sorprendenti attraverso l’integrazione delle pratiche meditative

orientali e l’ipnosi regressiva fino al grembo materno e oltre, scientificamente in grado di far affiorare tracce di ricordi rimossi di eventi traumatici che influenzerebbero la vita di un soggetto,

provocando nello stesso problemi di ordine psicologico.

Durante la trance l’inconscio parla con immagini, sotto forma di simboli, ed essendo la trance

guidata e finalizzata, consente di ricucire strappi ferite relazionali nei rapporti, trovare matrici che si ripetono., attraverso le quali sorgono nel paziente intuizioni, insight risolutive ai suoi problemi, generando l’effetto catartico ovvero una liberazione profonda, emotiva e/o fisica, induttiva di sollievo e benessere.

La catarsi in psicoterapia è infatti il processo di liberazione emotiva, in cui il paziente rilascia

sentimenti repressi o intensi, spesso attraverso la rievocazione o l’espressione di traumi o conflitti

interiori.

I risultati sono stati spesso sorprendenti e le testimonianze in questi casi confermano che si sono rivelati immediati, al termine della trance stessa.

Daniela Cavallini:

Un aspetto che ritengo importante segnalare ai nostri lettori è che i Ritiri “Le Vie del Benessere – Cura la Psiche Guarisci la Vita” nascono 15 anni fa per la Rinascita, Fai di te il tuo capolavoro e mi hai altresì sottolineato di portare in Gruppo le tecniche che utilizzi in terapia individuale. Da questo lavoro ne deriva che unire le pratiche orientali alla psicologia scientifica, costituisce un approccio Olistico per raggiungere l’unità dentro di sé.

Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti:

Sì, desidero enfatizzare il concetto che dobbiamo superare la divisione mente-corpo-anima… siamo Uno. La scissione porta conflitto interiore. Così come scienza e spiritualità richiede una visione unitaria.

Trovare la felicità significa riconoscere il potere curativo della calma e della serenità.

Daniela Cavallini:

Cara Fiorella, nel ringraziarti per la Tua disponibilità, spero vorrai presto essere nuovamente mia ospite perché oltre al piacere di ritrovarTi, Ti anticipo che ho riscontrato un notevole interesse tra le persone con le quali ho parlato a proposito de “Lo Psicologo in Farmacia” e sarei felice di poter, Tuo tramite, riferire a tutti i dettagli.