Con Simona Molinari il The Brass Group vola al Teatro Bellini di Catania e diventa sempre più Orchestra Jazz Siciliana  

3 gennaio 2026 ore 20.30 – 4 gennaio 2026 ore 17.30

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group prosegue il proprio progetto di diffusione culturale sul territorio regionale portando l’Orchestra Jazz Siciliana in decentramento al Teatro Bellini di Catania. Il 3 e 4 gennaio 2026 va in scena “Kairos”, un progetto artistico speciale che vede protagonista Simona Molinari, una delle voci più raffinate e versatili della scena musicale italiana e internazionale.

Versatile, elegante, sorprendente, Simona Molinari si muove con naturalezza dal pop al jazz, dalla bossa nova all’electro-swing, grazie a una vocalità luminosa e frizzante che coniuga rigore interpretativo e leggerezza comunicativa. Il suo percorso artistico è impreziosito da collaborazioni con Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Al Jarreau, Gilberto Gil e Peter Cincotti, oltre a esibizioni su palcoscenici iconici come il Blue Note di New York, l’Arena di Umbria Jazz e il Festival di Sanremo. Numerosi anche i riconoscimenti ricevuti, tra cui Premio Tenco, Premio Carosone, Premio Lunezia e Premio Callas.

Accanto a lei, l’Orchestra Jazz Siciliana, eccellenza musicale della Fondazione OJS – The Brass Group, diretta dal Maestro Domenico Riina, interprete sensibile e raffinato di un progetto che fonde potenza orchestrale, swing, improvvisazione e profondità emotiva. Un dialogo musicale intenso senza mai rinunciare a una cifra stilistica personale e contemporanea.

“Kairos” è più di un concerto: è un atto artistico condiviso, un momento irripetibile in cui orchestra e voce si fondono, portando al pubblico di Catania un progetto di grande valore culturale e musicale. Più volte applaudita dal pubblico siciliano, Molinari vanta lunga consuetudine con l’Orchestra Jazz Siciliana con cui ha saputo instaurare una tale sintonia da rendere ogni occasione d’incontro una grande festa musicale. Proprio il rapporto privilegiato con l’orchestra del Brass Group rende del tutto particolari queste tappe siciliane del suo lungo tour intitolato “Kairos”, termine con cui gli antichi greci indicavano il momento giusto in cui accade qualcosa di speciale, di importante. È un concerto in cui Simona Molinari, attraverso le sue canzoni e le sue musiche, scandisce i momenti cruciali della vita: il tempo dei turbamenti e delle trepidazioni che derivano dalle fasi iniziali di un innamoramento, quello in cui esplode la passione, quello dell’amore a tutto tondo, poi quello del disincanto, degli inganni e di molte altre fasi fondamentali della vita di ognuno di noi. Tra i brani in programma Egocentrica della stessaSimona Molinari, Caruso di Lucio Dalla, Gracias a la vida di Violeta Parra, La Felicità sempre della Molinari. Un appuntamento imperdibile, che conferma il ruolo della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group come protagonista nella produzione e diffusione della grande musica dal vivo in Sicilia.