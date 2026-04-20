Convegno: Sfruttamento minorile, evasione scolastica e povertà educativa

Parlare oggi di sfruttamento minorile, evasione scolastica e povertà educativa significa guardare in faccia una realtà che non è lontana, ma molto vicina a noi.

Se allarghiamo lo sguardo, vediamo come in alcuni Paesi dell’Africa centrale i minori vivano spesso

in condizioni di estrema vulnerabilità, segnate da povertà diffusa, accesso limitato all’istruzione

sistemi di tutela ancora fragili.

In Europa, e in Italia in particolare, disponiamo invece di un sistema normativo e istituzionale

strutturato: scuole obbligatorie, servizi sociali, sanità pubblica, tribunali per i minorenni, forze

dell’ordine e organismi di tutela che, almeno sul piano formale, garantiscono diritti e protezione ai

minori.

Eppure, nonostante queste differenze, anche nei nostri territori persistono realtà di marginalità e

disagio che rendono molti bambini e adolescenti esposti a rischio.

Spesso pensiamo che queste situazioni appartengano solo a contesti lontani, ma dobbiamo avere il

coraggio di riconoscere che anche in alcuni quartieri della nostra città, Catania, esiste un bisogno

urgente di recupero educativo e sociale.

Possiamo fare, a questo punto, un breve excursus storico. All’inizio del secolo scorso, nelle famiglie

rurali, spesso numerose, era normale che i bambini venissero mandati a lavorare fin da piccoli, nei

campi o, in alcuni casi, anche nelle miniere. Non si trattava di una scelta educativa, ma di una

necessità legata alla sopravvivenza.

In quel contesto non esisteva ancora una vera cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, né una piena

consapevolezza dei diritti dei bambini. Il minore era visto più come una risorsa economica che come

una persona da tutelare.

Come psicopedagogista, è evidente come la povertà educativa non sia solo mancanza di frequenza

scolastica, ma soprattutto mancanza di riferimenti adulti e di fiducia nel futuro.

L’evasione scolastica e il lavoro minorile non sono scelte, ma spesso conseguenze di contesti fragili,

nei quali i diritti dei bambini vengono messi in secondo piano. Si tratta spesso di realtà in cui i genitori

sono assenti, non solo fisicamente ma anche nel loro ruolo educativo, e non sempre hanno piena

consapevolezza di essere guide, tutori e responsabili dei propri figli. In alcuni casi si tende a

confondere il ruolo genitoriale con quello di “amico”, creando un rapporto alla pari che priva i ragazzi

di punti di riferimento solidi.

In questo scenario si inserisce un segnale importante: l’avvio del lavoro della nuova Garante per

l’Infanzia del Comune di Catania, nominata per la prima volta. È un passo significativo, che

rappresenta un impegno concreto verso la tutela dei minori. In qualità di sua collaboratrice, sento la

responsabilità di contribuire alla costruzione di una rete più forte e più attenta ai bisogni dei bambini

e degli adolescenti.

Il nostro riferimento resta la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata il

20 novembre 1989 a New York, che afferma con chiarezza il diritto di ogni minore all’istruzione, alla

protezione e a uno sviluppo sano. Tuttavia, tra il principio e la realtà esiste ancora una distanza

importante.

Uno dei problemi principali è la frammentazione dei servizi: Comune, Azienda Sanitaria Provinciale

di Catania, Università, Tribunale per i Minorenni, Forze dell’Ordine e Terzo Settore lavorano spesso

con impegno, ma non sempre in modo coordinato.

In questo quadro, la Legge quadro n. 328 dell’8 novembre 2000 rappresenta il pilastro della riforma

del welfare italiano e un punto di svolta nel contrasto alla povertà educativa e all’esclusione sociale,

segnando il passaggio da un sistema assistenzialistico a un modello integrato basato sui diritti.

A ciò si aggiunge il progressivo depotenziamento delle politiche di welfare e le forti differenze tra

regioni, che continuano a penalizzare il Mezzogiorno e quindi anche la Sicilia.

In questo contesto, la scuola rappresenta molto più di un luogo dove si apprende: è uno spazio di

socialità, di sicurezza e di costruzione del futuro. Inserirsi rapidamente in un contesto scolastico aiuta

bambini e adolescenti a ritrovare un senso di normalità, a costruire relazioni significative e a

sviluppare competenze fondamentali.

Ed è proprio attraverso la scuola che possiamo interrompere percorsi di rischio e offrire alternative

concrete alla criminalità.

I dati dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Sicilia confermano un

quadro preoccupante. Nell’Isola, la dispersione scolastica resta tra le più alte d’Italia, con percentuali

che in alcune aree superano il 20%. A Catania si registrano livelli particolarmente elevati di

abbandono scolastico precoce.

Per quanto riguarda la devianza minorile, si rileva un aumento delle segnalazioni di minori coinvolti

in reati e situazioni di disagio.

In questo contesto, particolarmente significativo è quanto emerso nel 2024 durante la riunione

plenaria dell’Osservatorio Metropolitano per la prevenzione della devianza minorile, presieduta dal

Prefetto Maria Carmela Librizzi.

I dati ISTAT restano allarmanti e indicano giovani sempre più esposti al rischio di devianza.

il Sindaco ha evidenziato la crescita del disagio giovanile, mentre il Presidente del Tribunale per i

Minorenni Roberto Di Bella ha richiamato l’importanza del Decreto Caivano che ha rafforzato il

ruolo delle scuole e dei Comuni nel contrasto alla dispersione scolastica, prevedendo interventi più

rapidi e maggiore responsabilità nella segnalazione dei casi a rischio e ci ricorda che la dispersione

scolastica non è solo un problema educativo, ma una vera emergenza sociale.

È stata inoltre presentata una piattaforma informatica per monitorare e contrastare la dispersione

scolastica attraverso una rete più efficace tra istituzioni.

Un esempio concreto di risposta è rappresentato dal nuovo ambulatorio T.I.M.M.I. (Team

Interdisciplinare per i Maltrattamenti sui Minori) inaugurato lunedì scorso presso l’Ospedale

Garibaldi di Nesima, dedicato alle minori vittime di violenza.

Nel passato tra Ottocento e Novecento, la condizione dei minori era ancora fortemente segnata dalla

povertà e dallo sfruttamento.

Recentemente ho avuto modo di approfondire questi temi in un saggio dedicato a Danilo Dolci,

sociologo, educatore e attivista, che operò a Trappeto e che è stato definito il “Gandhi siciliano”.

La morte di un bambino per fame segnò profondamente il suo impegno, spingendolo a denunciare

condizioni di miseria e sopraffazione, spesso legate anche alla criminalità mafiosa e allo sfruttamento

minorile.

Attraverso le sue battaglie non violente, Dolci ha difeso il diritto dei bambini a vivere, a essere educati

e a crescere in condizioni dignitose.

Conclusione

E proprio per questo, vorrei concludere con una sua riflessione che oggi risuona più attuale che mai:

“Il problema non è dare ai poveri, ma togliere le cause della povertà.”

Una frase che ci richiama alla responsabilità di costruire interventi educativi, sociali e istituzionali

capaci di cambiare davvero il destino dei nostri bambini.

SCALETTA INTERVENTO



🔹 1. INTRODUZIONE