Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera: pubblicato il bando per il Dottorato di Ricerca AFAM in “Produzione Artistica dell’Opera Lirica” (41° Ciclo – A.A. 2025/2026)

da | 30 Ottobre 2025 | Musica

Il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera annuncia la pubblicazione del Bando di ammissione al Dottorato di Ricerca triennale in “Produzione Artistica dell’Opera Lirica”, appartenente al 41° Ciclo per l’Anno Accademico 2025/2026.

Si tratta di un percorso di Alta Formazione e ricerca artistica espressamente rivolto ai cantanti lirici in possesso di un Diploma Accademico di Secondo Livello in Canto Lirico, con l’obiettivo di coniugare studio, ricerca e pratica della produzione operistica in una prospettiva innovativa e interdisciplinare.

Il Conservatorio “ Arturo Toscanini”, in qualità di soggetto capofila, mette a disposizione n. 2 borse di studio triennali per sostenere i migliori candidati selezionati, che avranno la possibilità di approfondire competenze teoriche, tecniche e interpretative attraverso un programma formativo che integra attività di ricerca, laboratori produttivi e collaborazioni con artisti e professionisti di rilievo internazionale.

Il progetto si distingue per il suo carattere fortemente sinergico, grazie alla collaborazione di partner istituzionali e privati di prestigio, tra cui:

  • Orchestra Classica do Centro di Coimbra (Portogallo)
  • Ente Luglio Musicale Trapanese
  • Ditta Cappellani Megastore

Attraverso questo Dottorato di Ricerca AFAM, il Conservatorio di Ribera conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi formativi di eccellenza che valorizzano la ricerca artistica e la produzione musicale come motori di crescita culturale e professionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 novembre 2025.

Tutti gli interessati sono invitati a consultare il bando ufficiale e i dettagli per la partecipazione al seguente link:
🔗 https://www.conservatoriotoscanini.it/…/dottorati-di…/

