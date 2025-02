Concerti: I “Baustelle” con “EL GALACTICO SUMMER LIVE” calcheranno i palchi dei principali festival estivi

Esce il 4 aprile il nuovo album EL GALACTICO disponibile in pre-order https://baustelle.lnk.to/elgalacticoPR

Le novità targate BAUSTELLE per questo 2025 che celebra i 25 anni di carriera della band non sono ancora terminate: il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi annuncia EL GALACTICO SUMMER LIVE, una serie di appuntamenti live questa estate nei principali festival italiani.

Il tour farà tappa anche in Sicilia con il live in programma il 16 agosto sul palco del Teatro di Verdura per la nuova edizione di Dream Pop Fest Palermo, la kermesse organizzata da Puntoeacapo concerti in collaborazione con GoMad Concerti.I biglietti saranno disponibili online da martedì 4 febbraio alle ore 14:00 sul sito www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e sui circuiti di vendita abituali, nei punti vendita autorizzati da domenica 9 febbraio alle ore 14:00.

EL GALACTICO SUMMER LIVE avrà un totale di 10 date e partirà il 24 giugno da Bologna per concludersi il 5 settembre a Bellaria Igea Marina. I BAUSTELLE termineranno il 2025 con PALA 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano – organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.

Con l’uscita del singolo SPOGLIAMI per BMG, i BAUSTELLE hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album EL GALACTICO, prevista il 4 aprile.

L’album EL GALACTICO è disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elgalacticoPR) in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD. L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition.

I BAUSTELLE hanno già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con EL GALACTICO FESTIVAL che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato. Durante EL GALACTICO FESTIVAL – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto dalla band, i BAUSTELLE si esibiranno insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata.

Martedì 24 giugno 2025 – Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

Mercoledì 2 luglio 2025 – Perugia @ L’UMBRIA CHE SPACCA c/o Giardini del Frontone

Venerdì 4 luglio 2025 – Genova @ BALENA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 6 luglio 2025 – Sesto Al Reghena (PN) @ SEXTO ‘NPLUGGED c/o Piazza Castello

Martedì 8 luglio 2025 – Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Venerdì 18 luglio 2025 – Sarzana (SP) @ MOONLAND FESTIVAL c/o Piazza Matteotti

Domenica 10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) @ LOCUS FESTIVAL c/o Masseria Ferragnano

Martedì 12 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) @ Teatro al Castello

Sabato 16 agosto 2025 – Palermo @ DREAM POP FEST c/o Teatro Di Verdura

Venerdì 5 settembre 2025 – Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay