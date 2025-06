Conservare prelibatezze per grandi e piccini salvaguardando salute e qualità

Conservare a lungo la freschezza e la fragranza dei nostri cibi senza conservanti non è più un’ipotetica e solo ambìta soluzione: oggi è realizzata ed applicata da un’Azienda leader nei settori alimentare e nutracetica. Ne parliamo con il Dott. Marco Alberto Rondanini, – Farmacista – CEO &Company Owner di Alithea.

Daniela Cavallini:

Benvenuto Dott. Rondanini, Lei è indubbiamente apportatore di un’importante innovazione nel settore alimentare: la conservazione dei cibi depurata dall’alcool. Com’è nata questa idea?

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Innanzitutto le confesso che ho elaborato e sperimentato a lungo il processo per raggiungere questo risultato, più come papà di un figlio amante, come tutti i bambini – e non solo – di merendine e dolciumi vari che, in qualità di farmacista, ero consapevole di poter conservare dette prelibatezze in modo più sano, senza nulla togliere alla fragranza e al sapore. Mosso dunque soprattutto dall’amore paterno, mi sono cimentato lungamente nella realizzazione di questa soluzione che sapevo possibile, sentivo sempre più vicina al risultato finale, ed ho proseguito con determinazione fino al giorno della sua manifestazione.

Daniela Cavallini:

Dalle merendine all’estensione a tutto il settore alimentare il passo non è stato breve…

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Certamente. Questo esperimento ha determinato vent’anni fa la costituzione di Alithea, oggi divenuta azienda leader, che vanta la collaborazione con oltre cento Aziende, formata da un gruppo di Professionisti – Tecnologi alimentari e Farmacisti – esperti nel campo della ricerca e sviluppo del settore alimentare e neutraceutico. Le aziende con cui collaboriamo sono determinate a creare e diffondere nel mercato soluzioni innovative “clean label”, ideali per acquisire nuovi settori o nicchie di mercato.

Daniela Cavallini:

Cortesemente, Dott. Rondanini, ci presenta le caratteristiche di questo prodotto?

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Il prodotto, ad uso conservativo, è denominato Everfresh e ne esistono varie tipologie tutte in forma liquida e sottostanti al Brevetto Europeo n. 17195461 del 18/09/2019 col titolo “Composition for preserving food products”. E’ una composizione aromatica ad azione conservativa ed esiste in due forme differenti: Everfresh da impasto – utilizzato all’interno dell’impasto del prodotto insieme ad altri aromi ,che riporta in etichetta la dichiarazione “Aroma o Aroma Naturale” e Everfresh Spray che sostituisce completamente l’alcool etilico nelle ricettazioni, la cui dichiarazione in etichetta riporta l’identica dicitura – Aroma – di Everfresh da impasto.

Daniela Cavallini:

Tuttavia, non è ancora tutto. Nell’ambito del nostro recente incontro alla fiera Tuttofood 2025 a Milano, mi ha presentato ulteriori prodotti tutti portatori dell’identica “peculiarità salutare”. Li partecipiamo anche ai nostri Lettori?

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Volentieri. Alla fiera Tuttofood 2025 abbiamo presentato al pubblico il “Progetto Everfresh” che ha come obiettivo il mantenimento a lungo termine della freschezza dei prodotti alimentari. Consiste nell’usare contemporaneamente l’aroma Everfresh liquido brevettato ad azione conservativa ed Everfresh OX in polvere, ad azione antiossidante.

L’Everfresh OX ad azione antiossidante è un aroma naturale che evita l’irrancidimento e l’ossidazione delle sostanze grasse presenti nelle formulazioni alimentari.

Daniela Cavallini:

Alithea ha all’attivo una vasta clientela, aziende rappresentanti marchi noti di qualità, pertanto le chiedo cortesemente di indicare ai lettori interessati, dove reperire i prodotti trattati con Everfresh.

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Praticamente ovunque, vale a dire sia nella grande distribuzione, scegliendo tra le migliori marche, sia a livello artigianale.

Daniela Cavallini:

Dott. Rondanini, prima di lasciarla, le pongo l’ultima domanda: cosa s’intende per nutraceutica e come influisce Alitheasui prodotti asseriti…

Dott. Marco Alberto Rondanini:

Per nutriceutica s’intende il mondo degli integratori alimentari e gli alimenti a fini medici speciali (AFMS). La differenza consiste nel fatto che gli AFMS sono alimenti che in etichetta devono riportare la dicitura “da utilizzare sotto controllo medico” e quando vengono usati per il trattamento di alcune malattie rare come la PKU sono degli autentici salva vita.

Alithea, in quanto costituita da un team di Tecnologi Alimentari e Farmacisti che lavorano in stretta collaborazione, negli ultimi anni ha sviluppato varie formulazione di prodotti alimentari contenenti GMP (glicomacropeptide) e amminoacidi senza fenilalanina per il trattamento dietetico della più importante delle malattie rare, la PKU, utilizzando Everfresh liquido per la conservazione.

Daniela Cavallini:

Dott. Rondanini, mi permetto di aggiungere il link di Alithea affinché possa essere facilmente raggiungibile dagli interessati, la ringrazio e la saluto cordialmente.

Alithea Srl

https://www.alithea.eu

https://www.everfresh.it