Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera: pubblicato il bando per il Dottorato di Ricerca AFAM in “Produzione Artistica dell’Opera Lirica” (41° Ciclo – A.A. 2025/2026)

Il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera annuncia la pubblicazione del Bando di ammissione al Dottorato di Ricerca triennale in “Produzione Artistica dell’Opera Lirica”, appartenente al 41° Ciclo per l’Anno Accademico 2025/2026.

Si tratta di un percorso di Alta Formazione e ricerca artistica espressamente rivolto ai cantanti lirici in possesso di un Diploma Accademico di Secondo Livello in Canto Lirico, con l’obiettivo di coniugare studio, ricerca e pratica della produzione operistica in una prospettiva innovativa e interdisciplinare.

Il Conservatorio “ Arturo Toscanini”, in qualità di soggetto capofila, mette a disposizione n. 2 borse di studio triennali per sostenere i migliori candidati selezionati, che avranno la possibilità di approfondire competenze teoriche, tecniche e interpretative attraverso un programma formativo che integra attività di ricerca, laboratori produttivi e collaborazioni con artisti e professionisti di rilievo internazionale.

Il progetto si distingue per il suo carattere fortemente sinergico, grazie alla collaborazione di partner istituzionali e privati di prestigio, tra cui:

Orchestra Classica do Centro di Coimbra (Portogallo)

Ente Luglio Musicale Trapanese

Ditta Cappellani Megastore

Attraverso questo Dottorato di Ricerca AFAM, il Conservatorio di Ribera conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi formativi di eccellenza che valorizzano la ricerca artistica e la produzione musicale come motori di crescita culturale e professionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 novembre 2025.

Tutti gli interessati sono invitati a consultare il bando ufficiale e i dettagli per la partecipazione al seguente link:

https://www.conservatoriotoscanini.it/…/dottorati-di…/