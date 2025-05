“Concerto per un sogno” al Teatro Manzoni di Roma il 7 giugno

Al Teatro Manzoni di Roma la grande musica incontra la solidarietà in compagnia di artisti internazionali

“CONCERTO PER UN SOGNO” CON MARIO BIONDI, GENNARO DESIDERIO, NICO CIRICUGNO E LA DIMI ORCHESTRA, DIRETTI DAL MAESTRO WALTER ATTANASI CON LA PARTECIPAZIONE DEL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO.

Teatro Manzoni di Roma | 7 giugno | ore 21.00

Un appuntamento straordinario e benefico con artisti di fama internazionale diretti dal Maestro Walter Attanasi: Mario Biondi, Gennaro Desiderio, Nico Ciricugno e la Dimi Orchestra si esibiscono insieme al Maestro Beppe Vessicchio per sostenere la Fondazione Daniele Della Bona, uniti nel celebrare e contribuire alla realizzazione dell’incompiuto sogno del grande violoncellista prematuramente scomparso.

Il 7 giugno al Teatro Manzoni di Roma (ore 21.00), andrà in scena “Concerto per un sogno”, una serata benefica e straordinaria in cui l’arte si fa memoria, la musica diventa gesto solidale e il talento si offre come dono. L’evento nasce per sostenere la Fondazione Daniele Della Bona, dedicata al grande violoncellista prematuramente scomparso, fondatore con Piero Loreti della Dimi Orchestra. Sul palco artisti di fama internazionale diretti dal Maestro Walter Attanasi: Mario Biondi, Gennaro Desiderio, Nico Ciricugno e la Dimi Orchestra si esibiscono insieme al Maestro Beppe Vessicchio per sostenere la Fondazione Daniele Della Bona.

Promosso da Valore Impresa – il network nazionale delle PMI e dei Professionisti – il concerto rappresenta un incontro d’eccellenza tra musica e responsabilità sociale. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione, impegnata nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti attraverso borse di studio e progetti formativi d’eccellenza. Un intreccio prezioso tra bellezza e impegno, reso possibile da un ensemble di artisti che hanno scelto di partecipare a titolo pro bono.

Mario Biondi, Gennaro Desiderio e Nico Ciricugno: voce, violino e pianoforte per la solidarietà

Protagonista con il suo timbro baritonale, caldo e inconfondibile, Mario Biondi – voce capace di fondere soul, jazz, pop e raffinate inflessioni rhythm & blues – guiderà un percorso che abbraccia grandi hit internazionali, standard soul-pop e perle da colonne sonore. Al suo fianco il virtuosismo febbrile e l’espressività estrema del violinista Gennaro Desiderio incontra la sensibilità poetica del violista Nico Ciricugno, in dialoghi sonori che spaziano dal tango di Astor Piazzolla alle partiture di Ennio Morricone e John Williams. Ogni brano, interpretato con passione e cura, trasformerà l’emozione in sostegno concreto alle finalità della Fondazione. Al pianoforte concertante, Gaetano Desiderio. Gli arrangiatori dei brani sono Filippo D’Allio, Ciro Caravano e Raffaele Minale.

La Dimi Orchestra e la direzione del Maestro Walter Attanasi

A dare coesione al programma sarà la Dimi Orchestra, affidata alla bacchetta di Walter Attanasi, tra i direttori più stimati della sua generazione. Interprete affermato a livello nazionale e internazionale, Attanasi porterà sul podio una visione sinfonica ricca di energia e profondità, restituendo slancio a un repertorio crossover che unisce generi ed epoche in un’unica narrazione musicale. Elemento, quest’ultimo, che già unì da fine anni ‘90 la Dimi Orchestra con lo stesso Direttore Walter Attanasi attraverso memorabili performances di grande successo, tra le quali il Grande Concerto di Capodanno sulla Piazza del Quirinale in mondovisione per l’anniversario dei 50 anni della RAI, e le varie edizioni dell’Umbria Music Fest, in alcune delle quali furono lanciati giovani e talentuosi solisti, che si esibiranno durante il concerto del 7 giugno.

Beppe Vessicchio e un omaggio che diventa progetto: la Fondazione Daniele Della Bona

La presenza del Maestro Beppe Vessicchio impreziosirà ulteriormente la serata, suggellando l’incontro fra eccellenza artistica e impegno sociale. Attraverso percorsi educativi e formazione di eccellenza, la Fondazione Daniele Della Bona trasforma il ricordo del musicista, che ne porta il nome, in opportunità concrete per i giovani. “Concerto per un sogno” sarà così più di un evento: una promessa collettiva che la musica, quando è condivisa, sa cambiare il destino. E il Maestro Beppe Vessicchio visse con Daniele Della Bona e Piero Loreti questa potenzialità di cambiamento, essendo stato già artefice del lancio della Dimi Orchestra. I Maestri Beppe Vessicchio e Walter Attanasi insieme a Mario Biondi, sono presenti in questo Concerto in qualità di consulenti artistici della Fondazione Daniele Della Bona.

Il programma tra note celebri e atmosfere d’autore

Nel programma, alcune sorprese affidate a Mario Biondi, che interpreta brani indimenticabili come Fool for Your Love, Alfie e This is What You Are, regalando momenti di intensa emozione. Non mancano le atmosfere cinematografiche di Ennio Morricone, con pagine iconiche come Missione Nuovo Cinema Paradiso, capaci di evocare immagini potenti e suggestioni senza tempo. L’universo musicale si arricchisce poi delle sonorità di Astor Piazzolla, tra cui Histoire du Tango, Oblivion e Tango pour Claude, in un viaggio vibrante tra malinconia e passione. Spazio anche alla struggente intensità di Schindler’s List di John Williams, a cui si affianca la raffinatezza compositiva di Beppe Vessicchio con Ashram, brano che apre a nuove suggestioni e profondità sonore.

Per prenotare:

https://fondazionedellabona.eventbrite.it/