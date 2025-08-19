Concerti: “Sulle Orme di Django” in programma al Circolo Articolo Città di Palermo

Circolo Articolo Città di Palermo, in programma il concerto “Sulle Orme di Django”, Mercoledì 20 agosto, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Continua con successo l’attività culturale e musicale al Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, grazie all’appuntamento voluto fortemente dalla direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano, con lo spettacolo “Sulle Orme di Django” con Romain Constant, Carlo Butera, Gabriele Lomonte (chitarre), Marco Zammuto (contrabbasso) e, tra questi grandi nomi, siamo onorati di ospitare il violinista di fama internazionale Rares Morarescu. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Il gruppo operativo dell’associazione “Sulle Orme di Django” è formato da diversi artisti impegnati nell’ambito della cultura, della ricerca e della divulgazione della stessa tramite la musica, il teatro, la danza e le arti Circenze. È da evidenziare la coerenza attitudinale, professionale nonché l’esperienza artistica acquisita negli anni da parte del gruppo direttivo, che già da oltre 20 anni opera nel mondo dell’arte e della cultura. In programma autentici gioielli dello swing e del jazz manouche: Hungaria, Lady Be Good, Tea for Two, Ain’t Misbehavin’, Stardust, Minor Swing, Tiger Rag, Douce Ambiance e tanti altri.

Dopo il concerto ci ritroveremo insieme per concludere la serata con la nostra tradizionale cena. Contributo di partecipazione €25,00. Info e prenotazioni tramite whatsapp al 380 908 7129 opp Domenico Ruisi 347 677 3311.

Ingresso da Via Marinai Alliata, 5 – Mondello (PA).